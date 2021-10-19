Обзор новых 14- и 16-дюймовый MacBook Pro 2021 года

Предварительный заказ на новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro 2021 года от Apple начнется 26 октября.

14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro отличаются совершенно новым дизайном с большим количеством портов, без сенсорной панели, чипов MagSafe, M1 Pro и M1 Max, мини-светодиодным дисплеем с выемкой для камеры и многим другим.

Основное о MacBook Pro 2021 года

14- и 16-дюймовые дисплеи

MagSafe

Чипы M1 Pro или M1 Max

Нет сенсорной панели

Мини-светодиодный дисплей

Вырез камеры

MacBook Pro M1 Pro и M1 Max

В октябре 2021 года Apple полностью переработала MacBook Pro, представив совершенно новый дизайн, новые чипы, новые возможности и многое другое. Как заявляет Apple, обновленные модели MacBook Pro отличаются исключительной производительностью и лучшим в мире дисплеем для ноутбуков.

Модели MacBook Pro 2021 года выпускаются в вариантах размера 14,2 и 16,2 дюйма и оснащены мини-светодиодными дисплеями, большим количеством портов, объемом памяти до 64 ГБ и более мощными силиконовыми чипами Apple, M1 Pro и M1 Max. Короче говоря, это лучшие модели MacBook Pro на сегодняшний день.

Чипы M1 Pro и M1 Max

Новые модели MacBook Pro от Apple могут быть оснащены чипом M1 Pro или M1 Max. Оба чипа оснащены 10-ядерным процессором с восемью высокопроизводительными ядрами и двумя высокоэффективными ядрами , хотя для 14-дюймового MacBook Pro начального уровня доступна 8-ядерная модель более низкого уровня. В обоих чипах также есть 16-ядерный Neural Engine .

Разница между обозначениями «Pro» и «Max» сводится к производительности графического процессора. M1 Pro имеет 16-ядерный графический процессор, в то время как M1 Max имеет 32-ядерный графический процессор с 24 ядрами GPU также доступен в качестве опции обновления среднего уровня. M1 Pro также поддерживает до 32 ГБ унифицированной памяти, а M1 Max поддерживает до 64 ГБ унифицированной памяти .

По данным Apple, процессор в M1 Pro и Pro Max до 70 процентов быстрее, чем процессор в M1. Графический процессор в M1 Pro до 2 раз быстрее, чем M1, а графический процессор в M1 Max до 4 раз быстрее, чем M1. M1 Pro и Pro Max используют архитектуру «система на кристалле», такую ​​как M1, при этом M1 Pro поддерживает пропускную способность памяти до 200 ГБ / с, а M1 Pro поддерживает пропускную способность памяти до 400 ГБ/с.

Дисплей Liquid Retina XDR

14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro оснащены дисплеем Liquid Retina XDR, который представляет собой мини-светодиодный дисплей с постоянной яркостью до 1000 нит, максимальной яркостью 1600 нит и контрастностью 1000000: 1. 14-дюймовый MacBook Pro имеет разрешение 3024 на 1964 пикселей при 254 пикселях на дюйм, а 16-дюймовая модель имеет разрешение 3456 на 2234 пикселей при 254 пикселях на дюйм.

По бокам и вверху есть тонкие 3,5-миллиметровые лицевые панели, а в верхней части дисплея также есть выемка, на которой размещается веб-камера 1080p . Оба дисплея оснащены технологией ProMotion, которая поддерживает адаптивную частоту обновления от 24 Гц до 120 Гц . Другие технологии отображения включают P3 Wide color для более естественных цветов и True Tone, который изменяет баланс белого на дисплее в соответствии с освещением в комнате.

Дизайн новых MacBook Pro M1 Pro и M1 Max

Что касается дизайна, новые модели MacBook Pro выглядят аналогично старым моделям, но они толще и тяжелее с более округлым дизайном в нижних углах. Серебристый и серый — единственные доступные варианты цвета.

Есть полностью черная клавиатура, которая устраняет сенсорную панель, добавляя вместо нее полноразмерный ряд функциональных клавиш . Также есть большая кнопка Touch ID с круглым датчиком отпечатков пальцев, с Touch ID, используемым для разблокировки Mac, аутентификации покупок и замены паролей. Под клавиатурой находится большой трекпад Force Touch.

Охлаждение

Для размещения новых чипов M1 Pro и M1 Max модели MacBook Pro имеют переработанную конструкцию охлаждения, которая может перемещать на 50 процентов больше воздуха, чем версия предыдущего поколения. Тепловая конструкция обеспечивает стабильную работу, сохраняя при этом машину прохладной и тихой. Apple заявляет, что фанаты не активируются для большинства повседневных задач.

Порты

Apple повторно представила ряд портов, которые ранее были удалены из MacBook Pro, и новые модели предлагают слот для карт SDXC, порт HDMI 2.0, три порта USB-C Thunderbolt 4, разъем для наушников 3,5 мм с поддержкой высокого импеданса. наушники и порт MagSafe 3, который обеспечивает новую функцию быстрой зарядки, обеспечивающую 50-процентный заряд за 30 минут.

Адаптеры питания

В 16-дюймовом MacBook Pro используется адаптер питания мощностью 140 Вт, в то время как 14-дюймовые модели поставляются с адаптерами питания мощностью 67 или 96 Вт в зависимости от конфигурации процессора, и обе машины могут заряжаться через USB-C или MagSafe.

SSD

В новых моделях MacBook Pro установлены в 2 раза более быстрые твердотельные накопители , которые можно настроить для хранения до 8 ТБ. Микросхема M1 Pro поддерживает два внешних дисплея с разрешением до 6K при 60 Гц, а M1 Max поддерживает три внешних дисплея с разрешением до 6K и один внешний дисплей с разрешением до 4K при 60 Гц.

Прочее

Благодаря новым чипам M1 Pro и M1 Max, модели MacBook Pro отличаются значительно улучшенным временем автономной работы. 14-дюймового MacBook Pro хватает на 17 часов при просмотре фильмов и до 11 часов при просмотре веб-страниц. 16-дюймового MacBook Pro хватает на 21 час при просмотре фильмов и 14 часов при просмотре веб-страниц.

Другие функции включают поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также звуковую систему с шестью динамиками, двумя высокочастотными динамиками, четырьмя низкочастотными динамиками с принудительным подавлением и широким стереозвуком.

14-дюймовый MacBook Pro стоит от 1999 долларов, а 16-дюймовый MacBook Pro — от 2499 долларов.

Официальный сайт Apple – www.apple.com/ru/

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