Анатомия самых популярных статей: успешный и невидимый контент

Согласно исследованию контент-маркетинга, 70% маркетологов измеряют эффективность своего контента по трафику, 38% — по репостам в социальных сетях и 31% — по обратным ссылкам. Поэтому было бы определенно интересно узнать, какие характеристики контента могут помочь увеличить просмотры страниц и сделать сообщение в блоге более доступным и ссылаться на него.

Конечно, качество текста в первую очередь определяется его оригинальностью и актуальностью, но такие факторы, как количество слов, заголовки, структура и визуальные эффекты, несомненно, сыграют свою роль.

Используя данные и руководствуясь любопытством к маркетингу – мы проанализировали посещения, обратные ссылки и репосты в социальных сетях более 1 200 000 статей, которые мы выбрали из доменов с разделом блога, в котором было от 30 000 до 500 000 сеансов. Мы попытались установить взаимосвязь между метриками и различными элементами и характеристиками текста. В частности, это были:

Длина (т. е. количество слов)

Заголовки (включая типы заголовков и длину H1)

Структура (включая глубину заголовка и наличие списка)

Визуальный контент (включая изображения и видео)

Основные результаты исследования

Лонгриды (статьи объемом более 7000 слов) являются абсолютными лидерами с точки зрения производительности контента, поскольку они привлекают почти в 4 раза больше трафика , чем статьи средней длины (900–1200 слов).

, чем статьи средней длины (900–1200 слов). Более половины постов со сложной структурой (h2 + h3 + h4) высокоэффективны с точки зрения посещаемости и вовлеченности. 44% постов с простой структурой (h2 + h3) также высокопроизводительны. 39% текстов без структуры (без h2) неэффективны с точки зрения посещаемости и вовлеченности.

Сообщения, содержащие хотя бы один список на каждые 500 слов простого текста, получают на 70% больше трафика , чем сообщения без списков.

, чем сообщения без списков. Заголовки из 10–13 слов привлекают вдвое больше трафика и в 1,5 раза больше репостов , чем более короткие (<7 слов).

, чем более короткие (<7 слов). Сообщения с хотя бы одним изображением получают в два раза больше трафика , чем сообщения, содержащие только текст. Они также получают на 30% больше репостов и на 25% больше обратных ссылок.

Длина содержимого

Исследование 2019 года от исследователей из Технического университета Дании предполагает, что из-за объема информации, представленной общественности, наша коллективная глобальная продолжительность концентрации внимания сужается. Однако в то же время средняя длина сообщения увеличилась примерно на 42% в период с 2014 по 2018 год, с 800 слов до 1151 слова.

Ключевой вывод: статьи из 7000 слов привлекают почти в 4 раза больше трафика и на 43% больше репостов, чем статьи средней длины (900–1200 слов). Между тем короткие сообщения (300–900 слов) получают на 21% меньше трафика и на 75% меньше обратных ссылок, чем статьи средней длины (900–1200 слов).

Ключевой вывод. Совместно используется менее половины статей, содержащих от 300 до 900 слов, и более 80% статей, содержащих более 7000 слов.

Хотя здесь явно «победителем» является подробный контент, важно понимать, что простое написание более длинных статей не является гарантией успеха и не приведет автоматически к увеличению посещаемости.

Действительно, лонгриды, вероятно, работают лучше, потому что они предоставляют пользователям подробную информацию по теме, а не только потому, что они содержат больше слов. Помните об этом при создании своей копии. Сосредоточьтесь на основных элементах успешного контента, таких как уникальный и увлекательный текст, подробные исследования и релевантная информация, а не просто на его длине.

Это тоже связано с тем, что ищут ваши пользователи. Если ваша аудитория хочет только краткого ответа на конкретный вопрос, то 20-минутное массовое чтение только отключит их. В таких случаях более короткая статья может быть более полезной, поэтому убедитесь, что вы проанализировали намерения пользователя и поняли потребности своей аудитории, прежде чем начинать писать.

Заголовки

Заголовок — это один из наиболее важных элементов статьи, выступающий в роли окна к ее содержанию. Читатель использует этот заголовок, решая, открывать статью или нет.

Есть несколько различных подходов, которые вы можете использовать, но какие из них работают лучше всего?

Типы заголовков

Существует множество способов найти правильный заголовок для сообщения в блоге: вы можете выбрать популярный вопрос, задаваемый в сети, или предложить руководство, которое решает конкретную проблему.

В ходе нашего исследования мы попытались выяснить, какие заголовки помогают получить больше всего просмотров страниц, обратных ссылок и репостов.

Ключевой вывод: списки получают на 80% больше трафика, чем статьи других типов.

Интерес к спискам основан на трех ключевых особенностях, которые, по мнению The New Yorker, делают их такими увлекательными для нашего мозга:

Такие заголовки выделяются в потоке контента, поскольку обычно содержат числа.

Предмет помещен в категорию или систему классификации.

Информация выглядит достоверной и хорошо организованной.

Вместе эти факторы удовлетворяют наши жаждущие данных умы надежным и легким для восприятия способом.

За списками следуют руководства и статьи с практическими рекомендациями, что обеспечивает на 38% больше трафика по сравнению с другими типами статей. Заголовки такого типа предлагают читателям возможность узнать что-то и продемонстрировать, что решение их проблемы может быть на расстоянии одного клика.

Если вы хотите узнать, какой формат контента наиболее эффективен для ваших целей, вы можете использовать инструмент ImpactHero. Он позволяет сравнивать производительность вашего контента по типу и длине, используя семь показателей производительности.

Длина H1

Помимо того, что заголовок броский, он должен позволить аудитории быстро понять суть вашего текста. Теоретически то же самое и с поисковыми системами. Единственная проблема заключается в том, что пространство ограничено, поэтому вам нужно придумать заманчивый крючок.

Чтобы лучше понять, какой может быть идеальная длина H1, мы изучили данные, чтобы определить ключевые закономерности и тенденции.

Ключевой вывод: заголовки из 10–13 слов привлекают в два раза больше трафика и в 1,5 раза больше репостов, чем более короткие (<7 слов).

Более длинные заголовки могут предоставить больше информации о том, о чем идет речь. Это важно, поскольку, если между заголовком и контентом нет никакой связи, Google может проигнорировать контент как низкокачественный. Это, вероятно, объясняет, почему заголовки H1, содержащие более 10 слов, работают лучше (хотя это не обязательно относится ко всем аудиториям и типам контента).

Однако дело не только в длине. Создавая заголовок H1, убедитесь, что вы по-прежнему сосредотачиваетесь на основных элементах того, что составляет хороший заголовок, например:

Делает его уникальным и всеобъемлющим.

Используйте числа или вопросительные слова.

Описание того, что обсуждается в основном тексте.

Убедитесь, что он выделяется на странице.

Обращение к намерениям пользователя.

Что касается долей, исследование Backlinko за 2019 год показывает аналогичную тенденцию. Более длинные заголовки получают больше репостов в социальных сетях, а очень длинные заголовки (14-17 слов) получают на 76,7% больше репостов, чем короткие заголовки.

Структура

После заголовков мы проанализировали структуру копии, а именно глубину заголовка (наличие тегов H2, H3 и H4) и наличие списков. Эта информация может дать вам некоторые идеи о том, как разместить текст, чтобы потенциально увеличить вовлеченность и посещаемость.

Анализ глубины

Сначала мы посмотрели на наличие тегов H2, H3 и H4 в статьях из нашего набора данных:

Ключевой вывод: более половины постов со сложной структурой (H2 + H3 + H4) высокоэффективны.

Из приведенных выше данных мы видим, что трехуровневой текстовой структуры (H2, H3 и H4) достаточно, чтобы разбить любую статью (даже более длинную) на значимые части и улучшить ее читаемость и визуальную привлекательность.

Фактически, этот подход рекомендуется самим Google, который рекомендует не сжимать большие блоки текста на странице «без абзацев, подзаголовков или разделения макета». Джон Мюллер подробно остановился на этом в декабре 2019 года, заявив, что теги заголовков помогают Google лучше понимать, о чем идет речь, и лучше рассматривать его как потенциальное решение для поисковых запросов пользователей.

Поэтому очень важно обеспечить правильную структуру вашего контента. Правильное использование тегов H2, H3 и H4 позволяет сегментировать ваш контент на логические, удобоваримые разделы, отвлекать внимание на соответствующие вопросы пользователей и выделять наиболее важные идеи в вашем тексте.

Использование списков

Следующая характеристика, которую мы рассмотрели, — это наличие списков (теги <ul> и <ol>), их распределение в части контента и преобладающие тенденции и возникающие закономерности.

