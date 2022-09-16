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iOS 16: как скрыть уведомления на экране блокировки iPhone

iOS 16: как скрыть уведомления на экране блокировки iPhone
Автор На чтение 2 мин Просмотров 15 Опубликовано

Apple в iOS 16 внесла много полезных изменений в экран блокировки iPhone, в том числе добавила множество параметров настройки и впервые представила виджеты. Способ отображения уведомлений также изменился, и теперь вы можете выбрать, как они будут отображаться на экране блокировки, и даже полностью скрыть их, чтобы они открывались одним касанием.

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Из-за изменений экрана блокировки уведомления в ‌iOS 16‌ отображаются внизу экрана и по умолчанию располагаются друг над другом. Но они не должны оставаться сложенными, если вы этого не хотите. Их можно настроить так, чтобы они отображались в традиционном формате списка, или вы можете отображать их просто как число (количество уведомлений), которое вы можете нажать, чтобы показать ожидающие вас уведомления.

iOS 16: как скрыть уведомления на экране блокировки iPhone

Следующие шаги показывают, как изменить способ отображения уведомлений на экране блокировки ‌iPhone‌ в ‌iOS 16‌.

  1. Запустите приложение «Настройки» на своем ‌iPhone‌.
  2. Коснитесь Уведомления.
  3. Коснитесь Отобразить как.
  4. Нажмите «Счетчик» , чтобы выбрать его.

iOS 16: как скрыть уведомления на экране блокировки iPhone

Уведомления на экране блокировки теперь будут отображаться в виде числа, которое вы можете нажать, чтобы открыть их полностью.

Совет. Вы также можете сжать список уведомлений на экране блокировки, чтобы изменить способ их отображения.

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