Добыча криптовалюты дает возможность людям получать пассивный доход на ежедневной основе. Это процесс, посредством которого распределенные узлы в данной криптоблокчейне подтверждают транзакции, отправленные через сеть другими пользователями. Эти узлы запускают копию задействованного блокчейна. Затем они используют программное обеспечение для проверки того, что транзакции, отправленные через сеть блокчейна, являются действительными и законными в соответствии с требованиями блокчейна.

Зарабатывать деньги на майнинге легко, учитывая, что все, что вам нужно, это подключить майнер GPU, CPU или ASIC к пулу майнинга. Пулы для майнинга позволяют многим майнерам комбинировать скорость хеширования или вычислительную мощность компьютера и, таким образом, увеличивают шансы на победу при проверке блока. Это связано с тем, что процесс проверки сам по себе является соревнованием, в котором многие майнеры соревнуются за проверку блока. Только победивший майнер получает указанные награды.

Это руководство содержит список лучших криптовалют, которые можно майнить прямо сейчас и получать высшие награды. Помимо включения самой прибыльной и простой криптовалюты в майнинге, в руководстве обсуждаются инструменты и программное обеспечение, необходимые для майнинга каждой криптовалюты. Это поможет тем, кто ищет информацию о том, как добывать криптовалюты.

Лучшая криптовалюта для майнинга — это та, которая приносит наибольшую прибыль. Чтобы узнать, какой из них, используйте онлайн-калькуляторы для сравнения доходов от крипто-майнинга. Тем не менее, вы также должны выбрать тот, который не требует от вас тратить тысячи долларов на оборудование для майнинга . С точки зрения последнего комментария, майнинг на процессоре великолепен, но приносит самую низкую отдачу.

Несомненно, самая простая для майнинга криптовалюта позволяет подключать ваших майнеров к пулам майнинга. Просто купите майнер для GPU или ASIC и подпишитесь на пул, который взимает комиссию с добытой прибыли и с регулярными выплатами.

Список лучших криптовалют для майнинга в 2023 году

Vertcoin Grin Monero ZCash Ravencoin Haven Protocol Ethereum Classic Litecoin Ethereum Monacoin Bitcoin Gold Aeternity

Vertcoin

Лучше всего подходит для индивидуальных майнеров на пулах.

Vertcoin был создан как крипто-майнинг с помощью GPU после того , как Litecoin , который был создан для работы в качестве альтернативы Bitcoin с GPU-майнингом, поддался контролю ASIC. Благодаря тому, что он поддерживает майнинг на GPU, сеть максимально децентрализована.

Его нельзя майнить с помощью ASIC или процессорных карт.

Программное обеспечение VerthashMine будет использоваться для майнинга криптовалюты.

Добывается с помощью карт GTX 1080, 1080 Ti и Radion RX 560, Vega64, RTX 2080 и GTX 1660.

Можно майнить индивидуально или в майнинговых пулах GPU.

Некоторые пулы, которые следует учитывать, включают Coinotron.com, Zpool.ca, miningpoolhub.com и Bitpoolmining.com. Различные пулы взимают разные ставки или комиссии.

Grin

Лучше всего подходит для частных транзакций для частных лиц и компаний, которым не требуется отслеживание транзакций или прозрачность.

Grin — одна из тех криптовалют, которые называются монетами конфиденциальности, которые облегчают частные транзакции между отдельными лицами или на платформах. Платформа Grin, например, не позволяет публично просматривать отправленную сумму или адреса отправки и получения. Конечно, для сравнения, любой публичный человек может использовать обозреватели блоков для просмотра таких деталей транзакций в блокчейне для неконфиденциальных монет. Grin использует протокол MimbleWimble для обеспечения конфиденциальности транзакций и масштабируемости.

Может быть добыт с помощью программного обеспечения для майнинга Gminer , GrinGoldMiner, Cudo Miner и lolMiner GPU. Их можно скачать бесплатно.

Можно майнить на таких пулах, как 2miners и f2pools.com. Разные пулы имеют разные ставки и частоту выплат.

Может быть добыт через соло-майнинг с помощью ASIC.

Grin легковесен благодаря протоколу MimbleWimble и масштабируется на основе пользователей, а не количества транзакций.

Monero (XMR)

Лучше всего подходит для начинающих майнеров, так как его можно добывать с помощью процессоров.

Monero — одна из лучших монет и блокчейнов, ориентированных на конфиденциальность, и повышает невозможность отслеживания транзакций. В отличие от биткойнов, где видны детали транзакции, такие как отправленная сумма, адреса отправки и получения; они не видны на Monero. Следовательно, это полная конфиденциальность криптографии.

