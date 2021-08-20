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Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство

Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство Руководства
На чтение 2 мин Просмотров 211 Опубликовано

Если вам надоело Instagram, вы попали в нужное место. Старые и новые исследования связывают рост тревожности и депрессии со все более насыщенным технологиями миром , при этом социальные сети объявлены главным виновником этой коварной динамики.

Как удалить Instagram

  1. Вы не можете удалить Instagram с помощью приложения, поэтому вам нужно будет использовать ПК или компьютер.
  2. Откройте страницу удаления учетной записи Instagram в разделе часто задаваемых вопросов Instagram. Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство
  3. Введите свое имя пользователя и пароль, если вы еще не вошли в систему. Вы попадете на страницу с раскрывающимся меню рядом с вопросом «Почему вы удаляете свою учетную запись?» Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство
  4. Выберите один из девяти вариантов: «Создал второй аккаунт», «Проблемы с конфиденциальностью», «Проблемы с началом работы», «Обеспокоен своими данными», «Слишком занят / слишком отвлекает», «Не могу найти людей, на которых можно подписаться, »« Слишком много рекламы »и« Хотите что-то удалить »или« Что-то еще». Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство
  5. После выбора причины вам будет предложено ввести пароль в последний раз. Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство
  6. Чтобы удалить Instagram, нажмите кнопку «Удалить» внизу. Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство
  7. Нажмите ОК, чтобы подтвердить удаление учетной записи. Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство

Кроме того, вы можете деактивировать свою учетную запись на ограниченное время. Читайте дальше, чтобы узнать, как:

Как отключить Instagram

Если вы не хотите окончательно удалять Instagram, вы можете вместо этого сделать перерыв в работе с сервисом. Вы можете деактивировать и повторно активировать свою учетную запись в любое время на рабочем столе, но не через приложение.

  1. Войдите в свою учетную запись на мобильном или настольном компьютере. Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство
  2. Выберите изображение своего профиля и перейдите в «Редактировать профиль». Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство
  3. Прокрутите вниз и нажмите «Временно отключить мою учетную запись». Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство
  4. Вам будет предложено выбрать причину, по которой вам будет предоставлена ​​возможность, наконец, нажать кнопку «Временно отключить учетную запись». Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство
Instagram
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