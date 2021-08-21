Как создать концентраторы контента — Content Hub (руководство + примеры)

В рамках вашей более широкой стратегии контент-маркетинга очень важно знать, как правильно структурировать контент. Посетители вашего сайта должны иметь доступ к нему и легко перемещаться по нему, а поисковые системы должны иметь возможность соединять точки, особенно когда вы ориентируетесь на более широкие ценные ключевые слова.

Решением этой проблемы является внедрение концентраторов контента на вашем веб-сайте. Они позволяют вам накапливать и расширять свой опыт по определенной теме, при этом гарантируя, что эта группа контента централизована и легко найдена как людьми, так и поисковыми системами.

В этой статье мы попытаемся объяснить, что такое контент-хаб, почему вашему бизнесу выгодно его иметь и, конечно же, как создать свой собственный в 2021 году. Мы также расскажем, как Semrush может помочь вам в этом. достичь своих целей контент-маркетинга в этом контексте.

Вот что вам нужно знать.

Что такое Content Hub в SEO?

Проще говоря, контент-хаб — это место на вашем веб-сайте, содержащее контент по определенной теме. Это фокус для определенной темы или предмета, известного как основной контент. Как правило, этот контент предназначен для общего обзора рассматриваемой темы и может быть либо долго читаемым, либо просто централизованной центральной страницей (в зависимости от типа сайта, который вы запускаете, и данной темы). В любом случае, вы должны думать об этой странице как о ядре вашего концентратора контента.

Этот основной контент затем поддерживается другими частями, которые, как правило, более подробно рассматривают различные элементы той же темы. Это содержимое кластера, которое может принимать любой медиаформат. Контент вашего столпа всегда должен ссылаться на контент вашего кластера, и наоборот.

Так как же это выглядит на самом деле? Что ж, представьте, что вы управляете онлайн-бизнесом по продаже автомобильных запчастей и хотите сосредоточиться именно на шинах. Вашим первым шагом может быть создание «окончательного руководства» по шинам, включая то, как они работают, различные типы шин и как за ними ухаживать.

Проблема здесь в том, что даже у этих трех подтем есть радикально разные ключевые слова. Таким образом, было бы неплохо создать кластер статей, руководств и рекомендаций вокруг этого основного элемента для привлечения связанных и длинных ключевых слов, при этом эти вспомогательные статьи будут более подробно освещены в данной подтеме.

Мы дадим вам пошаговое объяснение того, как это сделать, далее в статье.

Почему важны концентраторы контента?

Есть несколько причин, по которым вам следует использовать концентраторы контента, но в первую очередь это потому, что они хороши для SEO.

Если у вас есть богатый высококачественный подробный контент по определенной теме, это поможет вам стать авторитетным авторитетом в этой теме. Хорошо организованные ресурсы, охватывающие различные элементы широкой темы, также более способствуют получению обратных ссылок, которые, опять же, могут повысить авторитет вашего домена.

В результате этого цикла у вас будет больше шансов получить более высокий рейтинг по лучшим ключевым словам, что позволит вам иметь хорошо позиционируемый контент на нескольких этапах воронки контента. В частности, вы сможете привлечь больше трафика в верхней части воронки, что позволит вам привлечь больше потенциальных клиентов.

Тем не менее дело не только в том, чтобы понравиться поисковым системам. В конце концов, что действительно важно, так это наша аудитория и опыт, который мы создаем для пользователей, попадающих на наш веб-сайт. Базовая структура концентраторов контента позволяет вам более эффективно планировать контент и иметь четкие, определенные затраты, которые, вероятно, оценят и ваши клиенты.

Это также позволяет вам более эффективно планировать будущий контент и анализировать существующий контент на основе тематических кластеров, а не отдельных частей контента (которые мы, опять же, обсудим позже).

Как создать Content Hub

Итак, теперь, когда мы знаем, что такое концентраторы контента и почему они должны иметь значение, пришло время запачкать руки. Вот семь основных шагов, которые необходимо выполнить, чтобы создать концентратор контента с нуля.

Определите темы, которые вы хотите охватить

Самое первое, что вам нужно сделать, это провести мозговой штурм и определить ключевые темы, которые вы хотели бы охватить своим контентом. Чтобы помочь вам в этом процессе, вы можете обратиться к:

Вашему покупателю. Создавая образ своего идеального покупателя, подумайте о том, какой уровень знаний он может иметь. Например, если вы продаете цифровые фотоаппараты, является ли ваш покупатель фотографом начального уровня, который не имеет почти никакого представления о том, какую камеру им следует купить? Или они опытный профессионал, который ищет очень специфическое техническое решение? Это сразу же поможет вам понять, с какими проблемами ваша целевая аудитория хочет помочь.