Пользователям не нужно вкладывать много денег в покупку процессоров для майнинга. Кроме того, не потребляет слишком много энергии при майнинге с помощью процессоров.

1 Monero добывается каждые 24 секунды. Вознаграждение для майнеров составляет около 4,99 XMR.

Можно майнить в одиночку с рекомендуемыми графическими процессорами, а также в пулах.

Пулы для майнинга Monero включают MineXMR.com, SupportXMR.com, xmr.nanopool.org, monero.crypto-pool.fr.

ZCash

Лучше всего подходит для индивидуальных майнеров, которые предпочитают частные транзакции.

Zcash также является монетой конфиденциальности, которая обеспечивает конфиденциальность транзакций. Существует возможность использования адресов общедоступных прозрачных кошельков, данные и история которых доступны для просмотра публично. Их могут использовать компании и группы, которым нужна отслеживаемость и прозрачность транзакций. Для защищенных типов транзакций люди могут использовать их для защиты своей финансовой истории и конфиденциальности.

ZCash предлагает низкую комиссию в размере 0,0001 Zcash за транзакцию. Криптовалюта поддерживается учеными из Массачусетского технологического института, Техниона, Джона Хопкинса, Тель-Авивского университета и Калифорнийского университета в Беркли.

Устойчивость к ASIC. Лучше всего майнить на графических процессорах с помощью EWBF Zcash Miner Windows miner. Можно добывать с помощью процессоров, что делает его очень рентабельным для начинающих.

Майнеры на GPU могут использовать программное обеспечение Optiminer и EWBF Cuda для оптимизации. Также можно использовать майнер с графическим интерфейсом, консоль и приложение для майнинга Android.

Лучший майнинг-пул — это майнинг-пул ZEC, который является внутренним майнинг-пулом. Но другие пулы для майнинга включают Flypool, Nanopool и Slushpool.

Награда за блок каждые 75 секунд составляет 3,125 ZEC. Каждые 2,5 минуты производится 10 блоков.

Ravencoin (RVN)

Лучше всего подходит для начинающих и майнинга с низкими инвестициями.

Ravencoin использует одноранговую сеть для облегчения передачи или торговли активами от одной стороны к другой. Он основан на форке Биткойн и основан исключительно на сообществе без мастер-узлов или ICO. Примеры клиентов включают Medici Ventures, которые в свое время осуществили перевод токенов ценных бумаг на сумму 3,6 миллиона долларов с использованием блокчейна монеты. Medici Ventures, принадлежащая Overstock.com, также является спонсором этого проекта.

Не может быть добыт с помощью ASIC, что позволяет людям майнить с низкими первоначальными затратами.

Популярное программное обеспечение, которое вы можете использовать для майнинга Ravencoin, включает BMiner, NBMiner и DamoMiner. MinerGate также позволяет майнить на телефоне, но мы сомневаемся, что это будет очень прибыльно.

Может быть добыт несколькими пулами майнинга, включая 2Miners, Blocksmith, Bsod, Coinotron, Flypool, HeroMiners, Skypool, MiningPoolHub, Nanopool, Suprnova и WoolyPooly.

GamerHash также поддерживает майнинг криптовалюты.

Блок создается или добывается каждую минуту, чтобы получить награду за блок в размере 5000 RVN.

Haven Protocol (XHV)

Лучше всего подходит для держателей, также известных как ходлеры.

Haven Protocol — это частная монета, основанная на Monero. Платформа позволяет людям конвертировать, переводить и хранить денежную стоимость прямо из кошелька без участия посредников, хранителей и третьих лиц. В настоящее время он позволяет вам конвертировать криптовалюту Haven в другие фиатные токены прямо из вашего кошелька. Платформа предоставляет синтетические фиатные и криптовалюты, такие как xUSD, xCNY, xAU (Gold) или xBTC, для легкой конвертации и обмена между ними. На платформе никто не определяет обменные курсы, и нет ограничений на конвертацию любого поддерживаемого актива.

Он наследует функции конфиденциальности Monero, такие как RingCT и скрытые адреса. Следовательно, его можно использовать для частной отправки и получения.

Наличие фиатных, золотых и серебряных монет позволяет хранить денежную стоимость в стабильной форме, чтобы избежать сбоев волатильности. После майнинга вы можете конвертировать и хранить.

Ищете майнинг-пулы Haven? Попробуйте Hero Miners, Miner Rocks, Fracking Miner, Hashvault, FairPool и Hashpool.

