Биткойн — это материнская криптовалюта, и у него большое будущее с точки зрения его ценового потенциала и соотношения цены и стоимости. Он вырос до 64 000 долларов в первой половине 2021 года, а после до 68 000 долларов в ноябре 2021 года. Затем криптовалюта упала до 35 000 долларов в январе 2022 года. Аналитики прогнозируют, что цена вырастет примерно до 500 000 долларов за биткоин в 2025 году и до 1 миллиона долларов за монету в 2030 году.

В этом руководстве обсуждается основа для этих прогнозов цен на биткойны и рассматриваются различные прогнозы цен, сделанные на протяжении многих лет.

Тенденции рынка

Долгосрочные прогнозы цен на биткойны с точностью до 55% являются обычным явлением при использовании моделей машинного обучения. Модели машинного обучения в долгосрочной перспективе работают лучше, чем статистические методы. Иногда точность этих прогнозов может доходить до 70 и 80%.

Более достоверные и точные прогнозы цен на биткойны в долгосрочной перспективе получаются с использованием алгоритмов, моделей, прогнозирования временных рядов, машинного обучения, глубокого обучения и искусственного интеллекта. Примеры включают модель Bitcoin Waves.

Экспертный анализ цен также является важной основой для прогнозов цен на биткойны. Знание рынка, спроса, предложения, токеномики биткойнов, социальных настроений, основ и торговли является ключевым.

Ни один из прогнозов цены биткойна не идеален. Цены на криптовалюту очень волатильны, а рыночные условия постоянно меняются. Мы должны использовать их вместе с другими финансовыми советами, оценкой рисков, информацией и факторами при инвестировании.

Что будет с биткоином в 2023 году

Прогноз цены Bitcoin Waves Model до 2024 года:

Совет эксперта: источник ценовых прогнозов биткойнов имеет значение, как и инструменты, используемые для аналитических прогнозов. Некоторые более агрессивны, чем другие. Прогнозы цен на биткойны не должны служить исключительно основой для инвестирования в криптовалюты.

Год Прогноз средней цены модели Bitcoin Waves Минимальная цена (на основе других моделей) Максимальная цена 2022 $27,568 $10,000 $41,180 2023 $50,000 $53,038 $64,734 2024 $100,000 $52,387 $95,000 2025 $225,000 $120,438 $137,071 2026 $250,000 $181,308 $214,232 2027 $3000,000 $260,604 $306,558 2028 $500,000 $374,918 $454,445 2029 $800,000 $544,924 $642,506 2030 $500,000 $776.060 $937,274

Экспертные прогнозы цен на биткойны почти всегда основаны на обоснованных предположениях, инсайдерской торговле для различных вовлеченных корпораций и большом количестве информации.

Мы также получили эту информацию из данных по другим производным биткойнам, включая фонды, торгуемые на бирже, биткойн-опционы, биткойн-контракты на разницу цен, биткойн-фьючерсы, а теперь и продукты двойного инвестирования в биткойн.

Тем не менее, Bloomberg сделал странные прогнозы цен на биткойны, заявив, что к 2022 году криптовалюта достигнет 400 000 долларов, что, по-видимому, было основано на чистой шумихе и росте цен в точное время этого прогноза. Но заметные бычьи скачки редко бывают устойчивыми, а это означает, что скорость роста цен иногда резко снижается сразу после бычьего скачка.

По этой причине любой, кто делает инвестиции на основе этих прогнозов биткойнов, должен быть осторожным. Это нестабильный рынок, и экспертные прогнозы цен на криптовалюту Биткойн, хотя и могут быть правильными в определенных пределах, далеки от совершенства. Они могут меняться в зависимости от рыночных условий.

Один из финансовых советов — инвестировать не более 10% ваших сбережений. Крайне важно сначала понять, как работает криптоторговля, инвестирование, стейкинг и холдинг, в дополнение к проведению собственного (или опирающегося на дополнительный опыт) анализа.