Вашему отделу продаж. Если возможно, проконсультируйтесь со своими отделами продаж, чтобы узнать, что им говорят клиенты, и постарайтесь выяснить наиболее распространенные трудности, о которых сообщают эти клиенты. Спросите у своих торговых представителей и их мнение. Какие типы контента облегчат их работу и помогут создать более эффективную воронку продаж? Ответы на эти вопросы часто могут подбросить отличные тематические идеи, которые восполняют очень ценный пробел.

Другой альтернативой является анализ отзывов клиентов, вопросы службы поддержки и отслеживание упоминаний в социальных сетях, чтобы выявить потенциальные темы, которые поднимают ваши клиенты.

Как только у вас появятся идеи, ценные как для вас, так и для вашей аудитории, вам необходимо выяснить, достаточно ли они жизнеспособны, чтобы составить целый кластер контента.

Выбор основной темы

Имея это в виду, инструмент тематического исследования Semrush — идеальное место для начала.

Чтобы проиллюстрировать это, предположим, что вы ведете небольшой бизнес по продаже кофейных зерен собственной марки.

Используя ключевое слово ‘кофе в зернах’, вы обращаетесь к тематическому исследованию, которое предлагает ряд потенциальных тем:

Используя только это одно ключевое слово, вы сразу получаете список потенциальных основных тем. Но как узнать, какие темы стоит развивать, а какие вряд ли принесут большой успех?

Вообще говоря, выбранная вами основная тема должна удовлетворять трем ключевым критериям. Должно:

Обладают информационным намерением и целью. Если мы посмотрим на приведенный выше пример «кофейных зерен», то увидим, что почти каждое предложение основано на поиске информации. Например, пользователи хотят знать, как сварить холодный кофе; что такое кофе одного происхождения; что полезнее — растворимый или молотый? Вы хотите игнорировать здесь списки продуктов или нерелевантный локально ориентированный контент и сосредоточиться только на темах, которые решат проблему пользователя или ответят на конкретный вопрос.

Есть поисковый потенциал. Это может показаться очевидным, но не имеет смысла заниматься темами, которые не привлекают трафик из поисковых систем. В тематическом исследовании вы можете фильтровать результаты по объему (популярности темы), сложности ранжирования и эффективности темы (особенно это удобно, если у вас сайт с более низким авторитетом), поэтому проверьте, какие уровни трафика и охвата вы потенциально могли бы смотреть.

Будьте достаточно широкими, чтобы поддерживать ваши подтемы . Это, пожалуй, самый сложный критерий, которому нужно соответствовать, поскольку вы хотите, чтобы ваша тема была достаточно широкой, чтобы ее можно было выстраивать, но не настолько широкой, чтобы это отчуждало намерения поисковиков или не позволяло конкурировать. Не существует установленного идеального количества подтем, которые вам нужно создать (это зависит от формата вашего концентратора контента и контента на вашем веб-сайте), но ваша основная тема должна быть в состоянии убедительно их поддерживать.

Например, в нашем примере, если мы выберем карточку «Холодное пиво», мы получим следующий список идей:

В этом случае было бы неплохо использовать «холодное пиво» ​​в качестве основного ключевого слова для вашего основного контента, а затем создать кластер подтем, который более подробно исследует каждый из связанных вопросов.

После того как вы определили тему, в которой отмечены все три поля, вы можете пометить ее как подходящую для вашего концентратора контента.

Выбор подтем

При выборе подтем важно помнить, что они должны иметь отношение к основной теме. Например, если мы вернемся к нашему примеру с автомобильными запчастями, мы не будем включать руководство о том, как проверить уровень масла в ступице «шины» (хотя это отличная тема и подойдет для другой ступицы, вроде «базовое обслуживание автомобиля»).

Вместо этого вы должны рассматривать контент своего кластера как возможность глубже изучить темы, которые только затрагивают ваш основной контент.

Например, предположим, что вы ведете блог о крафтовом пиве и использовали тематическое исследование, чтобы определить вашу основную тему как «как сделать собственное крафтовое пиво».