Его можно добывать с помощью программного обеспечения, используемого для майнинга Monero. Программное обеспечение для майнинга Haven Protocol включает BLOC GUI Miner, CryptoDredge и SRBMineR.

Ethereum Classic

Лучше всего подходит для компаний и организаций, которые хотят использовать смарт-контракты.

Ethereum Classic является форком Ethereum и сохраняет принцип «Кодекс — это закон», что означает, что он помогает отдельным лицам и организациям выполнять смарт-контракты или закодированные бизнес-инструкции, которые работают на блокчейне с минимальным вмешательством человека.

В основном добывается майнерами Ethminer , Claymore Miner, FinMiner, GMiner и NBMiner GPU. Cruxminer, GMiner, lolMiner, Nanominer, NBMiner и OpenETC Pool — это также некоторые программы, которые вы можете использовать для майнинга ETC.

Криптовалюта может быть добыта с использованием различных пулов, включая Nanopool.org, 2Miners, Ethermine, f2pool и P2pool.

Также можно майнить на VPS-сервере.

Награда за блок Ethereum Classic составляет 3,2 ETC. Каждый блок создается каждые 10,3 секунды.

Litecoin

Лучше всего подходит для групп майнинга.

Litecoin обеспечивает быстрые транзакции, в отличие от 10-минутного периода ожидания Bitcoin. Он был выпущен под лицензией MIT/X11 и основан на исследованиях криптовалют. Он использует криптографический протокол с открытым исходным кодом и децентрализованную бухгалтерскую книгу, как и многие другие блокчейны. Он был разветвлен от Биткойна с планом майнинга с помощью ЦП и ГП, когда стало невозможно или сложно генерировать блоки в Биткойне с ЦП и ГП. Однако сейчас Litecoin можно выгодно добывать только с помощью ASIC. В настоящее время ASIC разработаны для базового протокола.

Блок добывается в течение 2,5 минут, а текущая награда за блок составляет 12,5 LTC. Это будет половина за четыре года.

Может быть добыт с помощью Easy Miner, MultiMiner, GUIMiner Scrypt, CPUminer, CGminer Litecoin и Awesome Miner. Это позволяет вам переключиться на майнинг на GPU с майнинга на CPU.

Для ASIC-майнеров программное обеспечение, скорее всего, будет предустановлено в аппаратном обеспечении. В противном случае вы можете использовать бесплатный майнер ASIC/FPGA или другое программное обеспечение.

Пулы для майнинга Litecoin включают Litecoinpool, MinerGate, LTC.top, Antpool. F2pool и ViaBTC.

Эфириум

Лучше всего подходит для смарт-контрактов и корпоративных майнеров.

Для прибыльного майнинга Ethereum требуется GPU, а быстрому майнеру на GPU потребуется 63,7 дня, чтобы добыть один Ethereum. Тем не менее, шансы на майнинг в пуле выше, как и в случае со всеми другими криптовалютами. Вскоре Ethereum будет основан на Beacon Chain, блокчейне Proof-of-Stake (PoS), который изменит майнинг на блокчейне. На данный момент он основан на алгоритме майнинга Proof of Work.

Ethereum генерирует блок за секунды, а вознаграждение за блок составляет 2 Eth плюс комиссия за транзакцию.

Может быть добыт с помощью ETHminer, CGMiner, WinEth, BFGMiner, Geth, EasyMiner, T-Rex и Lolminer. Майнить на процессоре невыгодно.

Пулы майнинга Ethereum включают Ethpool, NiceHash, Nanopool и Dwarfpool.

Monacoin

Лучше всего для личных майнеров.

Monacoin был создан в декабре 2013 года и имеет очень активное сообщество в Японии. Это тип монеты-мема, такой как Dogecoin.

Время блока или время, необходимое для добычи одного блока и получения награды, составляет 1,5 минуты. Вы можете майнить с очень небольшой комиссией.

Награда за блок составляет 12,5 МОНА и уменьшается вдвое каждые три года.

Невозможно майнить с помощью ASIC.

Пулы для майнинга этой монеты включают f2pool, vippool.net, mona.suprnova.cc, la.pool.me, coinfoundry.org и bitpoolmining.com.

Программное обеспечение, используемое для майнинга этой криптовалюты, включает майнер Lyra2REv2, XMR Stak, CGminer, CCMiner и Suprnova.

Bitcoin Gold

Лучше всего подходит для индивидуальных майнеров.

