Руководство по экрану блокировки iOS 16: виджеты, параметры настройки и многое другое

Apple пересматривает экран блокировки в iOS 16, добавляя всевозможные параметры настройки, которые позволяют сделать ваш экран блокировки уникальным. Вы можете выбирать виджеты, настраивать цвета и использовать эмодзи, фотографии или встроенные обои.

В этом руководстве рассматриваются все изменения, которые Apple вносит в экран блокировки iPhone в ‌iOS 16‌, общедоступная бета-версия которого запланирована на июль, а полноценный выпуск, вероятно, состоится в сентябре, а также рассказывается, как использовать новые функции экрана блокировки.

Редактирование экрана блокировки

Если вы знакомы с интерфейсами редактирования виджета и главного экрана, редактирование экрана блокировки в ‌iOS 16‌ практически не отличается. Вы можете получить доступ ко всем элементам управления для экспериментов, разблокировав свой ‌iPhone‌ с помощью Face ID или Touch ID, проведя пальцем вниз, если вы еще не находитесь на экране блокировки, а затем долго нажимая на дисплей.

Оттуда вы можете нажать кнопку «+», чтобы создать новый экран блокировки, или нажать «Настроить», чтобы настроить текущий экран блокировки. Вы можете выбрать разные обои, цвета и виджеты, о которых мы расскажем ниже.

Вы также можете прокручивать свои экраны блокировки, если вы уже создали несколько и хотите изменить их. Когда вы закончите со всеми своими настройками, просто проведите пальцем вверх или нажмите, чтобы выйти и вернуться к своему новому индивидуальному экрану блокировки.

Варианты обоев

Нажатие кнопки «+» при создании нового экрана блокировки или настройке существующего сначала приведет вас к интерфейсу обоев, где вы сможете выбрать обои, которые хотите использовать.

Apple организовала различные обои по категориям, которые вы можете выбрать в верхней части интерфейса или прокрутив вниз, чтобы увидеть различные варианты. Есть даже раздел «Избранное», в котором показаны некоторые из наиболее популярных вариантов обоев, которые вы, возможно, захотите изучить.

Люди

Как следует из названия, нажатие на категорию «Люди» вызовет изображения людей, которых вы сфотографировали, которые будут хорошо работать с новым эффектом глубины, поддерживаемым экраном блокировки. На выбранных изображениях время будет отображаться под человеком или объектом на фотографии, чтобы создать многоуровневый вид, аналогичный тому, как фотографии в портретном режиме выглядят на Apple Watch.

Как только вы выберете человека, который будет отображаться на экране блокировки, вы увидите, как он будет выглядеть с эффектом глубины времени. Вы можете оставить фотографию естественной или добавить Studio, Black and White или настраиваемые параметры Color Backdrop, которые доступны в зависимости от используемой фотографии.

Если вам не нравится эффект глубины, вы можете отключить его, нажав на три точки внизу, а также есть возможность отключить перспективное масштабирование.

Как отключить масштабирование экрана блокировки

Как отключить эффект глубины экрана блокировки

Фотографии и фото в случайном порядке

Категория «Фотографии» позволяет вам использовать любые ваши фотографии в качестве экрана блокировки, при этом Apple выбирает избранные изображения, которые будут работать с многослойным эффектом времени или которые, по мнению «iPhone», могут выглядеть особенно хорошо в качестве обоев. «Фотографии» можно настроить с помощью черно-белого варианта.

Если вы хотите использовать несколько фотографий, вместо этого вы можете выбрать функцию Photo Shuffle. С помощью Photo Shuffle вы можете переключать экран блокировки вашего ‌iPhone‌ между фотографиями. Apple позволяет вам выбирать из избранных фотографий в категориях, включающих «Люди», «Домашние животные», «Природа» и «Город», или вы можете выбрать все свои фотографии, которые хотите включить, вручную.

С помощью параметра настройки «Избранные» вы можете отменить выбор любой из категорий или с категорией «Люди» выбрать, каких людей вы хотите включить. Если вы используете ручной вариант, вы можете выбрать столько фотографий, сколько хотите.