Инструмент предлагает множество вспомогательных подтем по этому поводу, расширяющих процедуры и процессы, связанные с пивоварением. Некоторые из лучших, предлагаемых инструментом, включают:

Расширение возможностей сухих дрожжей с помощью простой регидратации

Как определить объем алкоголя в домашнем пиве

Как использовать сахар-прайм для розлива домашнего пива в бутылки

Как переливать и откачивать пиво

Эти подтемы идеально подходят для поддержки содержимого кластера, и инструмент тематического исследования уже определил, что они получают достаточный трафик, за которым стоит заниматься.

Проверяйте и обновляйте существующий контент

После того, как вы определили свою основную тему, стоит провести аудит существующего контента. Возможно, вы уже рассмотрели некоторые из ваших новых тем или есть определенные элементы вашего старого контента, которые можно курировать, обновлять и перенаправлять.

Например, вы, возможно, уже написали практическое руководство по определенной теме, которую можно изменить и обновить, или вы, возможно, затронули ее в другой статье, из которой вы можете почерпнуть.

Этот процесс важен, потому что он не только экономит ваше время и ресурсы на потенциально воссоздание контента, который у вас уже есть, но также гарантирует, что вы избежите каннибализации ваших собственных ключевых слов.

Это может быть сложной задачей (особенно если у вас большая библиотека содержимого), поэтому используйте инструмент Content Audit для автоматизации процесса. Это позволяет вам видеть, какой контент необходимо обновить, а что можно удалить, экономя время и усилия на анализ каждого фрагмента контента по отдельности.

После того, как вы определили части, которые могут иметь отношение к делу, внесите все рекомендуемые изменения и убедитесь, что они структурированы и нацелены таким образом, чтобы соответствовать остальному содержимому вашего хаба.

Примите участие в конкурсе

После того, как вы определили свои темы, следующий шаг — получить представление о том, как должны выглядеть формат, длина и структура для каждой части контента. Лучший способ сделать это — проверить, что успешно работает у ваших конкурентов.

Вы можете сделать это, просто введя целевое ключевое слово в Google и просмотрев 10 лучших результатов. Насколько глубоки лучшие результаты? Насколько актуальна и точна их информация? Что они охватывают и, что немаловажно, что они упустили?

Этот последний фактор особенно важен, так как ваш контент должен быть направлен на восполнение любых пробелов, которые упустили ваши конкуренты. Таким образом, вы должны попытаться увидеть, где вы можете поделиться своим пониманием и ценностью, которых нет у других. В конце концов, вы не собираетесь изобретать велосипед, а хотите предоставить более полный и ценный контент, чем кто-либо другой.

Когда дело доходит до написания контента (или подготовки брифинга для другого автора), инструмент Semrush SEO Content Template может помочь в этом. Он автоматически анализирует статьи этих 10 ведущих конкурентов на основе выбранного вами ключевого слова. В результате он предоставляет вам действенные рекомендации по ключевым словам, удобочитаемости, длине, обратным ссылкам и другим важным элементам вашего контента. Кроме того, он перечисляет 10 лучших конкурентов, чтобы облегчить анализ вашим авторам.

Не обязательно предполагать, что, если у лучших результатов есть значительный авторитет домена, вы тоже не сможете конкурировать.

Помните: одним из ключевых преимуществ контент-хаба является то, что он позволяет вам стать авторитетом в предметной области, поэтому не откладывайте конкуренцию за более сложные ключевые слова и фразы.

Важной частью создания доверия к вашему контенту является поддержка его экспертами и влиятельными лицами в предметной области. Возьмем, к примеру, наши кофейные зерна; в идеале вы хотите, чтобы ваш контент поддерживался вкладом профессиональных бариста, фермеров, выращивающих кофейные зерна, или кофейных блоггеров, имеющих сферы влияния среди вашей целевой аудитории.

В большинстве случаев цель этого шага — просто придать вес вашему контенту, но стоит отметить, что в некоторых случаях это действительно обязательно. Если вы пишете, например, о диете, благополучии, здравоохранении или о чем-то, что связано с наукой, то ваш контент наверняка нуждается в поддержке экспертов в этих областях.

Кроме того, анализ тенденций среди лидеров мнений в вашей области может помочь вам лучше понять, какой контент вызовет отклик, и создать больше обратных ссылок.

Поэтому, прежде чем вы начнете создавать контент, вам следует начать исследование и установление контактов с соответствующими людьми, а также налаживание отношений, на которых вы можете извлечь выгоду в дальнейшем. Вы можете сделать это:

Следить за их страницами в социальных сетях

Искренне общаются со своими постами

Подписание и комментирование их сообщений в блоге

Подключение к профессиональным сетевым сайтам, таким как LinkedIn

Связь напрямую через электронную почту или формы на веб-сайте

Вы также можете использовать инструмент Semrush Brand Monitoring, чтобы определить потенциальных партнеров и влиятельных лиц в вашей нише.

