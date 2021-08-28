Microsoft разрешит установку Windows 11 на неподдерживаемые процессоры с использованием ISO

Microsoft объявилf, что пользователи старых ПК, работающих под управлением более ранней версии операционной системы Windows, теперь могут вручную обновить операционную систему своего ПК до Windows 11, загрузив файл ISO. Microsoft больше не будет запрещать пользователям обновлять свои ОС, хотя ограничения по-прежнему остаются, когда это делается с помощью обычного обновления Windows. Объявление было сделано в пятницу через сообщение в блоге, и оно обязательно получит аплодисменты от широкого круга пользователей старых ОС Windows.

Несмотря на то, что рекомендуемые требования к оборудованию для установки Windows 11 сохраняются, после выполнения основных требований к установке вы можете в конечном итоге обновить свою ОС до Windows 11, даже если ваш старый процессор не прошел тест на обновление. Вы можете перейти к загрузке ISO-файла Windows 11 и, следуя инструкциям, установить его вручную. В то время как недавно опубликованные требования к оборудованию для Windows 11 показывают, что для этого требуется процессор Intel 8-го поколения или новее, компания предоставляет пользователям возможность установить ОС на более старые процессоры, конечно, на свой страх и риск. Помимо ЦП Intel 8-го поколения, основные требования для ручного обновления — это 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, имеющий два или более ядер, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ доступной памяти.

Microsoft расширила линейку процессоров, которые могут использовать новую ОС Windows 11, включая серию Intel Core-X, серию Xeon W вместе с Intel Core 7820HQ. Эти процессоры теперь будут официально поддерживаться для обновлений Windows 11. Есть еще несколько процессоров, которые все еще не поддерживают Windows 11. Кроме того, маловероятно, что обновления будут поддерживаться для устройств, на которых Windows 11 была установлена ​​вручную.

Таким образом, хотя миллионы устройств потенциально могут извлечь выгоду из возможности ручного обновления, есть еще другие, которые могут не соответствовать минимальным требованиям к процессору и оперативной памяти, и лишь некоторые из них, возможно, приложат все усилия, чтобы загрузить и установить обновление. Microsoft также заявляет, что существует высокая вероятность сбоев системы.

Источник — Astera.