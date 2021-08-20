Как телепортироваться в Майнкрафте?

Хотя консольные команды в Minecraft технически обманывают игру, они могут быть полезны для творческих усилий и командного игрового процесса. Команда телепортации — одна из самых универсальных консольных опций, позволяющая игрокам мгновенно перемещать объекты по карте.

В этой статье объясняется, как включить читы и использовать команду телепортации в Minecraft на всех доступных версиях, включая ПК, консоли и мобильные устройства.

Консольная команда телепортации была представлена ​​в игре в 2016 году и с тех пор является опорой для творческих командных игроков. Это жизненно важный инструмент, который позволяет вам или другим игрокам на сервере транспортировать любую сущность, будь то игрок или моб, в разные места на карте.

Команда телепортации в Minecraft

Основная команда телепортации имеет форму « /tp <destination>». Вы можете использовать « /tp» и « /teleport» как взаимозаменяемые, поскольку они относятся к одной и той же команде.

Базовая форма команды ( “/tp <destination>”) требует в качестве цели сущности или местоположения и телепортирует игрока, выполняющего команду, в это местоположение или сущность. Игроки могут свободно выбирать синтаксис телепортации.

Список команд телепортации в Minecraft

Команда телепортации может принимать разные формы, но вот некоторые из наиболее распространенных и полезных:

/tp <location x y z>

Пункт назначения состоит из трех координат (с использованием осей x, y и z). Введите желаемые координаты вместо «xyz». Например, «/ tp 100 50 100» переместит игрока в блок с координатами x = 100, z = 100 и высотой 50.

Игроки также могут использовать ссылки на свое текущее положение. Команда « /tp 50 ~4 50» переместит игрока в блок с x = 50, z = 50, то есть на четыре блока выше его текущего местоположения.

/tp <destination>

При использовании таким образом игрок телепортируется к целевой сущности. Вы можете использовать имя игрока, конкретное имя объекта, UUID цели или уникальный идентификатор.

/tp <target> <destination/location>

Команду телепортации необязательно использовать на себе. Вы также можете перемещать других игроков и объекты. Например, « /tp John 100 60 100» телепортирует игрока по имени Джон (если он онлайн на сервере) в координаты (100, 60, 100). Вы также можете использовать селектор цели для телепортации объекта определенного типа. Команда «/ tp @a @s» переместит всех игроков к игроку, выполняющему команду.

Rotation: /tp [<target>] <destination/location> <yRot> <xRot>

Каждая из вышеперечисленных команд также может иметь необязательный аргумент для поворота цели в определенное место. При использовании команде требуются два дополнительных числа. Рыскание (обозначаемое как yRot) находится в диапазоне от -180 до 180 и описывает, с какой стороны света объект будет стоять после поворота (-180 смотрит на север, -90 на восток, 0 смотрит на юг, 90 смотрит на запад и 180 разворачивается. обратно на север). Шаг (xRot) показывает, как цель будет смотреть вверх или вниз (-90 для прямого вверх, до 90 для прямого вниз). Вы можете использовать опорный маркер (~), чтобы использовать текущий угол рыскания и тангажа цели, а также добавлять или вычитать их.

Например: « /tp Steve 151 60 134 -90 0» телепортирует игрока по имени Стив в координаты (151, 60, 134), затем повернет его лицом на восток и смотрит прямо перед собой.

Facing <entity/coordinates>

Игроки также могут заменить вращение в конце команды набором координат или сущностью, перед которой будет стоять цель после завершения телепорта. Например, « /tp Steve 100 50 100 facing John» телепортирует игрока по имени Стив в координаты (100, 50, 100), а затем повернет его лицом к Джону.

Вы можете использовать набор координат (x, y, z, в виде обычного текста), имена игроков или UUID для цели вращения.