Создайте контент

После того, как вы определили свои темы, посмотрели, как к ним подходят ваши конкуренты, и установили контакт с соответствующими предметными экспертами, вы можете перейти к сути процесса: написанию самого контента.

Конечно, независимо от того, поручаете ли вы контент своей внутренней команде или передаете его доверенному третьему лицу, важно, чтобы он придерживался всех передовых методов создания успешного контента .

Вы можете использовать помощник по написанию SEO, чтобы убедиться, что ваш текст оптимизирован для SEO, удобочитаем и согласован по тону.

Однако в отношении содержимого хаба нужно иметь в виду пару дополнительных моментов.

В каком порядке вы должны писать контент для своего контент-хаба?

Во-первых, вы должны писать свой контент в правильном порядке. Институт контент-маркетинга рекомендует сначала написать элементы кластера, так как это снижает риск дублирования любых ключевых моментов. Это также означает, что когда вы действительно напишете свою основную часть, у вас уже будут все ссылки, доступные для размещения в тексте.

Как распределить темы между основной страницей и страницами кластера?

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, — это то, что контент вашего кластера предназначен для глубокого погружения в подтему. Это означает, что в вашем основном содержании вы не должны подробно обсуждать подтему (в идеале не более одного абзаца). Таким образом, вы можете почти думать о своем основном содержании как о расширенном разделе содержания в книге, где каждый фрагмент кластерного контента представляет соответствующую главу.

Наконец, вам также следует обратить пристальное внимание на заголовок и структуру.

Выбор названия

Конечно, название вашей статьи имеет решающее значение как с точки зрения SEO, так и для поисковика. Всегда полезно записывать названия, которые используют ваши 10 лучших конкурентов (см. Шаг 3), поскольку именно эти названия, очевидно, наиболее эффективно отмечают эти два поля.

Однако с точки зрения концентратора контента вдвойне важно убедиться, что ваши заголовки не конфликтуют, поскольку это запутает как читателей, так и поисковые системы. Например, если у вас есть одна статья под названием «10 советов по выпечке хлеба», а другая под названием «6 вещей, которые следует помнить при выпечке хлеба», это может сбивать с толку, даже если целевые ключевые слова разные.

Создание структуры хаба

Опять же, вы можете посмотреть на структуру статей ваших конкурентов и определить, что нужно охватить, но вы также можете использовать тематическое исследование, чтобы охватить все свои базы и убедиться, что вы ничего не пропустили.

Для этого откройте карточку выбранной вами темы (в данном случае «как варить пиво»). В разделе «Вопросы» справа вы увидите широкий список общих вопросов, которые часто задают искатели по этой теме. Они могут служить основой всей вашей статьи и дать вам отличное представление о том, что именно вы должны освещать, поскольку именно эту информацию ваши читатели хотят получить.

Вы можете сопоставить это с тем, что уже обсуждали ваши конкуренты, а затем закрыть любые дополнительные пробелы, которые они упустили, тем самым добавив больше ценности и актуальности вашей работе.

Наконец, свяжитесь с влиятельными лицами и создателями ссылок, с которыми вы связались ранее, и спросите их, могут ли они дать вам цитату (или внести свой вклад в ваш новый контент каким-либо другим способом). Они с большей вероятностью помогут вам на этом этапе, потому что вы уже приложили усилия, чтобы установить с ними отношения, и не связываетесь с ними внезапно. Как только у вас появятся некоторые экспертные мнения, вы можете начать включать их в свой контент.

Опубликуйте контент!

После того, как содержимое вашего кластера:

имеет подходящее название;

может конкурировать по глубине с другими 10 лучшими результатами поиска;

уникален и по-настоящему ценен; а также

подкреплено экспертным мнением;

… затем вы можете нажать кнопку публикации. Что касается того, как часто вы должны нажимать эту кнопку, нет правильного или неправильного ответа. Однако очевидно, что вы с большей вероятностью увидите рост трафика и вовлеченности, если будете публиковать, скажем, пять частей контента в месяц, а не только одну.

Вам также не нужно ждать, пока все ваши элементы кластера будут готовы к публикации, прежде чем вы опубликуете свой основной элемент. Фактически, желательно продолжать создавать все больше и больше контента вокруг этого элемента и постоянно обновлять его, чтобы он всегда оставался наиболее практичным, точным и информативным решением для читателей.