Как делаются прогнозы цен на биткойны

Любой может предсказать будущую цену криптовалюты даже с точки зрения невежества. Разница между этими предсказаниями заключается в их точности. Более точное прогнозирование цен на криптовалюту требует знания криптономики и токеномики этого конкретного актива.

Аналитики рассматривают текущую стоимость и будущий потенциал криптовалюты, определяемые ее фундаментальными показателями, объемами торгов, рыночной капитализацией, текущим и будущим (возможным) спросом и предложением, использованием или использованием в качестве платежных токенов, производных продуктов, графиков, исторических тенденций и показателей.

Таким образом, аналитики регулярно используют алгоритмы для прогнозирования цен, при этом указанные выше факторы являются входными данными для этих алгоритмов и моделей прогнозирования. Алгоритмы могут быть основаны на машинном обучении , искусственном интеллекте или, тем не менее, быть ручными.

Например, сеть долговременной памяти — разновидность рекуррентной нейронной сети — представляет собой метод, используемый для построения модели для прогнозирования цены актива. Также использовались методы глубокого обучения и регрессии опорных векторов.

Краткосрочный ценовой анализ в основном основан на технических графиках и аналитических методах. Цена криптовалюты иногда следует прогнозам, полученным из хорошо известных технических индикаторов финансового анализа или основанных на них. Вместе эти индикаторы образуют поддающиеся расшифровке ценовые модели, которые позволяют аналитикам и экспертам прогнозировать будущие цены с точки зрения знаний.

Однако современные анализы были расширены за счет включения социальных показателей (психологических, рациональных и иррациональных факторов) о криптовалюте или рассматриваемом активе. Эти социальные показатели определяют то, что аналитики называют настроениями, и которые сильно влияют на цену криптовалюты, особенно потому, что цена очень волатильна.

Есть четыре основных способа делать прогнозы курса биткойна:

Импульс. Теории поведенческих финансов утверждают, что цена акций или активов продолжает двигаться в том же направлении, что и люди, продолжающие инвестировать в постоянно растущие активы и избегая падающих. Больше людей покупают, когда прогноз положительный, и наоборот.

Возврат к среднему. Для инвесторов, следующих этому методу прогнозирования, исторически низкие цены представляют собой возможность, в то время как высокие цены отбивают у них желание инвестировать. Возврат к среднему значению — это тенденция цены сходиться к среднему значению с течением времени.

Мартингейлы. Мартингейлы — это математические ряды, в которых мы используем текущее число как лучший прогноз для следующего числа. Теория предполагает, что прошлые ценовые тенденции не повлияют на будущие цены. Использование этого прогноза означает, что будущая цена определяется как фактор текущей цены и расчетной волатильности, а не прошлых исторических цен.Субмартингейл — это мартингейл, в котором следующее число, скорее всего, будет больше. Цены на акции были постоянно выше в течение длительного времени, несмотря на многочисленные развороты. Таким образом, цены акций соответствуют субмартингальному тренду, известному в литературе как случайное блуждание.

Поиск ценности. Рыночная неэффективность и неправильное ценообразование происходят постоянно, и многие инвесторы полагаются на них для получения прибыли при покупке и продаже данного актива.

Эта неэффективность недостаточно хорошо изучена, но считается, что она возникает из-за таких факторов, как риски, которым подвергаются инвесторы при инвестировании в активы, и эти инвесторы могут потребовать дополнительную компенсацию за принятие таких рисков. Поиск стоимости зависит от оценки актива, измеряемой отношением цены к балансовой стоимости.

Согласно исследованию, акции с низким соотношением цены к балансовой стоимости приносят более высокую доходность, чем другие акции. Та же тенденция наблюдается и в отношении акций с низким соотношением цена/прибыль. Поскольку цена определяет оценку, коэффициенты оценки увеличиваются по мере роста цены и наоборот.