Проверка блоков

В Bedrock Edition (Windows 10, Xbox, PlayStation, PE и Switch) игрок может поставить «истина» после всех аргументов команды, чтобы проверить, не мешает ли полученное местоположение существующему блоку. Если в пункте назначения есть блок, телепорта не произойдет. Если игрок поставит «ложь» или не укажет, проверка не произойдет, и команда все равно телепортирует цель (цели).

Полная команда для телепорта при использовании опции поворота выглядит следующим образом:

teleport <target> <location/destination> facing <entity/location> [checkForBlocks: Boolean]

Команда Execute в JE

Игроки могут использовать команду «выполнить» в версии игры для Java, чтобы перемещать цели между Верхним миром, Нижним миром и Крайним. Это делается путем помещения «в minecraft: (overworld, the_nether, the_end)» в качестве аргумента для телепорта. Однако синтаксис команды выполнения немного отличается:

execute [<as target>] [<in minecraft:(overworld, nether, the_end)>] run teleport <destination> [rotation] [facing <location/target]

Например, использование команды «Выполнить как Стив в Minecraft: бег по миру, телепорт 100 50 100 лицом к Джону» телепортирует Стива в координаты Надземного мира (100, 50, 100) и повернет его лицом к Джону.

Вы также можете использовать это, чтобы мгновенно перейти к одним и тем же координатам в другом мире. Например, « execute in minecraft:the_nether run teleport ~ ~ ~» телепортирует вас в те же координаты, но в Пустоту, а не в ваш текущий мир.

Телепортация в Minecraft на рабочем столе

При использовании настольной версии Minecraft игроки ограничены выпусками игры для Java и Bedrock (ранее известными как Windows 10 Edition). Функциональных различий между тем, как выполнять команду в игре, нет. Однако игрокам потребуется включить читы, чтобы использовать командную консоль.

Вот как включить читы в текущем мире в Java Edition:

Откройте игровое меню (нажмите «Esc»). Выберите «Переключиться на локальную сеть». Вы можете использовать эту опцию, даже если вы находитесь на автономном сервере. Выберите «Включить читы».

Если вы используете Bedrock Edition:

Откройте игровое меню. Поверните переключатель с надписью «Включить читы», чтобы он стал синим (активным).

Игроки также могут включить читы при создании своего мира. Для версии Java выполните следующие действия:

Выберите вариант «Новый мир». Выберите в меню «Дополнительные параметры мира». Нажмите «Разрешить читы», чтобы отобразить «Разрешить читы: ВКЛ». Щелкните по подсказке, предупреждающей вас о том, что вы не можете зарабатывать достижения, и продолжайте создание остального мира.

При использовании Bedrock Edition переключатель «Включить читы» будет расположен в правой части меню создания мира. Переверните его, чтобы активировать читы и консольные команды для всего мира.

После того, как вы включили читы в текущем экземпляре мира, выполнить команду очень просто. Вы можете нажать «T», чтобы открыть окно чата, или нажать «/», чтобы открыть окно чата и сразу ввести за вас первый символ команды.

После ввода команды нажмите «Enter», чтобы запустить ее. В некоторых случаях игра покажет ошибку, если один из аргументов неправильный, неполный или команда не может быть запущена. Если команда выполнена успешно, в окне чата отобразится сообщение « Teleported <target> to <coordinates>».

Например, набрав « /tp 245 50 234» сразу в игре и нажав «Enter», вы переместитесь в место с координатами (245, 50, 234) в вашем текущем измерении.

Телепортация в Майнкрафт на консолях

Игроки на консолях также, как правило, используют самую продвинутую версию игры Bedrock Edition, а более старые версии больше не обновляются. Команда телепортации на консолях будет работать так же, как и на рабочем столе. Чтобы начать пользоваться командой, нужно включить читы.

Вот как включить читы на консолях:

Откройте игровое меню. Переведите переключатель «Включить читы», если он неактивен. Если он синий, читы уже включены.

Если вы создаете новый мир, переключатель «Включить читы» доступен прямо в меню создания мира.

