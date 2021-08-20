Как удалить аккаунт в Инстаграм: пошаговое руководство

Если вам надоело Instagram, вы попали в нужное место. Старые и новые исследования связывают рост тревожности и депрессии со все более насыщенным технологиями миром , при этом социальные сети объявлены главным виновником этой коварной динамики.

Как удалить Instagram

Вы не можете удалить Instagram с помощью приложения, поэтому вам нужно будет использовать ПК или компьютер. Откройте страницу удаления учетной записи Instagram в разделе часто задаваемых вопросов Instagram. Введите свое имя пользователя и пароль, если вы еще не вошли в систему. Вы попадете на страницу с раскрывающимся меню рядом с вопросом «Почему вы удаляете свою учетную запись?» Выберите один из девяти вариантов: «Создал второй аккаунт», «Проблемы с конфиденциальностью», «Проблемы с началом работы», «Обеспокоен своими данными», «Слишком занят / слишком отвлекает», «Не могу найти людей, на которых можно подписаться, »« Слишком много рекламы »и« Хотите что-то удалить »или« Что-то еще». После выбора причины вам будет предложено ввести пароль в последний раз. Чтобы удалить Instagram, нажмите кнопку «Удалить» внизу. Нажмите ОК, чтобы подтвердить удаление учетной записи.

Кроме того, вы можете деактивировать свою учетную запись на ограниченное время. Читайте дальше, чтобы узнать, как:

Как отключить Instagram

Если вы не хотите окончательно удалять Instagram, вы можете вместо этого сделать перерыв в работе с сервисом. Вы можете деактивировать и повторно активировать свою учетную запись в любое время на рабочем столе, но не через приложение.