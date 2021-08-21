Независимо от того, чем вы занимаетесь, ваши клиенты в сети. Вам необходимо поддерживать с ними связь по разным каналам и с использованием различных форматов контента. Прочитав это руководство, вы будете готовы планировать производство контента и создавать самые популярные типы контента или более разумно заказывать их у своих авторов.

Что такое написание контента?

Написание контента относится к созданию контента для целей интернет-маркетинга. С помощью контента компании могут привлекать потенциальных клиентов и укреплять позитивные связи со своей аудиторией, в конечном итоге подталкивая их вниз по воронке продаж.

87% маркетологов используют контент, чтобы направлять своих потенциальных клиентов на разные этапы пути к покупателю. Они используют разные форматы контента на каждом этапе пути, от узнаваемости бренда до принятия решения о покупке.

Поскольку множество компаний борются за одно и то же внимание аудитории, им нужен высококачественный целевой контент, чтобы преодолеть беспорядок и привлечь потенциальных клиентов.

Типы контента

Написание контента включает в себя множество различных форм текстового контента. Каждый тип может служить разным целям и по-разному продвигать бренд.

Вот наиболее распространенные используемые форматы:

Статьи

Описания продуктов (и сопутствующий контент)

Контент веб-сайта

Рассылка новостей по электронной почте

Пресс-релизы

Электронные книги

Эти разные форматы контента могут достигать потенциальных клиентов на разных этапах воронки продаж, поэтому их цель — продвинуть этого человека дальше к конечной цели: заключить сделку (или совершить последующую продажу в случае возврата клиентов).

Каждый из этих форматов контента требует от писателя разных талантов, но есть также общие правила, применимые ко всем типам контента.

Основы написания контента

Прежде чем даже выбрать тему для написания, необходимо провести подготовительную работу. Вот где собственно и начинается написание контента.

Исследование

Ваш контент должен отражать фактическую информацию, основанную на исследованиях. Компании, распространяющие ложную или вводящую в заблуждение информацию, уязвимы для негативной реакции как со стороны поисковых систем, так и со стороны потребителей.

Согласно исследованию Hill Holliday, если бренд создает фальшивый контент о своих услугах или продуктах, 59% потребителей немедленно перестанут покупать этот бренд. И наоборот, 64% заявили, что они с большей вероятностью совершили бы покупки у этого бренда, если бы знали, что правдивы о своем бизнесе. Вводящий в заблуждение контент в конечном итоге приведет к негативным отзывам о компании и продуктах, и, как только это произойдет, вероятным результатом станет снижение продаж.

Однако фактическое содержание помогает сделать ваш бизнес авторитетным в своей области. Глубокое исследование может направить процесс создания контента, не позволяя тратить впустую свои маркетинговые доллары и терять доверие к аудитории.

Вот что вам следует изучить:

Бизнес-цели

Подумайте о бизнес-целях, которые вы хотите достичь, и о том, как вы планируете использовать для этого контент.

Вы должны понимать:

Какой формат контента вам нужен.

В каком стиле / тональности вы хотите написать свое произведение.

Каковы ваши цели для каждой части.

Если, например, вы хотите увеличить количество обычных посещений, автор, скорее всего, сосредоточится на ключевых словах с большим объемом, по которым ваш сайт может ранжироваться.

Если вы хотите превратить читателей в потенциальных клиентов, они могут создать больше контента для средней воронки, предназначенного для захвата пользователей с высокими намерениями, и, в конечном итоге, отправить их на соответствующий лид-магнит, такой как загружаемый шаблон или вебинар.

Определенные цели, которые включают измеримые результаты и подробные планы по охвату определенной аудитории, имеют важное значение. Ознакомьтесь с нашими « Семью шагами к созданию полного плана стратегии в отношении контента», чтобы узнать больше о целях, ключевых показателях эффективности и аудиториях.

Персона покупателя

Как отмечается в нашем руководстве по созданию образа покупателя, образ покупателя — это абстрактное изображение вашего идеального покупателя. Он основан на качественных и количественных данных из исследований рынка / конкурентов и существующих профилей клиентов.

Хотя инструменты данных и онлайн-аналитики могут помочь вам определить личности ваших клиентов, существуют и другие методы, позволяющие узнать наиболее общие черты, присущие вашей клиентской базе. Чтобы найти их, подумайте:

Создание онлайн-опросов клиентов

Проведение интервью с клиентами (по телефону или лично)

Разговор с торговым персоналом об их впечатлениях от клиентов

Использование полей формы на вашем веб-сайте для запроса информации о клиентах (например, о том, какие продукты могут их заинтересовать)

Поиск в социальных сетях персональной информации

Сосредоточение внимания на конкретном человеке при создании контента может привести писателя и дизайнера к использованию правильного языка и стиля — ваше сообщение не будет разбавлено попытками удовлетворить слишком много разных потребностей.

Говоря о потребностях, также стоит упомянуть цель поиска.

Цель поиска

У пользователей часто очень разные ожидания при использовании поисковых систем, и в своих рекомендациях Google много говорит о том, как понять, что пользователи ищут при использовании разных запросов. Предоставление исчерпывающих ответов на запросы пользователей увеличивает шансы на то, что ваш контент будет оценен как качественный.