Bitcoin Gold — это форк биткойна, созданный для поддержки масштабирования блокчейна. Он выступал за принятие так называемого алгоритма проверки работоспособности под названием Equihash, чтобы гарантировать, что крупные майнеры, особенно те, которые используют ASIC, не будут отдавать предпочтение в процессе майнинга. В отличие от биткойна, он также реализует защиту от повторного воспроизведения и уникальные адреса кошельков для повышения безопасности и сохранности средств. Монета котируется на очень многих криптовалютных биржах , и по состоянию на этот месяц у нее все еще менее 100 доступных узлов. Наибольшее количество таких узлов находится в Германии и США.

Для майнинга блока BTG по-прежнему требуется 10 минут, как и для биткойнов. Награда за блок для этой криптовалюты составляет 6,25 BTG.

Некоторое программное обеспечение для майнинга включает GMiner, CUDA miner, EWBF Cuda Equihash Miner и другие, поддерживающие алгоритм Equihash.

Пулы для майнинга BTG включают ccgmining.com, hashflare.io, minergate.com и nicehash.com.

Aeternity

Лучше всего для смарт-контрактов.

Aeternity позволяет пользователям запускать и запускать смарт-контракты или децентрализованные приложения, масштабируемые по каналам состояния. Смарт-контракты могут запускаться вне цепочки. Его варианты использования включают децентрализованные финансы, платежи, кредиты, акции, идентификацию, голосование и управление, IoT и игры. Он использовался для разработки взаимозаменяемых, невзаимозаменяемых, ограниченно взаимозаменяемых и ограниченно не взаимозаменяемых токенов. Монета была запущена с целью повышения масштабируемости dApps и смарт-контрактов, шардинга и контрактов вне сети.

Подтверждение блока в блокчейне Aeternity занимает около 3 минут. Награда за добытый блок составляет 124 AE.

Программное обеспечение для майнинга включает CryptoDredge и Bminer. NBminer или Gmeiner также можно использовать на оборудовании NVIDIA. Вы также можете попробовать HSPMinerAE, NiceHash.

Майнинговые пулы для майнинга этой монеты включают в себя beepool.org, 2miners.com, пул для майнинга с несколькими монетами Woolypooly.com. Самым популярным пулом, используемым для майнинга этой монеты, является пул 2miners с долей 58%, за которым следует beepool.org с долей 41%.

Часто задаваемые вопросы Какую криптовалюту выгоднее майнить? Лучшие из них включают Ethereum, Monaco, Monero, Vertcoin, Grin, Monero, ZCash, Bitcoin Gold, Haven, Ravencoin, Litecoin и Aeternity. Проверьте сравнительные калькуляторы майнинга, чтобы подтвердить, потому что прибыльность постоянно меняется. Обязательно ознакомьтесь с лучшим программным обеспечением для майнинга криптовалют , которое вы можете использовать для майнинга этих криптовалют. В какую криптовалюту лучше всего инвестировать? Биткойн, Litecoin, Ethereum, Cardano, Binance Coin, Ripple, Tron и Dogecoin . Чтобы выбрать лучшую криптовалюту для инвестирования, обязательно разберитесь в торговле криптовалютой, ETF, майнинге и других способах инвестирования в криптовалюту. Какую криптовалюту проще всего майнить? Монеро — самая простая криптовалюта для майнинга, потому что ее можно майнить с помощью расширений браузера и бесплатного программного обеспечения на веб-сайтах. Его даже добывают с помощью криптоджекинга. Код майнинга также можно легко включить в приложения и веб-сайты для облегчения майнинга.

В заключение, лучшие монеты и криптовалюты для майнинга сегодня — это те, которые предлагают недорогие варианты майнинга. Начать майнить должно быть дешевле. Если вы ищете самую дешевую криптовалюту для майнинга, Monero и Ravencoin будут хорошим выбором. Monero, например, можно добывать на процессорах с обычными аппаратными ресурсами компьютера. Тем не менее, Биткойн и Эфириум должны быть вашим лучшим выбором, если вы ищете наиболее прибыльные криптовалюты для майнинга.

Для майнинга большинства криптовалют требуется как минимум графический процессор, но наиболее прибыльные требуют инвестиций в ASIC. Это может быть дорого. Тем не менее, мы рекомендуем майнить в пуле майнинга криптовалюты, когда у вас есть готовое оборудование и программное обеспечение для майнинга. Вы будете платить комиссию за майнинг, но большинство пулов взимают комиссию с полученной прибыли, поэтому вы даже не беспокоитесь об оплате комиссий, ничего не зарабатывая. Пулы увеличивают ваши доходы от майнинга, потому что они имеют очень высокие хешрейты майнинга, полученные путем объединения хешрейтов от многих людей. У них больше шансов выиграть блоки или добыть блоки, чем в одиночку.