По мере увеличения коэффициентов прогнозы активов или биткойнов ниже для будущих цен и наоборот. Однако соотношение цены и прибыли сильно колебалось с течением времени и, таким образом, не согласуется с сигналами о покупке или продаже. Соотношение цена/балансовая стоимость и цена/прибыль используются не как сигналы к покупке/продаже, а как факторы, которые могут снизить будущую доходность актива.

Что влияет на стоимость биткойна?

Ценность биткойна определяется различными факторами, в том числе удобством использования или полезностью, спросом и предложением, ажиотажем, принятием, настроениями сообщества, регулированием, альтернативами и другими факторами, как описано ниже:

Спрос и предложение. Спрос и предложение влияют на цену каждого товара и актива и даже криптовалюты. Огромный спрос создается, когда люди торгуют на разных криптовалютных биржах. Это также возникает, когда все больше людей продолжают держать его в своих кошельках. Дефицит, который создает спрос, является сложным для криптономии криптовалюты — производство или предложение биткойнов падает каждую осень спустя годы после того, как события сократились вдвое.

Рост сообщества и настроения: рост сообщества биткойн, например, за счет дополнительных узлов, способствует принятию и удобству использования. Дополнительные узлы, например, усиливают идею децентрализации и защищают сеть. Социальные настроения в социальных сетях могут возникать, когда многие люди публикуют, вовлекаются и говорят об этом.

Альтернативы: спрос на биткойн может упасть, если конкурирующие криптовалюты будут приняты компаниями вместо биткойна (либо отказ от биткойна для других, либо принятие нового). Это может произойти из-за конкурирующих преимуществ, которые могут иметь другие криптовалюты по сравнению с биткойнами. Ethereum доказал это своей поддержкой приложений и смарт-контрактов.

Дополнительные инвестиции. Дополнительные инвестиции возникают, например, за счет регулируемых биткойн-ETF, фьючерсов, трастов, фирм-разработчиков, криптобирж и других подобных вещей, которые привлекают больше богатства в сеть биткойнов.

Ажиотаж: цена биткойна иногда возникает из-за ажиотажа, вызванного теми, кто держит или торгует криптовалютой. Схемы памп-энд-дамп иногда рассчитываются. Мотив состоит в том, чтобы создать условное ложное и краткосрочное требование (высокое или низкое), что цена будет расти или падать в будущем, чтобы многие люди могли купить или продать сейчас. Затем они могут попасть в ловушку, где они не могут обналичить или выкупить после того, как мошенники продали или купили в ответ на ложный спрос.

Регулирование. Иногда цены падают или растут в ответ на нормативные директивы (которые имеют широкое влияние на пользователей в наиболее активных регионах).

Сайты и инструменты прогнозирования курса биткойна

Существует множество веб-сайтов и инструментов, которые вы можете использовать для оценки будущей цены криптовалюты с точки зрения знаний:

Finder.com также предлагает несколько прогнозов криптовалют и биткойнов, а также подробные обзоры криптовалют.

TradingBeasts предлагает ежемесячные прогнозы цен на криптовалюту.

Fxstreet анализирует криптовалюты и их цены на основе графиков и торговых сигналов.

Walletinvestor дает 3- и 6-минутные, двухнедельные, 1-летние и 5-летние прогнозы цен на криптовалюту.

Longforecast предоставляет ежемесячные оценки открытия, максимума, минимума, среднего, закрытия и процентных изменений цены.

Bitgur использует анализ сделок с высоким разрешением на биржах криптовалют и другую статистику.

История цен на биткойн

Биткойн вырос на 6 400 000% со стартовой цены до своего исторического максимума.

Цена биткойна стартовала почти с нуля 22 августа 2008 года, когда Сатоши Накамото и Вей Дай — создатель b-money завели разговор о выпуске официального документа о биткойне. Кроме того, 0 долларов, когда Сатоши разместил электронную наличность Биткойн p2p в рассылке по криптографии.