Как только ваш контент начнет работать, вам нужно будет учесть еще несколько вещей.

Взаимосвязь

Взаимосвязь — один из самых важных шагов в этом процессе, поскольку — по крайней мере, с точки зрения SEO — это весь смысл модели концентратора контента.

Поэтому убедитесь, что в каждой части содержимого кластера вы ссылаетесь обратно на основную часть (вам нужно будет сделать эту пост-публикацию для тех частей, которые будут опубликованы до вашей части). Рекомендуется использовать целевую фразу для хаба в якорном тексте некоторых (но не всех) ссылок, и наоборот.

Конечно, ваш концентратор взаимосвязан, поэтому убедитесь, что вы пытаетесь установить связь между частями кластера.

Макет вашего Content Hub

Проще говоря, не существует правильного или неправильного способа разместить ваш контент-центр. Однако с организационной точки зрения неплохо представить свой контент таким образом, чтобы вашим читателям было легче ориентироваться и понимать каждую часть контента в контексте более широкого хаба.

Хороший способ сделать это — перечислить ссылки на весь кластер в одном месте. Например, предположим, что вы написали основной материал, который знакомит новичков с домашним пивоварением. На боковой панели своей веб-страницы, рядом с основным текстом этой статьи, вы можете разместить ссылки на весь свой вспомогательный контент в логическом порядке, с «Руководством по биткойнам для новичков» вверху списка, за которым следует:

«Как варить пиво дома»

«Какое оборудование вам нужно?»

«Какие простые рецепты пива?»

…и так далее. Затем, когда вы выбираете определенную ссылку, основная часть текста изменяется, но боковая панель остается с индикатором, указывающим, какую статью вы в данный момент читаете.

Такой подход упрощает читателям поиск и определение контента, который они ищут, а также гарантирует, что они не заблудятся. Он почти действует как оглавление для одной гигантской статьи, что очень упрощает жизнь посетителям вашего сайта.

Продвигайте свой Content Hub

Как только ваш контент-хаб будет запущен и заработает, вам нужно начать его продвигать — как внутри, так и за пределами компании. Вы можете предпринять несколько шагов по расширению охвата, например:

Электронный маркетинг. В идеале вы уже должны продвигать свой контент в списке подписчиков, но с помощью концентратора контента вы хотите подчеркнуть, что вы собрали что-то всеобъемлющее и полезное. Есть несколько способов сделать это, но популярным методом является отправка электронного письма каждые один или два дня с описанием новой части кластера как части серии.

Социальные сети. Опять же, вы уже должны продвигать весь свой контент в социальных сетях, но есть дополнительные шаги, которые вы можете предпринять для своего концентратора контента. Не просто «поделитесь» своими сообщениями в блоге и двигайтесь дальше; создавайте непрерывную кампанию вокруг контента и создавайте отдельные посты вокруг интересных фактов, идей или цитат из контента. Вы даже можете использовать настраиваемую графику, чтобы отличаться от других ваших сообщений.

Инфлюенсеры. Дополнительным преимуществом использования информации влиятельных лиц, экспертов и создателей ссылок в вашем контенте является то, что вы также создаете еще один рекламный канал. Они с удовольствием расскажут о статье и поделятся ею по собственному желанию, даже не спрашивая вас. Если у них много подписчиков в социальных сетях и их блогах, это может стать огромным увеличением трафика и обратных ссылок на ваш сайт. Даже если вы не упомянули в статье влиятельного человека, вы все равно можете обратиться к нему. Некоторые блоггеры и лидеры мнений будут стремиться поделиться вашим всеобъемлющим, подробным содержанием со своей аудиторией, если оно актуально и заслуживает доверия.

Как и в случае с «обычными» сообщениями в блогах, вы также можете ориентироваться на PR-каналы и онлайн-платформы, такие как Quora, Reddit и другие соответствующие отраслевые форумы. Вы также можете обратиться к блогам и сайтам СМИ, которые имеют отношение к теме, о которой вы пишете, и разместить гостевые сообщения, через которые вы можете ссылаться на контент.

Проанализируйте свой Content Hub

В большинстве случаев анализ производительности контента проводится постранично, так как таким образом легко просматривать и отслеживать показатели. Однако это может затруднить измерение истинного воздействия всего вашего контента на определенную тему.

Инструмент Semrush Content Audit может помочь в этом отношении, поскольку вы можете регулярно проверять эффективность своего контента, от количества обратных ссылок до просмотров, показателей взаимодействия и количества поисковых запросов (благодаря интеграции с Google Analytics и Google Search Console) .

Инструмент позволяет добавлять настраиваемые столбцы, которые можно использовать для маркировки различных частей контента на основе концентраторов контента, к которым они принадлежат.

Различные типы концентраторов контента

Как мы уже видели, есть элемент гибкости в том, как вы структурируете свой контент-центр, пока сохраняется принцип их взаимосвязи и связывания. В результате можно использовать несколько различных типов концентраторов контента.

Вот некоторые из самых популярных форматов:

Классический концентратор и спица

Это наиболее традиционная модель концентратора контента, с которой знакомо большинство людей. По сути, он состоит из одной основной страницы (концентратора) и от 5 до 20 статических вспомогательных страниц (спиц).

Это лучший подход, если большая часть контента вечнозеленая и не требует значительных изменений.

Хороший пример классического формата концентратора и спицы можно найти на CoinTelegraph, веб-сайте новостей о криптовалюте, на котором также есть раздел обучения. Каждая из основных валют (например, Биткойн, Эфириум, Ripple и т. Д.) Имеет свой собственный хаб, построенный с использованием поддерживающего вечнозеленого контента:

Библиотека содержимого

Если вы публикуете контент в самых разных категориях (как это обычно бывает в блогах или публикациях в СМИ), то формат библиотеки контента, возможно, является лучшим способом для ваших читателей разобраться во всем этом.

Он работает, перечисляя различные категории подтем на главной странице, которые затем ссылаются на свои собственные страницы подтем. Оттуда читатели могут получить доступ к отдельным страницам и статьям.

Веб-сайт с карьерными советами CareerAddict — хороший тому пример, он размещает объявления по категориям на своей главной странице.

Если вы обнаружите, что у вас нет четкого способа сортировки контента, и вы охватываете множество областей, то это идеальный подход для вас.

Тематический шлюз

Формат тематического шлюза похож на библиотеку содержимого, но ключевым отличием является широта содержимого. Если у вас много вспомогательного контента, но тема все еще довольно узкая, то это, вероятно, путь.

По сути, он включает в себя один расширенный фрагмент содержимого хаба, который служит обзором темы, который затем ссылается на вспомогательные части. Таким образом, нет почти никакой разницы между тематическим узлом шлюза и гигантским постом типа «Полное руководство по теме X»; теория и цель по сути совпадают.

Руководство DietDoctor «Кето для начинающих» является хорошим примером формата тематического шлюза. Он охватывает все мыслимые подтемы, которые могут заинтересовать новичка в Кето, и содержит ссылки на широкий спектр вспомогательных элементов.

База данных контента

Этот формат обычно лучше всего подходит для каталогов или глоссариев, где у вас есть большое количество страниц, которые практически невозможно перечислить в статье или на традиционной центральной странице. Обычно читатели могут фильтровать эти статьи, чтобы найти то, что им нужно.

Некоторые примеры того, когда этот формат может быть подходящим, включают:

Если вы ведете блог и опубликовали большое количество обзоров по отдельным продуктам.

Если у вас есть фитнес-сайт и вы написали сотни статей, каждая из которых подробно описывает, как выполнять то или иное упражнение.

Если у вас есть сайт, посвященный дизайну интерьера, и вы хотите продемонстрировать большое количество своих предыдущих проектов.

Страница концентратора Audubon «Путеводитель по птицам Северной Америки» является прекрасным примером формата концентратора базы данных контента, в котором каждая вспомогательная часть контента связана со статьями о выбранной птице.

Матрица тем

Матрицы тем не часто используются, потому что они могут быть немного подавляющими визуально, но в тех случаях, когда части контента необходимо категоризировать по категориям, это хороший вариант.

Медицинские сайты, такие как веб-сайт NHS и клиника Mayo, часто используют такой формат хаба, поскольку он хорошо подходит для информационных типов контента. Он тесно связан с тем, как вы настраиваете свой веб-сайт и структуру URL-адресов, и отдает предпочтение четкой навигации и доступу к информации, а не эстетическому творчеству.

Заключение

Контент-хабы — это чрезвычайно эффективный способ структурировать контент вашего сайта как с точки зрения SEO, так и с точки зрения производительности. Если ваш контент хорошо организован, надлежащим образом связан и может предоставлять авторитетные решения для широкого спектра поисковых запросов, это значительно увеличивает шансы на успех вашей контент-стратегии и достижения ваших целей контент-маркетинга.