Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство

Если вам надоело Instagram, вы попали в нужное место. Старые и новые исследования связывают рост тревожности и депрессии со все более насыщенным технологиями миром , при этом социальные сети объявлены главным виновником этой коварной динамики.
Как удалить Instagram
- Вы не можете удалить Instagram с помощью приложения, поэтому вам нужно будет использовать ПК или компьютер.
- Откройте страницу удаления учетной записи Instagram в разделе часто задаваемых вопросов Instagram.
- Введите свое имя пользователя и пароль, если вы еще не вошли в систему. Вы попадете на страницу с раскрывающимся меню рядом с вопросом «Почему вы удаляете свою учетную запись?»
- Выберите один из девяти вариантов: «Создал второй аккаунт», «Проблемы с конфиденциальностью», «Проблемы с началом работы», «Обеспокоен своими данными», «Слишком занят / слишком отвлекает», «Не могу найти людей, на которых можно подписаться, »« Слишком много рекламы »и« Хотите что-то удалить »или« Что-то еще».
- После выбора причины вам будет предложено ввести пароль в последний раз.
- Чтобы удалить Instagram, нажмите кнопку «Удалить» внизу.
- Нажмите ОК, чтобы подтвердить удаление учетной записи.
Кроме того, вы можете деактивировать свою учетную запись на ограниченное время. Читайте дальше, чтобы узнать, как:
Как отключить Instagram
Если вы не хотите окончательно удалять Instagram, вы можете вместо этого сделать перерыв в работе с сервисом. Вы можете деактивировать и повторно активировать свою учетную запись в любое время на рабочем столе, но не через приложение.
- Войдите в свою учетную запись на мобильном или настольном компьютере.
- Выберите изображение своего профиля и перейдите в «Редактировать профиль».
- Прокрутите вниз и нажмите «Временно отключить мою учетную запись».
- Вам будет предложено выбрать причину, по которой вам будет предоставлена возможность, наконец, нажать кнопку «Временно отключить учетную запись».