Намерение поиска можно разделить на четыре различных типа:

Информационный — поисковик ищет конкретную информацию по теме.

— поисковик ищет конкретную информацию по теме. Навигационный — поисковик ищет определенную веб-страницу или сайт.

— поисковик ищет определенную веб-страницу или сайт. Коммерческий — пользователь рассматривает возможность покупки и хочет изучить возможные варианты.

— пользователь рассматривает возможность покупки и хочет изучить возможные варианты. Транзакционный — поисковик хочет что-то купить.

Чтобы понять цель поиска ваших пользователей, вам нужно взглянуть на ключевые слова, на которые вы нацеливаетесь в своей статье. Об этом мы поговорим в следующем разделе.

Исследование ключевых слов и поисковая оптимизация

Для бизнеса важно помнить, что в сегодняшнюю цифровую эпоху написание контента тесно связано с SEO. Google и другие поисковые системы играют жизненно важную роль в отправке органического трафика на веб-сайты, и они ценят качественный контент

Чтобы «побудить» Google повысить рейтинг вашей бизнес-страницы в результатах поиска, вам необходимо предлагать контент, который оптимизирован и предназначен для того, чтобы сделать ваш бизнес релевантным для поиска по ключевым словам. Если ваш бизнес-сайт загружен общим или извлеченным контентом, он может быть оштрафован Google и похоронен на трех, четырех или более страницах обратно в результатах поиска.

SEO важно не только для ранжирования в поиске, но и для правильного общения с клиентами. Следовательно, вы хотите выбирать темы и ключевые слова, имея в виду обе эти вещи. В этом отношении написание контента поддерживает SEO и помогает предприятиям оптимально общаться со своими клиентами для достижения своих маркетинговых целей.

Вы захотите провести тщательное исследование ключевых слов по каждой теме, о которой хотите написать. В идеале вы должны создать список наиболее важных и релевантных ключевых слов, связанных с выбранной вами темой. Затем вы должны определить приоритетность ключевых слов с наибольшей ценностью по количеству поиска по ключевому слову, сложности ключевого слова и средней цене за клик.

Вы также можете создать семантическое ядро. Это имеет смысл, если вы работаете не с одной статьей, а комплексно — со всем сайтом или его разделом. Создание семантического ядра означает сбор всех ключевых слов, связанных с темой ресурса, их кластеризацию и оптимизацию всех страниц для групп собранных ключевых слов.

Выбирайте ключевые слова, которые реально достижимы для вашего бренда, исходя из авторитета домена вашего сайта по отношению к сложности ключевых слов. Такие инструменты, как Keyword Magic Tool от Semrush, могут помочь вам получить проницательные данные, позволяя исследовать весь рынок, начиная с ключевого слова.

Инструмент генерирует тематические кластеры, а также списки связанных терминов и вопросов, которые ищут люди, что идеально подходит для создания семантического ядра. Кроме того, вы можете полагаться на показатель «сложность ключевого слова»; чем ниже он для ключевого слова, тем легче вам будет занять более высокое место.

Контентная стратегия

Чтобы эффективно взаимодействовать с вашей аудиторией и превзойти маркетинговые инициативы ваших конкурентов, он помогает составить комплексный план контентной стратегии. Этот план относится к тому, как вы собираетесь управлять своим маркетинговым контентом (т. Е. Где и когда вы планируете публиковать). Ваша контент-стратегия должна включать:

Форматы вашего контента (например, сообщения в социальных сетях, статьи и т. Д.)

Каналы, на которых вы будете публиковать (например, ваш бизнес-сайт, социальные сети и т. Д.)

Как вы будете управлять контентом (кто будет размещать сообщения и управлять взаимодействием с клиентами)

Создание контента (кто на самом деле будет писать? Если аутсорсинг, какую фирму вы будете использовать?)

Эффективность контента (кто будет анализировать эффективность вашего контента и отчитываться перед вами?)

Хорошо составленный план обеспечивает основу для создания и публикации вашего контента. Без него ваша контент-кампания, скорее всего, станет разрозненной и неэффективной.

Тематическое исследование

Найдите время, чтобы провести тщательное исследование темы, чтобы вы могли придумать сильные стратегические идеи для вашего контента, которые найдут отклик у вашей аудитории и будут способствовать достижению результатов.

При проведении тематического исследования рассмотрите возможность использования следующей тактики для генерации идей:

Найдите самые большие болевые точки своей аудитории. Вы можете сделать это, просмотрев онлайн-обзоры, «наиболее часто задаваемые вопросы» Google и статьи на Quora, которые связаны либо с общей темой, либо с вашей отраслью в целом.

Проведите опрос в социальных сетях. Спросите своих подписчиков, о чем они хотели бы прочитать или какие вопросы у них могут возникнуть.

Проведите анализ пробелов в содержании. Это проверяет ключевые слова, по которым ваши конкуренты ранжируются, а вы — нет , а также ключевые слова, по которым вы уступаете своим конкурентам. Инструмент Keyword Gap может помочь в этом, определяя потенциальные ключевые слова, которые вы можете использовать в дальнейшем.

Переориентируйте контент вашего конкурента. Посмотрите, что хорошо работает для других, и найдите способы сделать свою собственную работу более ценной и действенной, гарантируя, что вы предоставите выигрышный ресурс.

Используйте инструменты создания идей для исследования. Ищите самые горячие и потенциально актуальные темы, по которым вы можете хорошо ранжироваться. Semrush Topic Research помогает писателям и стратегам проводить мозговой штурм контента, генерируя карточки по связанным подтемам и идеям, которые вы можете включить в свой контент.

Поговорите с другими отделами вашей компании. Создание контента — это работа в команде, и взаимодействие с другими соответствующими командами (такими как служба поддержки, менеджеры по продукту и коммерческие) помогает гарантировать, что ваш контент вызывает интерес у вашей целевой аудитории.

Теперь приступим к планированию. Какой самый лучший совет по планированию общего контента?

Планирование

Как только вы определитесь со своими целями, темами, форматами контента, соответствующими этапами воронки продаж и маркетинговыми каналами, вы можете разработать свой календарь контента.

Редакционный календарь — это то, без чего не могут обойтись контент-специалисты, маркетологи и гуру SEO, потому что он дает им четкое представление об их задачах:

Это позволяет команде разрабатывать качественный контент до публикации.

Это позволяет сотрудникам других отделов поддерживать связь.

Это способствует согласованности публикаций, что в конечном итоге приводит к улучшению взаимодействия с вашей клиентской базой.

Мы рекомендуем нарисовать свой контент-план и календарь на листе Excel, детализируя следующее для каждого отдельного сообщения:

Цели, которые у вас есть для публикации

Каналы маркетингового продвижения

Выбранный тип контента

Тема

Сроки и даты публикации

Владельцы задач или другие члены команды, участвующие в процессе

Чтобы организовать работу с несколькими отделами или с разными клиентами, вы можете использовать редакторский календарь, такой как Semrush Marketing Calendar . Это упрощает процесс общения между членами команды во время создания, публикации, продвижения и обновления контента.

Этот инструмент также позволяет вам быть в курсе как командных задач, так и сроков, обеспечивая бесперебойное выполнение каждого действия.

При создании календаря содержимого рассмотрите следующие вопросы, чтобы определить, как должен выглядеть ваш календарь с учетом потребностей вашей команды:

Как часто вы публикуете контент?

Вы публикуете более одного типа контента?

Сколько людей нужно для доступа к календарю?

Сколько этапов создания контента вы проходите перед публикацией?

Какую платформу вы будете использовать для календаря редакционного контента?

Теперь перейдем к общим правилам написания, применимым к любому типу контента.

Написание

Вам нужно найти писателя или группу писателей, которые могут быстро и без проблем интегрироваться с вашей маркетинговой командой для разработки контента, который соответствует вашему бренду и маркетинговым целям.

Профессиональные писатели, работающие в области маркетинга, знают, как использовать эффективные приемы, постоянный тон голоса и целенаправленный язык, предназначенный для достижения результатов (например, увеличения продаж).

Вот несколько советов, которые помогут создать контент, который поразит вашу аудиторию и, что наиболее важно, превратит их в потенциальных клиентов:

Убедитесь, что весь контент имеет четкую цель. Ваше направление контента начинается с того, чего вы хотите достичь и с кем вам нужно связаться для достижения этих целей.

Придумайте заманчивые названия. Вам необходимо привлечь аудиторию к чтению вашего контента; Заголовки должны быть короткими и приятными, но указывать на преимущества вашего контента.

Зацепите своих читателей с первой строчки. Начните свой текст с интересных данных, рассказа из одного предложения или вопроса. После прочтения первой строчки заставьте людей жаждать подробностей.

Сделайте вашу копию доступной для сканирования. Большинство людей бегло читают, поэтому используйте описательные подзаголовки, маркированные списки и пробелы между абзацами, чтобы текст можно было легко сканировать.

Используйте визуальные эффекты. Видео, изображения, презентации, диаграммы, инфографика и истории из социальных сетей — очень эффективные способы общения с вашей аудиторией. Например, в ходе нашего недавнего исследования мы обнаружили, что большинство проанализированных нами твитов содержали визуальные эффекты, а 20% из них содержали инфографику. «Что такое визуальный контент-маркетинг» — также 11-й по популярности вопрос, который люди задают о контент-маркетинге в Google.

Быть последовательным. Единый голос бренда и набор ценностей на всех ваших каналах могут помочь укрепить связь с аудиторией и сделать ваш бренд узнаваемым.

Выберите интересный ракурс. Ежедневно публикуются миллионы материалов, так что же отличает ваш от других? Вам нужен свежий взгляд, который зацепит читателей и сделает вас ведущим авторитетом в этой теме.

Расскажите историю. Рассказывание историй — это способ вдохновить, мотивировать и, в конечном итоге, побудить вашу аудиторию к действию, что делает его очень ценным инструментом для облегчения взаимодействия между вашими потребителями и вашим брендом.

