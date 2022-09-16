iOS 16: как редактировать отправленное iMessage

В iOS 16 Apple добавила несколько крупных обновлений в приложение «Сообщения», представив некоторые функции, которые конкурируют со сторонними платформами обмена сообщениями в течение многих лет. Одним из таких изменений является возможность редактировать iMessages в ‌iOS 16‌. Продолжайте читать, чтобы узнать, как это работает.

Читайте также наше полное руководство по iOS 16

Почти каждый, у кого есть смартфон, может столкнуться с ситуацией, когда вы отправляете текстовое сообщение только для того, чтобы сразу понять, что смысл сообщения непреднамеренный из-за невинной опечатки. Проблема со службой iMessage от Apple заключается в том, что в предыдущих версиях iOS после отправки сообщения вы ничего не могли с этим поделать.

В ‌iOS 16‌ это не так. Apple впервые позволяет редактировать сообщение в течение максимум 15 минут после его отправки.

Но прежде чем использовать функцию редактирования, описанную ниже, следует учесть некоторые предостережения относительно этой функции. Во-первых, он работает только с iMessages, а не с SMS-сообщениями, поэтому для его эффективной работы у обоих людей должен быть iPhone.

Во-вторых, для использования функции редактирования сообщений участники должны использовать последние обновления программного обеспечения Apple, включая ‌‌iOS 16‌‌, ‌iPadOS 16‌, ‌macOS Ventura‌ и watchOS 9. Пользователи более ранней версии iOS или Android увидят текст «Отредактировано в [текст]» при получении отредактированного сообщения iMessage.

В-третьих, и, возможно, это наиболее важно для некоторых, когда вы редактируете сообщение, история редактирования отправляется получателю вместе с редактированием, поэтому исходное содержимое видно. Получатели отредактированного сообщения могут нажать на маленькую синюю метку «Отредактировано», чтобы просмотреть историю изменений, и снова скрыть ее, нажав «Скрыть изменения».

Имея все это в виду, вот как можно отредактировать отправленное iMessage на ‌iPhone‌ или iPad под управлением ‌iOS 16‌ или ‌iPadOS 16‌.

В приложении «Сообщения» откройте ветку чата, содержащую отправленное сообщение, которое вы хотите отредактировать. Нажмите и удерживайте отправленное сообщение, которое вы хотите исправить. Если вы не видите эту опцию, сообщение было отправлено более 15 минут назад, и вы не можете его изменить. Нажмите « Изменить» во всплывающем меню. Внесите нужные изменения, затем коснитесь синей галочки справа для подтверждения. Если вы решите не редактировать сообщение, коснитесь серого крестика слева.

Вот и все.

Читайте также: