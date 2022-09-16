iOS 16: как восстановить удаленные сообщения

В iOS 16 Apple внесла несколько приятных обновлений в стандартное приложение «Сообщения». Одним из них является возможность восстановить сообщения, которые вы удалили из разговоров. Продолжайте читать это руководство, чтобы узнать, как это работает.

В ‌iOS 16‌ Apple добавила новый раздел «Недавно удаленные» в свое приложение «Сообщения», в котором собраны все текстовые сообщения, которые вы удалили за последние 30 дней. Это означает, что если вы случайно удалили сообщение и хотите восстановить его, теперь вы можете сделать это прямо в интерфейсе приложения «Сообщения».

Вот как восстановить удаленное сообщение на iPhone или iPad под управлением ‌iOS 16‌ или iPadOS 16.

В приложении « Сообщения » перейдите на главный экран «Сообщения», где можно найти такие фильтры, как «Известные отправители» и «Неизвестные отправители». Коснитесь «Недавно удаленные». Коснитесь сообщений, которые вы хотите восстановить, чтобы рядом с каждым из них появилась синяя галочка. Обратите внимание, что в каждом сообщении указано количество дней, оставшихся до автоматического удаления. Нажмите « Восстановить » в правом нижнем углу экрана. Нажмите «Восстановить сообщения» во всплывающем окне для подтверждения.

Вот и все. Вы можете использовать тот же экран «Недавно удаленные», чтобы безвозвратно удалить сообщения, коснувшись их, а затем выбрав «Удалить» в левом нижнем углу. Обратите внимание, что безвозвратное удаление сообщения с серверов Apple может занять до 40 дней.