«Фотографии» можно настроить так, чтобы они менялись по нажатию, по пробуждению, ежечасно или ежедневно, а если появляется фотография, которая вам не нравится, вы можете нажать и удерживать ее, выбрать «Редактировать», а затем выбрать «Не показывать фото».

Как установить фотографию в качестве обоев экрана блокировки

Как переключаться между фотографиями на экране блокировки вашего iPhone

Как изменить частоту перемешивания фотографий на экране блокировки

Emoji

С опцией обоев Emoji вы можете выбрать до шести ваших любимых смайликов, чтобы создать мозаичный фон с этими смайликами. Некоторые из смайликов будут отображаться больше, а некоторые меньше, для художественных обоев, но это можно изменить.

Apple позволяет выбрать маленькую сетку, среднюю сетку или большую сетку с разными размерами смайликов. Вы также можете выбрать кольца или спираль в качестве опции настройки.

Если вы нажмете на три точки, вы сможете выбрать цвет фона за эмодзи, используя заранее выбранный цвет или выбрав из цветового круга.

Как создать обои для экрана блокировки эмодзи

Погода

Параметр «Экран блокировки погоды» показывает текущую погоду в вашем районе, подобно тому, что вы видите в самом приложении «Погода». Он показывает погоду в реальном времени, поэтому, если облачно, есть облака. Если идет дождь, вы увидите анимацию дождя.

Для экрана блокировки погоды недоступны настройки, и он может быть недоступен на старых устройствах, которые не поддерживают анимацию.

Как установить обои экрана блокировки с динамической погодой

Астрономия

Экран блокировки Астрономия похож на экран блокировки погоды тем, что он меняется в течение дня в зависимости от времени и вашего местоположения. Есть несколько вариантов, в том числе Земля и детали Земли, которые представляют собой более крупный план.

Вы также можете выбрать Луну, Детали Луны или Солнечную систему. Экран блокировки астрономии в основном идентичен циферблату часов астрономии в watchOS 9 . Как и в случае с экраном блокировки погоды, для самих обоев нет параметров настройки.

Как установить обои экрана блокировки с динамической астрономией

Цвет

Обои Color Lock Screen позволяют вам выбрать простой цвет для фона, хотя он будет использовать немного градиента, который может выглядеть красиво в зависимости от того, какой цвет вы выбрали для времени.

Вы можете выбрать один из предустановленных цветов Apple и настроить оттенок, или вы можете выбрать любой цвет из параметров «Сетка», «Спектр» и «Ползунок». Непрозрачность можно настроить любым выбранным цветом.

Обои для рабочего стола Color Lock Screen можно настроить с помощью различных параметров градиента. Вы можете выбрать Vibrant, Tone, Deep, Vapor, Bright или Solid, каждый из которых меняет внешний вид. Вариант «Сплошной» является сплошным, но все остальные предлагают небольшое смешение цветов для динамичного вида.

Как изменить цвет экрана блокировки iPhone

Коллекции

Коллекции — это набор обоев, разработанных Apple, которые вы можете использовать для экрана блокировки. Все обои, созданные Apple, имеют уникальный внешний вид, разработанный для экрана блокировки ‌iOS 16‌, и интересным образом взаимодействуют со временем.

Обои из коллекции представлены в уникальных цветах, которые подходят к некоторым циферблатам Apple Watch, таким как Pride и Unity, но есть также эксклюзивные дизайны для iOS 16 на выбор. Некоторые из обоев можно настроить с помощью различных цветовых вариантов, таких как радужная полоса и боке, а некоторые из них немного анимированы.

Настройка времени

Выбрав обои экрана блокировки, вы можете настроить все остальное на экране блокировки, включая шрифт и цвет отображаемого времени. На любых обоях экрана блокировки вы нажимаете «Настроить», а затем нажимаете на поле, которое примерно соответствует времени, чтобы изменить дизайн.

Вы можете выбрать один из нескольких разных шрифтов и, в зависимости от экрана блокировки, выбор цветов. Большинство экранов блокировки поддерживают любой цвет, но есть несколько вариантов, разработанных Apple, которые менее настраиваемые.

Как и в большинстве вариантов цвета, вы можете выбрать один из предварительно выбранных цветов или использовать цветовой круг, чтобы выбрать любой цвет, который вам нравится.

После того, как вы выбрали предпочтительный дизайн на данный момент, вы можете нажать «x», чтобы завершить настройку экрана блокировки.

Как изменить стиль часов на экране блокировки iPhone

Как изменить часы экрана блокировки на арабские цифры

Оттенки и стили

На любом фотофоне вы можете использовать параметры настройки, чтобы изменить оттенок. После входа в интерфейс настройки проведите пальцем влево или вправо по доступным параметрам, чтобы изменить стиль.

Для большинства фотографий вы можете выбрать черно-белый или естественный цвет, но для изображений с людьми вы также можете выбрать студийное освещение (подчеркивает человека и затемняет фон), черно-белый или цветной фон с настраиваемым цветом фона.

Как стилизовать изображение экрана блокировки вашего iPhone

Виджеты

Параметры настройки обоев хороши для уникального вида экрана блокировки, но что действительно отличает iOS 16, так это возможность добавлять виджеты на экран блокировки.

В интерфейсе настройки, будь то создание нового экрана блокировки или настройка существующего экрана блокировки, есть два отдельных поля виджетов, которые вы можете редактировать. Вы можете изменить виджет над временем и добавить до четырех различных полей виджетов ниже.

Интерфейсы виджетов не такие сложные, как виджеты, доступные в представлении «Сегодня» и на «Главном экране», а вместо этого представляют собой более тонкие версии, которые сочетаются с остальными настройками экрана блокировки.

Вы можете добавить четыре виджета с одним блоком, два виджета с большими блоками или выбрать один виджет с одним блоком и два виджета с меньшим блоком. Вы также можете отказаться от использования виджетов, если предпочитаете более чистый вид.

Как добавить виджеты на экран блокировки iPhone

Как показать предстоящие события календаря на экране блокировки iPhone

Как показать прогноз погоды на экране блокировки iPhone

Как отобразить процент заряда батареи iPhone на экране блокировки

Виджеты, которые вы можете добавить до времени

Вы можете добавить виджет рядом с датой над цифровыми часами на экране блокировки, и многие из этих виджетов отображают одну точку данных, используя текст и символы, прямо рядом с датой. Параметры встроенных виджетов Apple описаны ниже.

Календарь — день недели, число, месяц или следующее событие

— день недели, число, месяц или следующее событие Часы — часовой пояс города или следующий будильник

— часовой пояс города или следующий будильник Фитнес — статистика активности (калории движения, минуты упражнений, часы стояния)

— статистика активности (калории движения, минуты упражнений, часы стояния) Напоминания – сегодня

– сегодня Акции — отдельная акция с символом вверх/вниз

— отдельная акция с символом вверх/вниз Погода — лунные явления, солнечные явления, условия, местоположение, дождь, качество воздуха, УФ-индекс, ветер

Виджеты, которые вы можете добавить ниже времени

Поле виджета под временем содержит больше вариантов виджета, которые могут отображать больше информации.

Батареи

Виджет «Батареи» представлен как в квадратной, так и в прямоугольной версиях, показывающих состояние батареи ‌iPhone‌. Если вы подключаете AirPods, вместо них отображается время их автономной работы.

Если вы используете два виджета батареи, они будут отображать уровень заряда батареи для одного и того же устройства, что может быть ошибкой, которую Apple исправит позже.

Календарь

Виджет «Календарь» доступен в трех форматах. Вы можете отслеживать текущую дату в виде квадратного виджета (хотя дата уже автоматически указана над временем). Вы также можете отслеживать время следующего предстоящего события или использовать виджет большего размера, чтобы показать как название события, так и его время.

Часы

Три виджета часов позволяют вам просматривать часы для города, чтобы проверить время в этом месте, и они доступны в одном прямоугольном и двух квадратных вариантах. Есть также мировые часы для просмотра времени в трех городах по всему миру и две версии, которые отображают следующий будильник.

Фитнес

В одном виджете «Фитнес» отображается графика «Кольца активности», а в более крупном окне показана статистика кольца «Активность» (движение, упражнения, стояние).

Как отображать кольца активности на экране блокировки iPhone

Дом

В приложении «Дом» два виджета отображают любые датчики климата в помещении, один отображает все индикаторы и переключатели, а другой информирует вас о любых проблемах с безопасностью. Вы также можете отслеживать определенный аксессуар безопасности или просматривать сводку по дому (безопасность, климат и освещение).

Новости

Один большой виджет обеспечивает сегодняшнюю главную новость.

Напоминания

Один виджет большего размера предлагает быстрый доступ к одному из ваших списков напоминаний и отображает следующее напоминание.

Акции

Один меньший и один больший виджет позволяют просматривать котировки цен и отслеживать эффективность символа в течение дня. Также есть виджет большего размера, который отображает три акции.

Погода

Доступны восемь дополнительных виджетов погоды для лунных событий, солнечных событий, условий, местоположения, дождя, качества воздуха, УФ-индекса и ветра. Только текущие погодные условия и лунные события представлены в более крупном формате виджета.

Сторонние виджеты

Дополнительные виджеты будут доступны в будущем, поскольку существует API, который позволит разработчикам создавать виджеты.

Тонкие уведомления

Из-за нового дизайна экрана блокировки с виджетами уведомления теперь приходят снизу экрана, а не сверху. Это обеспечивает более тонкое уведомление, которое не мешает настроенным вами виджетам.

Вы можете провести вверх от нижней части экрана, чтобы увидеть больше ваших уведомлений, а затем провести вниз, чтобы скрыть их.

Как изменить макет уведомлений на экране блокировки

Как скрыть уведомления на экране блокировки iPhone

Живые мероприятия

Apple представляет новый тип уведомлений под названием «Живые действия», которые вы можете отслеживать прямо с экрана блокировки. С помощью Live Activity вы можете делать такие вещи, как отслеживать ход доставки еды, поездки Uber или спортивной игры.

Интерактивные действия отображаются в нижней части дисплея, и вы можете следить за ходом всего, что вы отслеживаете, не разблокируя свой ‌iPhone‌.

Интерактивные действия не будут доступны при запуске ‌iOS 16‌, а вместо этого появятся в обновлении позже в этом году.

Несколько экранов блокировки

Экраны блокировки в ‌iOS 16‌ очень похожи на циферблаты на Apple Watch. Вы можете настроить их несколько и переключаться между ними свайпом.

Просто нажмите и удерживайте на экране после разблокировки, чтобы перейти к интерфейсу настройки экрана блокировки, и проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть различные экраны блокировки, которые вы создали.

Как переключиться на другой экран блокировки iPhone

Экраны блокировки и режим фокусировки

Каждый отдельный экран блокировки, который вы создаете, может быть связан с другим режимом фокусировки в ‌iOS 16‌. Для этого откройте интерфейс блокировки экрана, нажав и удерживая на разблокированном экране блокировки ‌iPhone‌, выделите экран блокировки по вашему выбору, а затем нажмите «Фокус», чтобы выбрать, с каким режимом фокусировки связать экран блокировки.

После этого внизу экрана блокировки появится небольшой значок, который позволит вам узнать, с каким фокусом он связан.

Как установить уникальный экран блокировки для вашего режима фокусировки

Как автоматически переключаться на экран блокировки в установленное время

Как автоматически переключать экраны блокировки в заданном месте

Установка отдельного экрана блокировки и обоев главного экрана

При использовании новых параметров настройки экрана блокировки ‌iOS 16‌ по умолчанию изменяет как ваш экран блокировки, так и ваш «Главный экран» на обои, которые вы выбираете.

Если вы хотите иметь разные обои как для «Главного экрана», так и для экрана блокировки, настройте экран блокировки, а затем выполните следующие действия:

Откройте приложение «Настройки». Прокрутите вниз и нажмите «Обои». Нажмите на значок «Главный экран», чтобы настроить обои «Главный экран».

Вы можете выбрать сплошной цвет или выбрать фотографию, что позволит «Главному экрану» использовать фон, отличный от экрана блокировки.