Первая транзакция по цене 0 долларов за BTC заключалась в том, что Накамото отправил 10 BTC Хэлу Финни, который создал первую многоразовую систему подтверждения работы.

Первая торговля товарами 22 мая 2010 года, 10 000 BTC были проданы за пиццу Papa John’s.

В июле 2010 года торговая цена BTC составляла от 0,0008 до 0,08 доллара за монету. 184 миллиарда BTC были созданы в результате скандального взлома до того, как цепочка разветвилась на обновленную версию. Затем криптовалюта оставалась на этой цене до 26 августа 2011 года, когда она начала торговаться за 1 доллар до 2014 года.

В июне 2011 года цена выросла до 31 доллара, а затем упала до 10 долларов в результате взлома некоторых бирж.

В октябре 2011 года цена BTC составляла 3,27 доллара. В марте 2012 года цена выросла до 4,89 долларов за монету, когда была взломана платформа облачных вычислений и веб-хостинга Linode. 12 мая 2012 года цена составляла 4,95 доллара. 17 августа 2012 года цена составляла 12,51 доллара.

22 сентября 2012 года цена составляла 12,26 доллара. 25 февраля 2013 г. он вырос до 30,14 доллара, в марте — 47,20 доллара, в апреле — 127,17 доллара; и 18 декабря 2013 г. — 597,50 долларов США.

В 2014 и 2015 годах BTC торговался от 271,82 до 815,30 долларов.

В январе 2016 года BTC торговался по $398,68.

Цена 2017 года составляла от 2000 долларов в мае до 20 000 долларов 17 ноября.

Цена в 2018 году составляла от 3429 до 10 823 долларов.

Цена 2019 года составляла около 7000 долларов с мая по октябрь.

Цена 2020 года составляла от 10 251 доллара в сентябре до 17 197 долларов в ноябре.

Цена 2021 года составляла от 31 928 долларов в январе до 68 742 долларов в ноябре.

Цена 2022 года упала до 17 528 долларов.

Годовые прогнозы цен на биткойн

2023 год

Прогнозировалось, что биткойн будет торговаться от 53 038 до 64 734 долларов и в среднем составит 54 5570 долларов в 2023 году. В других прогнозах цены Btc, сделанных в июле, говорилось, что он может закончить 2023 год на уровне 69 000 долларов. Агентство прогнозов экономики прогнозирует, что биткойн будет торговаться по цене от 8 513 до 12 846 долларов, и эти прогнозы цены Btc были довольно пессимистичными и были нарушены.

По данным Analytics Insight, аналитик, известный как Сайантани Саньял, оценил прогноз на уровне 100 000 долларов к концу 2023 года.

Модель Bitcoin Wave предсказала, что биткойн будет торговаться ниже 80 000 и 25 000 долларов в течение 2023 года. В июне 2023 года цена будет около 50 000 долларов.

2024 год

По данным Агентства экономических прогнозов, прогнозы цены на биткойн составляют от 12 656 до 22 158 долларов в течение 2024 года. Согласно прогнозам цен на BTC, опубликованным биржей криптовалют Changelly, цена будет варьироваться от 52 387 до 91 629 долларов соответственно.

В среднем цена составит $81 632:

Январь: от 52 387 до 58 935 долларов, в среднем 57 298 долларов.

Февраль: от 56 289 до 61 227 долларов, в среднем 59 017 долларов.

Март: от 60 788 до 63 588 долларов, в среднем 58 059 долларов.

Апрель: от 61 037 до 66 020 долларов, в среднем 63 219 долларов.

Май: от 63 565 до 68 548 долларов, в среднем 65 748 долларов.

Июнь: от 64 992 до 71 836 долларов, в среднем 67 721 доллар.

Июль: от 67 569 до 74 545 долларов, в среднем 69 752 доллара.

