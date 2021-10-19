Новая клавиатура MacBook Pro имеет полностью черный дизайн, полноразмерные функциональные клавиши и кольцо Touch ID

Как и предполагалось, новые модели MacBook Pro от Apple, представленные сегодня, имеют переработанную клавиатуру с полностью черным дизайном, ряд полноразмерных функциональных клавиш и кольцо Touch ID, которое обеспечивает более тактильное ощущение при разблокировке Mac пальцем.

Функциональные клавиши включают в себя новые сочетания клавиш для Spotlight, Siri, Диктовки и режима «Не беспокоить» в дополнение к обычным сочетаниям для яркости дисплея, воспроизведения мультимедиа, громкости и т. Д. Эти клавиши заменяют сенсорную панель, которая была удалена на всех новых 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro через пять лет после ее появления.

Apple не комментировала причину удаления сенсорной панели, но во время мероприятия «Unleashed» компания заявила, что возвращение физических функциональных клавиш возвращает «знакомое, тактильное ощущение механических клавиш, которое так нравится профессиональным пользователям».

Клавиатура теперь окружена вставкой из черного анодированного алюминия, тогда как раньше между клавишами был серебристый или серый алюминий.

Хотя некоторые пользователи разочарованы тем, что Apple удалила сенсорную панель, новый MacBook Pro, вероятно, будет привлекательным дизайном, учитывая не только физические функциональные клавиши, но и возвращение дополнительных портов, таких как порт HDMI, слот для SD-карты и MagSafe. Новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro также оснащены чипами Apple M1 Pro и M1 Max нового поколения, мини-светодиодными дисплеями с адаптивной частотой обновления ProMotion до 120 Гц и многим другим.

Новые модели MacBook Pro можно заказать сейчас, они начнут поступать к покупателям и поступят в продажу во вторник, 26 октября. Цены начинаются с 1999 долларов за 14-дюймовую модель и с 2499 долларов за 16-дюймовую. Apple заявила, что macOS Monterey будет публично выпущен на день раньше, в понедельник, 25 октября , после более чем четырех месяцев бета-тестирования.