Криптовалюты в настоящее время являются общими для многих трейдеров и инвесторов, учитывая огромные скачки цен на протяжении многих лет. Однако Биткойн и Эфириум продолжают доминировать на рынке, занимая более двух третей рынка по объемам и капитализации. Оба они широко торгуются в данный день. Тем не менее, новые монеты и токены продолжают рождаться, и неудивительно, что список криптовалют, которые взорвутся в этом году, увеличивается.

Это руководство дает представление о лучших монетах с высокими шансами резкого роста в цене в этом году, и не обязательно о самой популярной криптовалюте по объемам и рыночной капитализации.

Факторы, влияющие на цены криптовалют

Даже когда мы говорим о взрывном росте цен на криптовалюты , на цены будут влиять следующие факторы:

Предложение, спрос и дефицит. Некоторые криптовалюты имеют внутренние механизмы, такие как регулярный выкуп и сжигание, которые естественным образом создают спрос за счет сокращения предложения. Другие создают естественный спрос, создавая дополнительную ценность для криптовалюты, например, добавляя больше функциональности и удобства использования.

Сообщество: почти каждая криптовалюта гордится тем, что создает спрос за счет расширения числа пользователей. Некоторые сообщества предназначены для продвижения криптовалюты или дальнейшей помощи в принятии. Более низкие затраты на принятие, более низкие затраты на майнинг, суммы вознаграждения за майнинг и другие вещи могут стимулировать сообщество.

Количество майнеров, листинг на биржах, интеграция в dApps, интеграции в платежные системы, удобство использования в качестве решений компаниями и другие вещи, которые создают естественную ценность для токена.

Рыночная капитализация и объем, хотя в идеале они отражают, сколько пользователей применяют его ежедневно.

Какая криптовалюта вырастет в ближайшее время?

Вот список криптовалют с высокой вероятностью роста:

Bitcoin Ethereum ChainLink Binance Coin Polygon Polkadot Uniswap Decentraland Dogecoin Cardano

Биткоин

Биткойн уже взорвался, достигнув стоимости более 60 000 долларов в апреле 2021 года, но это может быть не предел. Вероятность повторного взрыва в 2023 году умножается, учитывая огромную долю рынка, более 60 процентов, принадлежащую биткойну. С момента создания Сатоши Накамото в 2008 году криптовалюта многократно взлетела вверх и к настоящему моменту увеличилась более чем на 1000 процентов.

Также существует множество биткойн-ETF , привязанных к нему карт биткойн-визы и фондов по всему миру в дополнение к тому факту, что теперь он является законным платежным средством для Сальвадора. Кроме того, теперь он интегрирован в тысячи интернет-магазинов и платформ, которые принимают его в качестве способа оплаты.

Пользователи биткойнов могут запустить узел для майнинга криптовалюты. Это популярная вещь для многих пользователей, учитывая высокую цену, которая действует как стимул.

BTC — это нативная платежная криптовалюта для блокчейна биткойна, которая используется многими компаниями и учреждениями в качестве своего рода проверенного блокчейна. Ограничен 21 миллионом монет, чей базовый спрос закодирован для продолжения естественного роста. Время подтверждения в 10 минут считается медленным по сравнению с конкурирующими сетями.

Эфириум

Эфириум является второй по величине криптовалютой после биткойна, и его огромный объем торгов и рыночная доля чуть выше 25 процентов по состоянию на июль 2022 года, вероятно, приведут к его взрывному росту в 2023 году. Как и биткойн, сейчас это более стабильный вид инвестиций, чем несколько лет назад с Ethereum ETF, включенный в качестве способа оплаты на тысячах торговых платформ по всему миру и в качестве торгового инструмента для многих учреждений и групп.

Платформа Ethereum создает большую ценность как платформа смарт-контрактов блокчейна, на которой основаны многие биржи, токены или цифровые активы, а также другие типы децентрализованных платформ. Блокчейн также используется для создания многих реальных платформ. Ethereum также был основан на доказательстве работы, но портируется на протокол консенсуса Proof-of-Stake, который может способствовать его дальнейшему внедрению, теперь, когда он может обрабатывать тысячи транзакций в секунду, что намного превышает то, что могут обрабатывать VISA и другие сети. Ethereum 2.0 также быстрее и энергосберегающе.

ChainLink (LINK)

ChainLink, запущенный в 2017 году, также обеспечивает взаимосвязь между блокчейнами и технологиями, не связанными с блокчейном. Он использует так называемые оракулы, чтобы облегчить эту взаимосвязь. В идеале он преобразует традиционные централизованные оракулы и делает их подходящими для использования в блокчейнах и смарт-контрактах.

Он пытается решить проблему оракула — поскольку ввод данных является одним из наиболее важных шагов в создании информации для блокчейнов и ошибок, которые могут повлиять на сеть в дополнение к тому, что они неизменяемы, ChainLink пытается использовать протоколы следующего поколения для решения проблемы оракула. Все данные оракула проверяются и ранжируются по контрактам на основе их истории, прежде чем они будут загружены в узлы.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin — это платформа для криптовалютной биржи Binance. Он действует как служебный токен платформы, с помощью которого пользователи могут платить более низкие комиссии за транзакции на централизованной биржевой платформе Binance, Binance Chain и DEX. Стоимость токена зависит от обмена и других операций Binance.