Используйте данные. Это отличный способ добавить достоверности своим словам.

Переориентируйте старый контент. Вы можете найти отличные возможности для темы при перепрофилировании контента ; например, статья на основе списка может хорошо работать как инфографика, или старый пост в блоге можно превратить в видео для социальных сетей.

Используйте призывы к действию (CTA). Добавьте короткую, ориентированную на действия фразу, которая убеждает ваших потребителей действовать определенным образом. Действие должно быть легким для выполнения аудиторией, например, покупка вашего продукта или подписка на информационный бюллетень.

Измените тип контента в соответствии с вашими целями. Некоторые формы контента лучше подходят для достижения целей взаимодействия и конверсии, чем другие. Например, в информационных бюллетенях по электронной почте решающее значение имеет тема. Между тем, для страниц продуктов такие вещи, как визуальные эффекты, отзывы и подробные описания продуктов имеют первостепенное значение.

Следите за показателями. Убедитесь, что вы отслеживаете и отслеживаете важные показатели. Эффективность контента в основном измеряется по органическому трафику (83%) и сеансам / просмотрам страниц (70%). Следующие по популярности показатели — лиды (66%) и коэффициент конверсии (53%).

Избегайте орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок. Не забывайте о важности грамматики и орфографии для удобочитаемости и создания доверия; это так же важно, когда дело доходит до создания отличного контента

В зависимости от ваших целей вам могут потребоваться разные типы контента. Поэтому давайте подробнее рассмотрим особенности написания каждого из типов контента.

Советы по написанию контента

Давайте посмотрим на советы по написанию разных типов контента:

Статьи

Содержание продукта

Содержание сайта

Электронная рассылка новостей

Пресс-релизы

Электронные книги

Статьи

В нашем отчете о состоянии контент-маркетинга за 2020 год более 92% маркетологов заявили, что сообщения в блогах были основным типом контент-маркетинга, который они производили.

Для этого есть несколько очень веских причин. Ведение блога, если его вести усердно и последовательно, может стать фантастическим способом привлечь больше трафика на веб-сайт и повысить авторитет бренда.

Сообщения в блогах должны точно отражать идентичность бренда, обычно в дружеской непринужденной манере. Эта стратегия применима и к сложным темам, так как автор контента может успешно превратить их в интересные части, которые превращаются в потенциальных клиентов.

Чтобы получить максимальную пользу от статей, вам нужно, чтобы они занимали позиции в поисковых системах, привлекали новых потенциальных клиентов и строили долгосрочные отношения. Итак, вам необходимо:

Найдите правильные ключевые слова

Найдите вопросы, которые задают люди

Определите и сопоставьте цель поиска

Проверяйте статьи конкурентов по целевым ключевым словам

Соберите исходные данные

Вот несколько советов по написанию статей, которые помогут вам создать SEO-ориентированную статью:

Проверьте использование ключевых слов. Эффективно используйте ключевые слова в тексте, заголовке H1, мета-заголовке, мета-описании и подзаголовках.

Убедитесь, что заголовок оптимизирован. Вы хотите, чтобы заголовок был заманчивым и предлагал читателям необходимую им информацию, а также отвечал требованиям поисковых систем .

Проверить оптимизацию метаописания. Объясните преимущества вашей статьи и сделайте ее уникальной. Вы можете проверить правильность и эффективность ваших заголовков и метаописаний с помощью On Page SEO Checker или аудита сайта .

Убедитесь, что введение магнитное . Заставьте людей «увлечься» введением, обращаясь к их чувствам, а также применяя другие эффективные методы .

Убедитесь, что текст легко читается. Читаемая копия будет иметь хороший H2, H3, H4 и структуру, skimmable заголовков, сообщающие без чтения, четких и информативных пунктов, пунктов маркированного списка и нумерованных списков.

Проверьте ссылки на соответствующие внутренние и внешние ресурсы. Связывайтесь с надежным внешним контентом, чтобы укрепить доверие к вашей копии, и с внутренним контентом, который направляет пользователей на пути к покупке.

Описание продукта

В бизнесе электронной коммерции хорошо написанные описания продуктов являются ключом к убеждению читателя в том, что ваш продукт предлагает им реальную ценность и находит отклик.

У нас есть несколько советов, которые помогут вам написать эффективное описание продукта, которое вселит в ваших читателей уверенность в совершении покупки, а также поможет вам занять высокое место на страницах результатов поиска.

Обслуживайте покупателей. Используйте данные, тенденции рынка, профили клиентов и аналогичную информацию, чтобы понять своего идеального клиента , и используйте подходящие типы юмора, соответствующие ссылки и правильный тон голоса.

Обеспечьте ценность для клиента. Стремитесь воплотить в описании ценности и цели вашей целевой аудитории, и вместо описания характеристик продукта сосредоточьтесь на ценности, которую он создает для ваших клиентов .

Используйте содержательное, технически грамотное письмо. Не поддавайтесь искушению написать, что ваш продукт «очень», «действительно» или «особенно», или что он имеет «отличное качество» и предлагает «большую ценность».

