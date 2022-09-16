16 скрытых функций iOS 16, о которых вы не знали

На этой неделе Apple выпустила iOS 16, последнюю версию iOS с новым настраиваемым экраном блокировки, крупными новыми дополнениями к Сообщениям и улучшениями в Почте, Картах и ​​многом другом.

Читайте наше полное руководство по iOS 16

Помимо основных функций, в ‌iOS 16‌ встроен ряд качественных изменений, улучшений и новых возможностей, которые помогают улучшить работу с iPhone. Ниже мы перечислили 16 скрытых функций и изменений по сравнению с ‌iOS 16‌, о которых вы, возможно, не знали.