Август: от 68 419 до 78 032 долларов, в среднем 71 147 долларов.

Сентябрь: от 71 265 до 81 590 долларов, в среднем 73 993 доллара.

Октябрь: от 74 224 до 84 550 долларов, в среднем 76 953 доллара.

Ноябрь: от 80 031 до 87 628 долларов, в среднем 77 303 доллара.

Декабрь: от 79 449 до 91 629 долларов, в среднем 81 632 доллара.

По мнению экспертов, поскольку рынок биткойнов также цикличен и имеет тенденцию циклироваться каждые четыре года с каждым халвингом, цена может выдержать значительный бычий рост и достичь цены в 500 000 долларов после 2024 года.

Модель Bitcoin Wave прогнозирует цену в 70 201 доллар в январе 2024 года. Согласно этой модели прогноза, цена может подняться до 95 000 долларов в том же месяце.

2025 год

Прогноз цены модели Bitcoin Waves с 2025 по 2027 год:

Биткойн будет торговаться по максимальной цене от 120 438 до 137 071 долларов и в среднем по 124 520 долларов. В другом прогнозе говорится, что криптовалюта может стоить 179 280 долларов, согласно прогнозу цен на монеты.

Основываясь на некоторых прогнозах, к 2025 году биткойн достигнет уровня от 500 000 до 1 миллиона долларов за монету, хотя это можно назвать странным предположением.

2026 год

Криптовалюта может торговаться от 181 308 до 214 232 долларов, а средняя цена составит 186 289 долларов.

2027 год

Ожидается, что биткойн будет торговаться от 260 604 до 306 558 долларов, а в среднем 268 056 долларов.

2028 год

Bitcoin Waves моделирует прогнозы цен на биткойны с 2028 по 2032 год:

По оценкам, каждый биткойн будет продаваться по цене от 374 918 до 454 445 долларов и в среднем по 385 641 доллар в 2028 году.

2029 год

Ожидается, что максимальная цена биткойна составит около 642 506 долларов, а минимальная — около 544 924 долларов. Согласно этому прогнозу, средняя цена, вероятно, составит 560 349 долларов.

Согласно модели прогнозирования под названием Bitcoin Wave, цена достигнет 1 000 000 долларов только в конце 2029 года (примерно в ноябре и декабре), чтобы торговаться на уровне, близком к максимуму 1 200 000 долларов за монету.

2030 год

Эксперты предсказывают, что в 2030 году цена может составлять от 100 000 до 105 085 или 120 000 долларов. Например, старший стратег по сырьевым товарам в Bloomberg Intelligence сказал, что цена в 100 000 долларов будет поддержкой, а не сопротивлением на графике цены BTC/USD.

Группа из 35 аналитиков, опрошенных Finder в апреле 2022 года, также высказала мнение, что к концу 2030 года цена каждого биткойна может вырасти до 420 240 долларов. , они ожидают, что его рыночная капитализация составит 9 триллионов, а это означает, что в 2030 году цена может составить 500 000 долларов.

Криптовалюта также может резко вырасти в цене от 776,060 до 937 274 долларов, что, по мнению других аналитиков, составляет в среднем 798 474 доллара. Это было бы ответом на чрезвычайно бычий сценарий.

Мы давали более экстремальные бычьи прогнозы, такие как Баса из Hokk Finance, который сказал, что цена может вырасти до 1 миллиона долларов за восемь лет.

Основываясь на модели прогнозирования Bitcoin Wave, цена упадет примерно до 500 000 долларов в январе 2030 года, затем вырастет до максимума в 750 000 долларов в июне и завершит год в среднем на уровне от 500 000 до 700 000 долларов.

2031 год и далее

Прогноз цены модели Bitcoin Waves с 2032 по 2035 год:

Биткойн, вероятно, достигнет максимальной цены от 1 117 007 до 1 353 943 долларов. Средняя цена ожидается на уровне $1 148 946.