Polygon (MATIC)

Polygon — это токен на основе Ethereum, который продается как решение для масштабирования Ethereum Layer 2. Это помогает Ethereum масштабироваться, предоставляя боковую цепочку, которая может подключаться к сети Ethereum, быстро обрабатывать транзакции, с меньшими комиссиями и может обрабатывать огромное количество транзакций. Хотя изначально он был разработан для работы с Ethereum, его боковые цепи могут работать с любым другим блокчейном.

Его можно использовать в качестве технологии взаимодействия с блокчейном или технологии взаимосвязи, позволяющей передавать информацию и активы через блокчейн. Приложения также могут быть развернуты в блокчейне Polygon, чтобы быть масштабируемыми, быстрыми и использовать преимущества EVM (виртуальная машина Ethereum).

Polkadot (DOT)

Polkadot, который был запущен еще в 2016 году, среди других соучредителей Ethereum, соучредителя доктора Гэвина Вуда, основан на технологии, которая облегчает передачу и общение между блоками. Он также позволяет создавать смарт-контракты и блокчейны с использованием платформы Substrate, созданной Parity Technologies, соучредителем которой также является Гэвин. В идеале это облегчает передачу токенов, активов и любых других типов данных, подлежащих передаче через разные блокчейны.

Uniswap (UNI)

UniSwap был запущен в ноябре 2018 года и представляет собой децентрализованную финансовую платформу и токен DeFi с текущей рыночной капитализацией более 10 миллиардов долларов. Платформа имеет различные функции, в том числе децентрализованную биржу или DEX, которая превзошла DEX старой гвардии, такие как EtherDelta, если вы помните, большинство DEX пострадали и продолжают страдать от низких объемов.

Decentraland (MANA)

Decentraland, децентрализованная наземная платформа, которая позволяет пользователям создавать, торговать и владеть виртуальной землей и другими активами, приобрела огромную популярность из-за ажиотажа вокруг невзаимозаменяемых токенов. Пользователи также используют SDK для добавления в свои игры социальных игр и приложений. Он похож на Second Life, но работает на блокчейне. Он использует смарт-контракты. На платформе пользователи могут создавать виртуальную собственность, продавать или покупать ее и продолжать развивать. Владельцы виртуальной земли могут разрабатывать цифровые активы, игры, приложения, активы и многое другое. Затем они могут перепродать их в токенах MANA.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin был создан в 2013 году как система быстрых платежей, основанная на архитектуре блокчейна Litecoin, и идея создания заключалась в том, чтобы стать мемом для развлечения, а также простой в использовании альтернативой Litecoin. Названный в честь японской породы собак шиба-ину, DOGE сильно вырос в 2021 году, особенно благодаря ажиотажу в социальных сетях и продолжающемуся удобству использования. Он был разветвлен от форка Litecoin, известного как Luckycoin.

Dogecoin создан как цифровая форма одноранговых платежей с открытым исходным кодом и блокчейн, который может облегчить обмен ценностями между пользователями. Криптовалюта до сих пор широко используется для чаевых и краудфандинга , но также принимается в качестве способа оплаты сотнями продавцов по всему миру. Только в 2021 году криптовалюта уже принесла своим пользователям 5000% прибыли.

Cardano (ADA)

Блокчейн Cardano работает больше как Ethereum в качестве платформы смарт-контрактов и построен с поддержкой доказательства доли с нуля. Поэтому он поддерживает масштабируемые и совместимые dApps. Cardano в настоящее время работает намного лучше, чем Ethereum, в обработке количества транзакций — до 1 миллиона транзакций в секунду (после добавления Hydra), хотя Ethereum находится на пути к тому, чтобы стать доказательством доли, чтобы иметь возможность совершать тысячи транзакций в секунду.

Хотя на Cardano не так много децентрализованных приложений, как на Ethereum, в недавнем прошлом Cardano попала в новости. Во-первых, она подписала несколько соглашений, согласно которым ее платформа будет использоваться в различных проектах — от идентификации до финансовых и логистических проектов. Платформа, которая гордится тем, что основана на научных исследованиях, теперь поддерживает рынки невзаимозаменяемых токенов (NFT), и любой, кто запускает узел Cardano, может создавать NFT на платформе. Сообщество также ожидает еще одно обновление — Alonso, которое увидит, как смарт-контракты Cardano работают в веб-браузерах.

Вывод

Криптоинвестиции в идеале являются долгосрочными, если вы не хотите рисковать в торговле, чтобы получить выгоду от огромной изменчивости их цен. В этом руководстве были выделены 10 криптовалют с огромным потенциалом роста цен в этом году. Удобство использования и функциональность криптографии и сообщества могут способствовать большей части роста. Биткойн и Эфириум, скорее всего, взорвутся из-за их огромных объемов и доли рынка, поскольку шумиха проходит через огромную аудиторию за короткое время, и учитывая, что они широко используются во всем мире. Большинство других криптовалют резко упадут из-за их удобства использования в финансовых и других экосистемах.

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