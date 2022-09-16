Главная » Руководства

iOS 16: как восстановить удаленные сообщения

iOS 16: как восстановить удаленные сообщения
Автор На чтение 2 мин Просмотров 12 Опубликовано

В iOS 16 Apple внесла несколько приятных обновлений в стандартное приложение «Сообщения». Одним из них является возможность восстановить сообщения, которые вы удалили из разговоров. Продолжайте читать это руководство, чтобы узнать, как это работает.

В ‌iOS 16‌ Apple добавила новый раздел «Недавно удаленные» в свое приложение «Сообщения», в котором собраны все текстовые сообщения, которые вы удалили за последние 30 дней. Это означает, что если вы случайно удалили сообщение и хотите восстановить его, теперь вы можете сделать это прямо в интерфейсе приложения «Сообщения».

Вот как восстановить удаленное сообщение на iPhone или iPad под управлением ‌iOS 16‌ или iPadOS 16.

  1. В приложении « Сообщения » перейдите на главный экран «Сообщения», где можно найти такие фильтры, как «Известные отправители» и «Неизвестные отправители».
  2. Коснитесь «Недавно удаленные».
  3. Коснитесь сообщений, которые вы хотите восстановить, чтобы рядом с каждым из них появилась синяя галочка. Обратите внимание, что в каждом сообщении указано количество дней, оставшихся до автоматического удаления.
  4. Нажмите « Восстановить » в правом нижнем углу экрана.
  5. Нажмите «Восстановить сообщения» во всплывающем окне для подтверждения.

iOS 16: как восстановить удаленные сообщения

Вот и все. Вы можете использовать тот же экран «Недавно удаленные», чтобы безвозвратно удалить сообщения, коснувшись их, а затем выбрав «Удалить» в левом нижнем углу. Обратите внимание, что безвозвратное удаление сообщения с серверов Apple может занять до 40 дней.

Читайте также наше полное руководство по iOS 16

iOS 16
Оцените статью
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.