Аналитики предсказывают, что один биткойн может стоить около 1 253 429 долларов в 2040 году, а затем достигнет 2 346 234 долларов в 2050 году.

Кроме того, ожидается, что биткойн привлечет много денег от фиатных инвестиций и к 2035 году обгонит нынешнюю основную фиатную экономику. Это согласно результатам еще одного опроса Finder 2021 года с участием группы из 43 криптовалютных аналитиков.

Согласно модели прогнозов Bitcoin Wave, цена вырастет до более чем 180 000 долларов примерно в середине 2032 года и может торговаться в среднем на уровне 75 000 долларов в период с 2033 по 2035 год.

Часто задаваемые вопросы Сколько будет стоить биткойн в 2025 году? Ожидается, что биткойн будет торговаться от 120 438 долларов США на минимуме до 137 071 доллара США на максимуме, что соответствует средней цене 124 520 долларов США. Это представляет собой увеличение в 6 раз по сравнению с ценой в июле 2022 года в 20 000 долларов.



Однако прогнозы цен на биткойны варьируются от одного аналитика к другому. Эффект циклического халвинга — один из тех факторов, которые могут привести к тому, что биткойн достигнет такой высокой цены.



Однако биткойн также может не достичь этой цели, если медвежий тренд июля 2022 года сохранится в долгосрочной перспективе. Какой крипто будет бум в 2030 году? Биткойн — одна из многих криптовалют, бум которых ожидается в 2030 году, с потенциалом достижения цены в 1 миллион долларов за монету. Это представляет собой процентное увеличение на 5000% по сравнению с ценой в июле 2022 года. Это вполне достижимо для Биткойна, который с момента запуска вырос более чем на 6 миллионов процентов.



Эта цель основана на предположении, что криптовалюта значительно вырастет в ближайшие несколько лет. Несмотря на это, цена Биткойна очень изменчива и в любой момент может упасть ниже ожидаемого уровня. Биткойн снова рухнет? Биткойн будет падать много раз. После достижения рекордно высокой цены в 68 000 долларов в январе 2022 года биткойн затем упал ниже 18 000 долларов в июле 2022 года. Это представляет собой процентное снижение на 322%.



Есть прогнозы биткойнов, согласно которым к этому году криптовалюта упадет примерно до 13 000 долларов. Цена биткойна также должна увеличиться до более чем 100 000 долларов менее чем за 5 лет, исходя из других прогнозов цены биткойна. Сколько я должен инвестировать в биткойн? По мнению экспертов или анализов, рекомендуется инвестировать от 5% до 30% вашего инвестиционного капитала. 10% берется как лучшая ставка для начинающих, которые не понимают Биткойн, как он работает, что влияет на его цену и/или стратегии торговли и удержания. 30% будет агрессивным процентом для инвесторов. Сколько будет стоить биткойн через 10 лет? Согласно прогнозам аналитиков, через 10 лет биткойн может стоить от 800 000 до 1 миллиона долларов. Целевая цена в 1 миллион долларов ожидается в 2030 году. Другие прогнозы цен на биткойны менее агрессивны в отношении биткойнов. Например, генеральный директор первой китайской биржи Бобби Ли сказал, что потребуется 20 лет, чтобы криптовалюта достигла 1 миллиона долларов.

Цена биткойна может вырасти с 20 000 долларов в июле 2022 года до 1 миллиона долларов за монету в 2030 году, судя по мнениям, данным в нескольких анализах. Эти прогнозы цен на биткойны обеспечивают возможные диапазоны цен для каждого из лет, для которых прогнозируется цена, но они далеки от совершенства.

Человек, желающий использовать их в качестве основы для инвестиций в биткойн, может подтвердить тенденции, используя свой анализ или анализ экспертов, и воспользоваться советами по финансовым инвестициям.

Читайте также: