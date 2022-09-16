16 скрытых функций iOS 16, о которых вы не знали

На этой неделе Apple выпустила iOS 16, последнюю версию iOS с новым настраиваемым экраном блокировки, крупными новыми дополнениями к Сообщениям и улучшениями в Почте, Картах и многом другом.
Читайте наше полное руководство по iOS 16
Помимо основных функций, в iOS 16 встроен ряд качественных изменений, улучшений и новых возможностей, которые помогают улучшить работу с iPhone. Ниже мы перечислили 16 скрытых функций и изменений по сравнению с iOS 16, о которых вы, возможно, не знали.
- Избавьтесь от дубликатов фотографий. Приложение «Фото для iOS 16» может сообщить вам, если у вас есть несколько одинаковых фотографий, давая вам возможность удалить лишние для экономии места. Дубликаты фотографий перечислены в новом альбоме «Дубликаты», который появляется, если у вас есть дубликаты, с которыми нужно разобраться.
- Обновления AirPods. Управлять настройками AirPods в iOS 16 стало проще благодаря специальному разделу, который появляется в приложении «Настройки» при подключении AirPods. iOS 16 также добавляет функцию персонализированного пространственного звука, которая использует камеру TrueDepth для сканирования ваших ушей, обеспечивая уникальные впечатления от прослушивания, настроенные именно для вас.
- Идентификация лица в ландшафтном режиме — модели iPhone под управлением iOS 16 поддерживают идентификацию лица в ландшафтном режиме, что упрощает разблокировку iPhone, когда он не удерживается в стандартной портретной ориентации. Эта функция ограничена iPhone 13 и более поздними версиями.
- Защита скрытых и удаленных фотографий. В iOS 16 вам необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID или Touch ID , прежде чем можно будет получить доступ к скрытым и недавно удаленным фотоальбомам. Это, по сути, блокирует эти альбомы от просмотра, если кто-то получит доступ к вашему телефону, когда он в противном случае разблокирован.
- Пароль WiFi. Если вы когда-либо были разочарованы невозможностью доступа к паролю WiFi сети, которую вы используете, это изменится в iOS 16. В настройках Wi-Fi iPhone вы можете увидеть пароль сети, к которой вы подключены.
- Тактильная обратная связь для клавиатуры. В iOS 16 есть настройка клавиатуры, которая позволяет включить тактильную обратную связь, которую можно почувствовать при наборе текста. Вибрации для каждого нажатия клавиши, предлагая пользователям физическое подтверждение того, что буква была нажата.
- Копирование и удаление снимков экрана. Когда вы делаете снимок экрана на iOS, помимо возможности сохранить снимок экрана в «Фото», сохранить его как быструю заметку и сохранить в «Файлы», теперь вы сможете «Копировать и удалить». Новая опция сохраняет снимок экрана в буфер обмена, а затем удаляет его из фотопленки, упрощая использование одноразовых снимков экрана без их сохранения на устройстве и необходимости последующей очистки.
- Возможность удалить приложение «Локатор», «Часы» и «Здоровье». В iOS 14 Apple разрешила пользователям разгружать некоторые приложения, предустановленные на iPhone. В iOS 16 Apple увеличивает количество приложений, которые вы можете удалить со своего телефона, включая «Локатор », «Часы» и «Здоровье». Удаленные приложения можно повторно загрузить из App Store позже, если это необходимо.
- Встроенная конвертация валюты. Благодаря новым функциям Live Text iOS теперь включает встроенную конвертацию валюты в приложениях «Камера» и «Фото». Просто поднесите камеру iPhone к ценнику, дождитесь появления значка Live Text, нажмите и удерживайте цену и выберите «Конвертировать». Live Text также поддерживает преобразование перевода и измерения.
- Просматривайте процент заряда батареи. В iOS 16 Apple предоставляет пользователям возможность отображать процент заряда батареи непосредственно в строке состояния внутри значка батареи, избавляя от необходимости проводить пальцем в Центр управления, чтобы проверить уровень заряда батареи. Переключатель процента заряда батареи доступен не на всех iPhone.
- Используйте Siri для завершения вызова. Новые настройки в iOS 16 позволяют пользователям использовать Siri для завершения активного вызова. Перейдя в «Настройки»> «Универсальный доступ»> «Siri» и активировав «Отбой вызова», пользователи теперь могут сказать «Эй, Siri, повесь трубку», чтобы завершить активный вызов. Обратите внимание, что другой человек / люди, участвующие в вызове, услышат ваш запрос к «Siri», прежде чем повесить трубку.
- Предотвращение случайного зависания вызова. Пользователи iOS 16 теперь могут отключить боковую кнопку для завершения активного вызова. В предыдущих версиях iOS нажатие боковой кнопки и блокировка iPhone во время разговора мгновенно завершали его. В iOS 16 Apple позволяет пользователям отключать это, чтобы предотвратить несчастные случаи, перейдя в «Настройки»> «Доступность»> «Коснитесь» и включив «Предотвратить блокировку для завершения вызова».
- Параметры сортировки списков воспроизведения. В Apple Music на iOS 16 пользователи теперь могут сортировать списки воспроизведения по названию, исполнителю, альбому и дате выпуска. Новую опцию сортировки можно найти, нажав на три точки в правом верхнем углу при просмотре плейлиста.
- Полноэкранный музыкальный проигрыватель. Одной из основных, но, возможно, менее известных особенностей iOS 16 является то, что Apple возвращает полноэкранный музыкальный проигрыватель экрана блокировки. При прослушивании песни из «Apple Music», Spotify или других сторонних музыкальных приложений нажмите на обложку альбома на экране блокировки в разделе «Исполняется», чтобы войти в совершенно новый вид проигрывателя. Коснитесь полноэкранной обложки альбома, чтобы свернуть «Исполняется».
- Пространственное аудио только для вас. С новейшими наушниками AirPods и некоторыми наушниками Beats пользователи iOS 16 могут активировать персонализированное пространственное аудио. Персонализированное пространственное аудио использует сканер LiDAR на iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro или iPhone 14 Pro для сканирования геометрии ушей пользователя, чтобы улучшить качество пространственного звука.
- Новое предупреждение во время зарядки. В iOS 16, если ваш iPhone нагрелся, вы получите новое уведомление о том, что зарядка будет приостановлена до тех пор, пока температура вашего iPhone не остынет. Это делается для того, чтобы предотвратить возможное долговременное повреждение аккумулятора вашего iPhone.