Знать основы SEO. Используйте ключевые слова естественным образом в основном тексте (а также в метаданных и заголовке), избегайте предложений, содержащих более 20 слов, и используйте внутренние ссылки.

Содержание сайта

Ваш веб-сайт лежит в основе вашего контента, поскольку он включает в себя всю важную информацию, которую ваш бизнес должен продвигать для расширения своего присутствия в Интернете. Копия веб-сайта включает в себя различный контент, в том числе ваш:

Домашняя страница

Страница о нас

Целевая страница (услуги и товары)

FAQ / Вопросы и ответы

Свяжитесь с нами

Вот некоторые из наших лучших советов по написанию, которые помогут вам мотивировать пользователей совершить действие (например, совершить покупку, подписаться на ваш блог или присоединиться к вашему списку рассылки):

Помогите читателям сориентироваться. Помогите читателям , которые не знакомы с вашим брендом, добавив ссылки на то, что вы предлагаете, и объяснив, что они могут получить от взаимодействия с вами.

Говорите с читателями, как с другом. Используйте прямую адресацию («вы», «я» и «мы») и структуру предложения («вы можете заказать наши услуги» вместо «наши услуги можно заказать»), чтобы звучать менее формально.

Говорите на языке непрофессионала. Замените профессиональную терминологию более простыми альтернативами и объясните то, что вы предлагаете, простыми словами.

Продемонстрируйте доказательство того, что CTA того стоит. Подкрепите любые заявления, которые вы сделали о своих продуктах или услугах, историями успеха, данными оригинальных исследований, отзывами клиентов, биографией соответствующего эксперта или партнерскими отношениями.

Электронная рассылка новостей

Информационные бюллетени по электронной почте важны для перенацеливания клиентов и поддержания взаимодействия с базой вашей компании. Они могут предоставить разнообразную информацию, включая новости компании и отрасли, информацию о продуктах или стимулы для продаж. В прошлом году 55% ​​маркетологов заявили, что наиболее прибыльными измерениями рентабельности инвестиций они обязаны почтовому маркетингу .

Как мы узнали из исследования Top Content Marketing Trends, маркетологи, которые хотят идти в ногу с современным миром, стремятся к настройке и персонализации. Электронные письма с высокой степенью сегментации, как правило, имеют более высокие уровни производительности для таких показателей, как открываемость и рейтинг кликов, чем электронные письма, которые не персонализированы.

Вот несколько советов по написанию эффективных писем:

Зацепите читателя заголовком. Тема письма должна быть запоминающейся. Отлично, если можно добавить юмора, но убедитесь, что заголовок четкий. Пользователь должен понимать, о чем идет речь.

Пишите о потенциальной пользе для пользователей, а не о своем бизнесе. Выберите формулировку вроде «вы можете пройти» вместо «мы предлагаем» и подумайте о том, какую выгоду получит пользователь, если он предпримет действие, о котором вы его просите. Например, если вы продаете мультиварки, выгода для пользователя заключается не в покупке продукта, а в появлении большего количества свободного времени для других задач.

Четко сформулируйте, что вы предлагаете. Это касается как текстового, так и визуального дизайна. Кнопка CTA должна быть самым ярким и привлекательным элементом на странице, а текст должен выражать основную идею первого или второго абзаца. Помните, что у вас не так много времени, чтобы привлечь внимание читателя, поэтому постарайтесь быть кратким.

Вы можете найти еще больше идей для написания электронных писем — особенно если на горизонте определенные праздники — в наших рекомендациях по написанию праздничных электронных писем, которые сияют.

Пресс-релизы

Написание пресс-релиза — это первый шаг к привлечению внимания СМИ и поощрению их к написанию истории о вашем продукте, услуге или мероприятии.

Чтобы текст был эффективным, вот вопросы, на которые вам нужно четко ответить:

Кто или о чем это?

Что происходит / случилось?

Где это происходило / происходит?

Когда это произошло / будет происходить?

Почему это имеет значение?

Также существуют правила, касающиеся подсчета слов, статистики, сезонности и контактных данных, которые вам следует учитывать.

Электронные книги

По крайней мере 37% предприятий создают электронные книги на регулярной основе. Есть много целей , которые вы можете достичь, написав книгу, такие как создание себя в качестве эксперта в отрасли, перемещение потенциальных клиентов вниз продажи воронки, обучение читателей о вашем бренде или продукте.

Желаемая цель определяет, какие разделы вы должны включить в свою электронную книгу; например, раздел с таблицами и рисунками больше применим к исследовательской работе, чем к руководству компании или другому формату.

Вот что вам нужно знать о различных тактиках написания электронной книги:

Выбирайте тему очень внимательно. Лучше потратить время на исследование правильной темы, чем тратить месяцы на написание контента, который никто не будет читать.

Привлекайте читателей увлекательным заголовком. Выбирайте окончательный заголовок только после написания основного текста, чтобы убедиться, что он соответствует тому, что вы обещаете изучить. Сделайте его конкретным, достоверным и покажите проблему, которую ваши читатели смогут решить.