Ключевые выводы: сообщения, содержащие хотя бы один список на каждые 500 слов простого текста, получают на 70% больше трафика, чем статьи без списков.

Как мы уже упоминали, списки нравятся человеческому мозгу. В известном исследовании известный нейробиолог Уолтер Кинч обнаружил, что людям гораздо легче обрабатывать информацию в виде списка, чем в виде больших фрагментов текста и данных.

Неудивительно, что эти результаты также применимы к вашему контенту. Списки совместимы с коротким интервалом внимания большинства читателей и предполагают, что они могут получить решение своих вопросов за определенное количество шагов.

Использование тегов <ul> также может помочь оптимизировать ваш контент для поисковых систем. По данным Content Marketing Institute, этот подход помогает поисковым роботам легче идентифицировать элементы списка и, при применении вместе с правильной структурой заголовков, делает ваш контент подходящим для показанного фрагмента Google.

Визуальный контент

Проанализировав так много текстовых характеристик и тенденций, мы также решили расширить сферу нашего исследования, включив в него визуальные эффекты. Как видно ниже, изображения и видео играют важную роль в том, как читатель воспринимает контент и реагирует на него.

Использование изображений

Сначала мы рассмотрели использование изображений в контенте:

Ключевой вывод: сообщения с одним изображением получают в два раза больше трафика, чем сообщения, содержащие только текст. Они также получают на 30% больше репостов и на 25% больше обратных ссылок.

Хотя изображения часто упускаются из виду, они являются важным элементом контента. На базовом уровне люди, как правило, являются визуальными существами, и использование изображений может — как показывают приведенные выше данные — сделать контент более привлекательным для читателей.

Изображения помогут вам улучшить и прояснить ваш обмен сообщениями, сделать ваш контент более запоминающимся и сохранить заинтересованность в коротких промежутках времени. Важно отметить, что изображения можно использовать для различных типов мультимедиа, что позволяет адаптировать графику для разных платформ и аудиторий.

Есть также значительные преимущества SEO, с возможностью ранжирования при поиске изображений, а также возможность использования новых технологий, таких как визуальный поиск.

Использование видео

Мы смотрели не только изображения; мы также хотели узнать, стоит ли инвестировать в видео.

Ключевой вывод: сообщения, которые не содержат видео, получают на 92% меньше трафика и на 24% меньше репостов, чем сообщения, содержащие хотя бы одно видео.

В последние годы использование видео в контенте продолжало расти. По данным анимационной студии Wyzowl, 86% предприятий будут использовать видео в качестве маркетингового инструмента в 2021 году по сравнению с 61% в 2016 году. А если принять во внимание прогноз Cisco, согласно которому интернет-трафик из видео будет составлять 82% всего мирового потребительского интернета. трафика в 2021 году, будет справедливо сказать, что видео — это будущее контент-маркетинга.

Это неудивительно, учитывая, что видео — чрезвычайно полезный и гибкий инструмент. В первую очередь, он идеально подходит для многоканального распространения, позволяя вам делиться своим видео на широком спектре платформ. Вы также можете использовать его для удовлетворения различных потребностей пользователей, таких как обучающие видеоролики, интервью с экспертами или влиятельными лицами или демонстрации продуктов. Действительно, видео может быть особенно важным для привлечения потенциальных клиентов, поскольку более половины потребителей используют его, чтобы повлиять на свои решения о покупке.

Что касается SEO, использование видео в ваших сообщениях также может повысить вовлеченность, значительно увеличивая время, проводимое на странице . Если вы размещаете видео на своем собственном веб-сайте (в отличие от YouTube или Vimeo), вы также потенциально можете привлечь много ценных обратных ссылок.

Чек-лист

Заключение

Результаты нашего исследования выявили некоторые интересные тенденции, связанные с высокоэффективными статьями.

Хорошая статья подробно отвечает на вопрос читателя, при этом она хорошо структурирована и проста в навигации. Он также предлагает руководство к действию в виде контрольного списка или практических рекомендаций. Изображения и видео также повышают ценность предоставляемой вами текстовой информации.

Конечно, в нашем исследовании представлены общие наблюдения, и эффективность вашего контента зависит в первую очередь от его качества, а также от его актуальности для вашей аудитории. Тем временем мы постоянно работаем над расширением охвата нашего отчета на следующий год и надеемся, что представленная информация поможет вашей стратегии в области контента в будущем.

Эта статья является переводом исследования Semrush.