После того, как вы включили читы, вы можете открыть чат, нажав клавишу «D-pad вправо» на вашем контроллере (PS / Xbox) или нажав кнопку со стрелкой вправо (переключатель).

Выполнить команду довольно просто. Используйте виртуальную клавиатуру в чате для ввода параметров команды, затем нажмите «Enter», чтобы выполнить ее.

Если команда телепортации завершится успешно, вы увидите подтверждающее сообщение в чате.

Телепортация в Майнкрафт на iPhone или Android

Игроки на мобильных устройствах (iOS и Android) также используют Bedrock Edition игры.

Чтобы использовать команду телепортации, вам необходимо включить читы. Вы можете сделать это, войдя в меню игры и выбрав переключатель «Включить читы», не выходя из текущего мира.

После включения читов откройте кнопку чата (значок сообщения) и введите команду телепорта, которую вы хотите использовать. Нажмите «Enter», чтобы выполнить команду.

Если вы использовали правильную команду, вы увидите подтверждающее сообщение в окне чата.

Наиболее частые примеры

« /tp @a @s» — телепортирует к вам всех игроков.

« /tp @p @s» — телепортирует к вам ближайшего игрока.

« /tp ~ 63 ~» — перемещает вас на уровень моря.

« /tp @e[type=slime] @s» — телепортирует всех слаймов к вам.

« execute in minecraft:the_nether run teleport ~ ~ ~» — перемещает вас в то же место в Нижнем мире при использовании Java Edition.

Дополнительный FAQ

Как работают координаты в Minecraft?

Minecraft использует числовое представление координат для определения местоположения мира. Мировые координаты выражаются тремя действительными числами (обычно целыми числами для простоты использования), каждое из которых представляет собой ось:

Ось X (широта) перемещается с запада на восток. Отрицательные числа используются для точек к западу от нулевой координаты.

Ось Z (долгота) перемещается с севера на юг, с отрицательными числами, показывающими северное положение.

Ось Y (высота) показывает, насколько высоко или низко находится игрок. Координаты Y имеют значения от 0 до 255, 63 — уровень моря.

Единичная длина каждой из этих осей равна стороне блока. Например, блок с координатами (100, 41, 100) находится непосредственно поверх блока с координатами (100, 40, 100).

Координаты каждого блока округлены в меньшую сторону, чтобы отобразить его нижний северо-западный угол.

Координаты объекта или игрока на самом деле являются центром нижней части их поля столкновения. Например, если вы стоите на уровне моря, ваша координата Y равна 63, но ваши глаза находятся примерно на Y = 64,62.

Игроки могут отображать свои текущие координаты в чате, нажав F3 (Fn + F3 на Mac или Alt + Fn + F3 на более новых Mac) для Java Edition. Игроки в Bedrock Edition могут включить отображение координат в меню, активировав параметр «Показать координаты».

Вы можете ссылаться на координаты напрямую или путем ссылки на местоположение. Это достигается за счет использования символа ~ и смещения (так называемого тильды). Например, «~ 10 ~ 10 ~ 10» указывает координату, которая на 10 блоков к востоку, 10 блоков к югу и на 10 блоков выше текущего местоположения игрока. Вы можете комбинировать абсолютные и относительные координаты. Использование команды « /tp ~ 63 ~» переместит игрока к точным координатам, которые у него есть в данный момент, только на уровне моря.

Пользователи также могут использовать обозначение курсора (^) для ссылки на свое текущее положение и направление взгляда. При использовании таким образом команда телепортации будет перемещать игрока в зависимости от того, где он находится и в каком направлении смотрит. Команда телепортации становится « /tp ^X ^Y ^Z», где X — смещение влево, Y — смещение, направленное вверх, а Z — смещение вперед. Например, « /tp ^ ^ ^10» телепортирует игрока на 10 блоков вперед. Если они повернутся и выполнят ту же команду, они окажутся в исходном месте.

Обозначение каретки нельзя смешивать с абсолютными или относительными координатами (все должно использовать ^ или ничто не может).