Помогите читателям ориентироваться в содержании. Добавьте оглавление, чтобы представить структуру электронной книги и позволить читателю быстро получить доступ к ее конкретным частям.

Подкрепите свои слова данными. Повысьте доверие к своей электронной книге, объясняя свои методы и ссылаясь на достоверные ресурсы.

Аутсорсинг контента

Создать качественный контент сложно независимо от его размера, и это может стать еще более сложной задачей, когда вы работаете над масштабированием. Чтобы улучшить свою игру по разработке контента, вы можете использовать собственные ресурсы или передать контент на аутсорсинг.

Давайте посмотрим на распространенные опасения, которые люди могут испытывать в связи с аутсорсингом.

Минусы аутсорсинга

Самый большой недостаток аутсорсинга заключается в том, что он израсходует часть вашего маркетингового бюджета. Поскольку для того, чтобы увидеть результаты вашего контент-маркетинга, может потребоваться некоторое время, и вам часто потребуется постоянная работа с контентом для получения указанных результатов, некоторые бренды могут беспокоиться о расходах.

Вот еще несколько «минусов» аутсорсинга:

У вас нет существующих отношений с писателем. Вы можете беспокоиться о способностях или последовательности фрилансера, а также о том, выполнят ли он поставленную задачу. Чтобы предотвратить исчезновение акта, убедитесь, что вы подписываете контракт или используете службу написания контента с большим количеством опытных писателей.

Фрилансеры могут не понимать или не улавливать голос вашего бренда, а также голос члена вашей команды. Фрилансеры часто имеют несколько клиентов, поэтому легко понять, почему бренды беспокоятся о том, что писатель не сможет передать их голос. Если вы нанимаете кого-то с опытом работы в отрасли и делитесь такой информацией, как УТП и руководство по стилю вашего бренда, вы будете удивлены, насколько хорошо писатели могут адаптироваться к вашему бренду.

Фрилансеры могут не понимать или не улавливать голос вашего бренда, а также голос члена вашей команды. Фрилансеры часто имеют несколько клиентов, поэтому легко понять, почему бренды беспокоятся о том, что писатель не сможет передать их голос. Если вы нанимаете кого-то с опытом работы в отрасли и делитесь такой информацией, как УТП и руководство по стилю вашего бренда, вы будете удивлены, насколько хорошо писатели могут адаптироваться к вашему бренду. Фрилансеры могут не захотеть работать с вашей командой. Если у вас есть открытые каналы связи, которые работают для вашей команды и писателя, это не должно быть проблемой. Для этого вы можете использовать Slack, Google Hangouts, электронную почту или другие инструменты для управления проектами. Просто убедитесь, что вы просите своего подрядчика связаться с вами, если у него есть какие-либо вопросы, и учесть потенциальную необходимость внесения изменений в процессе.

Писатели не будут достаточно заинтересованы или не смогут писать о моей конкретной отрасли. Бренды с техническими или узкоспециализированными темами могут беспокоиться о том, что писатели-фрилансеры не смогут помочь, будь то из-за отсутствия доступа к информации или из-за нежелания ее найти. Подумайте о таких темах, как «как настроить факторинг счетов для международных клиентов» или о сложных статьях по техническому программированию с огромными блоками кода. Однако есть фрилансеры в каждой специальности и нише, а также контент-платформы, которые могут помочь вам найти подходящего.

Работа с авторитетным писателем или контент-агентством часто может избавить вас от этих страхов. Это позволит вам сосредоточиться на других критически важных задачах, а трудоемкий контент останется на усмотрение экспертов.

Профи аутсорсинга

Согласно исследованию контент-маркетинга B2B , 84% маркетологов в компаниях B2B передают свою деятельность по созданию контента на аутсорсинг. Это может означать, что меньше предприятий предпочитают иметь собственных писателей.

Есть огромное количество преимуществ, которые могут быть получены от аутсорсинга контента, особенно когда вы работаете с сильным, опытным писателем со знанием SEO и контент-стратегии.

Вот основные преимущества, которые следует учитывать:

Вы можете сосредоточить свое время на стратегии высокого уровня вместо того, чтобы писать. Когда вы не зацикливаетесь на исследованиях и создании сообщений в блогах, вы можете сосредоточиться на высокоуровневой стратегии, которая требует вашего внимания больше всего.

Часто бывает выгоднее использовать аутсорсинг, чем нанимать сотрудников. Это особенно верно, если вы хотите нанять писателя-эксперта с опытом работы в своей области.

Помимо фиксированной ставки и разницы в заработной плате, вам также не придется тратить деньги на налоги, льготы и обучение, как если бы вы поступали с сотрудником.

Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб по своему усмотрению. Если вам нужно два сообщения в блоге в этом месяце, пять в следующем и ноль после этого, ничего страшного. Некоторые фрилансеры могут захотеть установить гонорары, но многие будут рады работать по мере необходимости. Вы платите за то, что вам нужно, и тогда, когда вам это нужно; вам не нужно беспокоиться об оправдании чьей-либо зарплаты. Вы также можете нанять столько писателей, сколько вам нужно, когда они вам понадобятся.

