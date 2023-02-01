Пожалуй, самый распространенный блок в Minecraft — это камень. Хотя это очень хороший блок, некоторые предпочитают более гладкую и чистую текстуру. Вот тут-то и появляется один из самых старых блоков в Minecraft, начиная с Minecraft Classic, гладкий камень. Этот интересный блок менялся на протяжении многих лет, а также то, как он создается и какова его цель. Это будет краткое руководство о том, как сделать гладкий камень в Майнкрафте.

Как сделать гладкий камень в Майнкрафте?

Чтобы сделать гладкий камень, просто расплавьте камень в печи . Для этого вам потребуется печь (сделанная из булыжника) вместе с источником топлива, таким как уголь, древесный уголь, любые изделия из дерева или ведра с лавой.

Теперь, в начале игры, получить камень будет сложно, потому что любой камень, добытый без зачарования Шелковое прикосновение, будет давать только булыжник.

Если у вас нет кирки Silk Touch или вы не можете найти необработанный камень в своем мире, не волнуйтесь. Добытый вами булыжник довольно легко превратить в камень.

Изготовление гладкого камня — пошаговое руководство

Получите булыжник. Булыжник — самый распространенный тип камня, который вы можете получить практически в любое время. Вам понадобится булыжник для нескольких вещей здесь. Во-первых, это камень, который вы собираетесь использовать для изготовления печи. Во-вторых, это камень, который вы собираетесь превратить в Гладкий камень. Добудьте уголь. Уголь также довольно распространен в Minecraft, и он понадобится вам для запуска вашей печи. Вы найдете много угля в каменных районах и вокруг них. Просто ищите блоки с черными точками внутри, и вы получите уголь. Постройте печь. Вы можете построить печь, используя 8 блоков булыжника в меню крафта. Каждый блок должен быть заполнен, кроме среднего, чтобы создать печь. Используйте печь, чтобы превратить булыжник в камень. После того, как вы построили свою печь, вам понадобится что-то, что можно в нее положить. Уголь является хорошим источником энергии для печи, и его много, поэтому мы будем использовать уголь, который мы нашли выше, и поместим его в нижний слот печи. В верхний слот вы захотите положить свой булыжник, который у вас остался. Как только вы поместите оба предмета в печь, вы увидите, что пламя горит, и это сигнализирует о том, что булыжник превращается в камень. Снова используйте печь, чтобы превратить камень в гладкий камень. Чтобы получить гладкий камень, вам действительно нужно сделать еще один шаг и повторить тот же процесс. Вы возьмете Камень, который вы создали при первом запуске с печью, а затем добавите уголь, и в результате получится Гладкий Камень.

Как получить гладкий камень в Майнкрафте?

На самом деле в мире Minecraft можно найти гладкий камень. Гладкий камень можно найти в сундуках в доме каменщика или в некоторых деревенских домах в биомах равнин, саванн и снежных равнин.

Как сделать гладкую каменную плиту?

Гладкие каменные плиты — это полублоки в Minecraft, которые лучше всего использовать для кровли и небольших локаций. Чтобы сделать плиты, все, что вам нужно, это разместить по одному гладкому камню горизонтально на всех трех квадратах верстака . После создания, как показано на изображении ниже, всего получится шесть плит.

Для чего еще можно использовать гладкий камень в Майнкрафте?

Не существует других вариантов гладких каменных блоков, таких как точеный гладкий камень или гладкие каменные лестницы, но гладкий камень является ценным ингредиентом для создания доменной печи.

Доменные печи, которые плавят руды, такие как железо и медь, намного быстрее, чем обычная печь, являются огромным обновлением для вашей базы Minecraft, когда вы достигли середины и конца игры.

Чтобы создать доменную печь, просто расположите гладкий камень вдоль нижнего ряда, железные слитки на оставшихся внешних блоках и обычную печь посередине . Вы можете увидеть, как материалы расположены на изображении ниже.

Как сделать гладкий камень в Майнкрафте: видео