Вы можете выбрать способы оплаты, которые подходят вашей компании. Хотя у многих фрилансеров и агентств есть предпочтительная структура оплаты, вы можете искать то, что работает для вас, будь то оплата на основе количества слов, отработанных часов или фиксированной ставки.

Вы можете выбрать способы оплаты, которые подходят вашей компании. Хотя у многих фрилансеров и агентств есть предпочтительная структура оплаты, вы можете искать то, что работает для вас, будь то оплата на основе количества слов, отработанных часов или фиксированной ставки. Фрилансеры обладают разнообразным опытом и взглядами. Наем стороннего писателя или агентства может предложить опыт и понимание новых стратегий. У них также может быть отличный способ взглянуть на ваш контент, бизнес или аудиторию, о которой вы еще не думали. Иногда получение взгляда со стороны может оказаться неоценимым.

Имейте в виду, что внештатный писатель чрезвычайно конкурентоспособен. Многие сильные писатели соперничают за хорошую работу с хорошими клиентами, которые знают, чего хотят, поэтому на рынках контента всегда есть огромный пул писателей. У многих есть писатели, специализирующиеся на разных нишах, которые предоставляют вам несколько вариантов.

3 признака того, что вы готовы к аутсорсингу

Если вы находитесь на одной из трех следующих контрольных точек, возможно, вам пора передать на аутсорсинг:

У вас нет времени на постоянное создание достаточного количества контента . Допустим, у вас есть член команды, который занимается вашим маркетингом. Когда ваш бизнес относительно невелик, они могут заниматься созданием блогов, управлением социальными сетями, маркетингом по электронной почте и обновлениями продуктов. Но по мере того, как ваши сообщения в социальных сетях становятся все более вовлеченными, и вам нужно создавать больше кампаний по электронной почте, для написания контента остается все меньше и меньше времени. Вы беспокоитесь о своих стратегических навыках или опыте создания контента. Хороший контент — это не просто написание чего-то, что может обучить вашу аудиторию. Он также должен быть стратегическим, хорошо проработанным и интересным. Если вы не знаете, как создавать и оптимизировать ресурсы, способствующие достижению реальных бизнес-результатов, лучше всего будет работать со специалистом. Вы не можете позволить себе нанять нового сотрудника или делегировать задачу существующему члену команды. Аутсорсинг, как мы упоминали выше, намного более рентабелен, чем наем штатного специалиста. Если у вас постоянно не хватает работы, чтобы нанять другого штатного писателя (или если у вас нет бюджета), вам подойдет аутсорсинг.

Как передать написание контента на аутсорсинг за 5 простых шагов

Найдите поставщиков услуг и обсудите детали

На этом этапе процесса аутсорсинга у вас будет четкое представление о том, какие форматы контента вам нужны и сколько контента вам нужно. Помня об этом, выясните, сколько из вашего маркетингового бюджета требуется, чтобы это стало возможным.

Если вы знаете, что хотите две статьи и три рассылки по электронной почте в месяц и имеете только 1000 долларов, это поможет вам быстрее связаться с наиболее подходящим писателем или поставщиком услуг для вас.

Когда вы ищете поставщика услуг, вы также можете обратиться к авторитетным авторам контента или поискать платформы для написания контента (например, наш собственный рынок контента ), которые помогут вам связаться с авторами.

После того, как вы выбрали своих авторов или нашли услугу, обсудите наиболее важные детали: графики платежей, контракты и, при необходимости, соглашения о неразглашении информации (NDA). Вот что нужно помнить:

Индивидуальные фрилансеры

Авторитетных авторов контента может не быть на платформах контент-маркетинга, их можно найти на их собственных сайтах. Их также может быть дороже нанять, и у них будут собственные графики, политики и процессы. В зависимости от того, что вам нужно, это может работать на вас или против. Когда вы нанимаете авторитетного писателя, самым большим преимуществом является то, что вы точно знаете, кто будет делать за вас работу.

Однако иногда опытные фрилансеры могут быть заняты или могут отказываться от клиентов из-за личных проблем, загруженного графика или изменения выполняемой работы. Из-за этого может быть лучше заключить контракты с несколькими авторами, чтобы у вас была возможность резервного копирования.

Если вы решили работать с фрилансерами, попросите их как можно скорее подписать контракт. Многие не будут подписывать неконкурентные соглашения, но все должны быть готовы подписать соглашения о неразглашении. Это защитит вашу бизнес-информацию и стратегию, а также гарантирует, что они не раскроют, что они что-то написали для вас. Наконец, определите платежную систему, которая работает для вас обоих.

Платформы для написания контента

Платформы для написания контента предлагают более стандартизированный подход и, возможно, с меньшими затратами. Например, на нашем Content Marketplace вы знаете, что получите полную статью в течение 10 дней от начала до конца и за фиксированную плату.

Если вы работаете с торговой площадкой, подумайте о подписках, которые позволяют оплачивать сразу несколько частей контента по более низкой цене. С подпиской Semrush Content Marketplace вы можете получить доступ к стоковым фотографиям, интегрированному рабочему пространству и получить скидку 20% на годовую подписку (или 10% на ежемесячный план). Это может помочь вам быстро масштабироваться и оставаться в рамках бюджета.

Вот еще несколько преимуществ использования Content Marketplace:

Вам не нужно беспокоиться о объемных документах или контрактах.

Доступность гарантируется благодаря большому количеству писателей с разным образованием и опытом.

Мы тестируем писателей для вас, чтобы убедиться, что они обладают необходимыми навыками.

Проверьте своего контент-провайдера

Когда вы связались с новым автором контента или службой, вы можете встретить термин «пробная публикация». Часто это более короткие сообщения в блогах или сообщения с незначительной скидкой, которые призваны обеспечить совместимость между вами и автором.

Как клиент, вы захотите протестировать поставщика контента. Мы обсудим больше о том, как оценить качество самого контента, но после пробной публикации обратите внимание на следующее:

Отзывчивость автора или поставщика услуг, а также совместимость их сроков с вашими.

Сколько доработок потребовалось.

Насколько хорошо им удалось оптимизировать публикацию для ваших целей.

Насколько хорошо контент соответствует вашему бренду и ожиданиям вашей аудитории.

Иногда первый пост может потребовать еще нескольких доработок, но после этого все должно пройти гладко. Если у вас есть сомнения относительно писателя или услуги, вы решаете, дать им еще один шанс или двигаться дальше.

Воспользуйтесь этим пробным постом и сначала попросите показать соответствующие образцы. Вы можете увидеть пробную публикацию на нашем Content Marketplace здесь .

Создайте идеальное брифинг

Краткое содержание должно включать в себя все следующие элементы:

Ваша целевая аудитория

Ваши цели

Количество идеального слова (или минимальное количество слов)

Сайт, на котором будет размещено сообщение

Голос вашего бренда или руководство по стилю

Информация о теме или ключевом слове

Любая дополнительная подробная информация, которую вы хотите, чтобы писатель знал, включая ссылки на любые продукты, которые вы хотите, чтобы они продвигали.

Проведите оценку качества

Вы захотите проверить качество письма, когда оно вернется к вам. Вот наши рекомендации, как это сделать:

Ручная проверка. Сначала посмотрите саму статью и сделайте рецензию вручную. Соответствует ли он руководству по стилю вашего бренда? Это то, что вы искали?

Использование специальных инструментов. Если на первый взгляд это выглядит хорошо, пора копнуть немного глубже (особенно если вы впервые работаете с новым писателем или поставщиком услуг). Использование сторонних инструментов может помочь вам оценить потенциал SEO или уровень чтения. Например, чем ближе оценка в SEO Writing Assistant к 10, тем более оптимизирован текст и тем выше шансы на то, что он будет хорошо ранжироваться.

Привлечение эксперта / редактора. Если ваша статья посвящена продукту или отрасли, попросите подходящего члена команды также просмотреть статью. Кто-то, кто работает в больнице, например, может сказать вам, хорошо ли написана статья о сердечных заболеваниях, но врач может уловить незначительные несоответствия в формулировках, которые в конечном итоге сделают ее неточной.

Идеально, если специалист по продукту или отраслевой эксперт напишет пост, но если это невозможно, им следует хотя бы просмотреть его. Снова сравните его с руководством по стилю вашего бренда.

Отслеживайте эффективность контента

Тот факт, что ваш контент опубликован, не означает, что вы с ним покончили! Вы также захотите отслеживать его успех в долгосрочной перспективе.

Отслеживание эффективности вашего контента поможет вам оценить, какие типы контента работают для вашего бизнеса и что вам следует создать для дальнейшего продвижения.

Следующие ключевые показатели эффективности обычно хорошо подходят для контент-маркетинга:

Среднее время, проведенное на странице. Вы хотите, чтобы пользователи прочитали ваш контент от начала до конца, поэтому, если кто-то уходит в течение десяти секунд, это может означать, что ваш контент не соответствует их поисковым намерениям или что это не то, что они искали.

Всего просмотров. Если ваша основная цель — поисковая оптимизация, вы должны увидеть увеличение трафика, поступающего к вам через поиск на этих страницах.

CTR для внутренних ссылок. Вы хотите, чтобы люди скакали по вашему сайту, а не отскакивали. Если они щелкают, это указывает на интерес.

Принятые меры. Если у вас есть статья, технический документ или другой ресурс, созданный в качестве лид-магнита, посмотрите, сколько людей его скачивают.

Заключение

Чтобы довести свою игру до уровня разработки контента, нужно заняться каждым этапом создания контента: исследованием, планированием и написанием. Тщательно обдумав, как лучше всего оптимизировать производительность своего контента, вы сможете гораздо более эффективно ориентироваться на свою аудиторию.

Вы можете использовать как внутренние ресурсы своей компании, так и заказывать контент у профессиональных фрилансеров. Но помните, что вам не следует бояться работы с фрилансерами, поскольку опытный писатель контента будет знать все рекомендации, перечисленные в этой статье, и избавит вас от трудоемких задач по написанию контента.