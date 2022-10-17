Не работает сайт бк Мостбет, что делать?

В настоящее время в сети Интернет можно найти десятки сайтов различных букмекерских контор. Игрок может делать ставки в любой букмекерской конторе, где ему удастся пройти регистрацию. Сделать это можно далеко не в каждой БК, поскольку многие конторы работают только с клиентами из конкретного географического региона. Например, российские букмекерские конторы, оформившие лицензию ФНС РФ, принимают к регистрации только совершеннолетних граждан РФ.

Наиболее лояльные требования к своим потенциальным клиентам выдвигают оффшорные букмекерские конторы, в которых могут регистрироваться жители различных стран. Это существенно расширяет географию клиентов, соответственно, увеличивает и посещаемость БК. По этой причине некоторые российские букмекеры работают одновременно на нескольких «фронтах». Например, БК Мостбет принимает ставки через российский легальный сайт mostbet.ru и оффшорный сайт mostbet.com. В том случае, если основной сайт Мостбет недоступен, решить проблему поможет Мостбет зеркало, которое предоставляет свободный доступ к ресурсу в любое время.

Как работает зеркало сайта

Зеркало сайта представляет собой точную копию сайта-оригинала, расположенную по другому URL. Поэтому, нет никакой разницы между оригинальным сайтом и его зеркалом. По своей сути – это одна и та же программная оболочка, которая осуществляет взаимодействие пользователя с базой данных букмекерской конторы, расположенной на удаленном сервере. Аналогию можно провести, например, с дверьми при входе на станцию метрополитена. Нет никакой разницы, через какую дверь мы войдем на станцию – все равно мы окажемся внутри одной и той же станции метро. Единственной сложностью при работе с зеркалом сайта является поиск его сетевого адреса, который может быть любым.

Где и как искать рабочее зеркало сайта

Большинство пользователей ищет нужную информацию в сети Интернет через поисковую систему. В настоящий момент мировым поисковым лидером является компания Гугл. Однако, использование поисковой системы для поиска рабочего зеркала сайта не самая лучшая идея. Почему? Дело в том, что в сети существует очень много фишинговых сайтов, которые умело маскируются под тот или иной сайт. Фишинговые сайты создаются мошенниками с целью кражи персональных данных доверчивых и невнимательных пользователей. Поэтому, нет никакой уверенности, что найденное через поисковую систему зеркало сайта окажется рабочим и «настоящим».

Гораздо надежнее искать зеркало сайта через службу поддержки букмекерской конторы. Для этого достаточно написать электронное письмо на почту букмекера или обратиться с соответствующей просьбой в онлайн чат. Оператор быстро предоставит все необходимые инструкции, следуя которым, клиент получит достоверно рабочее и надежное зеркало сайта.

Альтернативы зеркалу сайта

В сети существует достаточно много альтернативных способов доступа к заблокированному ресурсу. Каждый из таких способов имеет свои плюсы и минусы, но все они выполняют главную, возложенную на них, задачу – предоставляют доступ к определенному ресурсу. Это может быть VPN-канал, прокси-сервер, ТОР-браузер, различные анонимайзеры, использование подмены IP-адреса и проч.

Одним из самых удобных и надежных способов получить беспрепятственный и быстрый доступ к сайту является использование мобильного приложения. Конечно же, этот способ доступен лишь только в том случае, если такое мобильное приложение существует. Большинство современных букмекерских контор разработали свои мобильные приложения и предоставляют их своим клиентам. Работая через мобильное приложение, игрок всегда имеет доступ к своему аккаунту на сайте букмекерской конторы.

Скачать мобильные приложения можно непосредственно с сайта букмекерской конторы (для гаджетов, работающих под Андроид) или с ресурса App Store (для гаджетов, работающих под iOS). Установка мобильного приложения проходит в стандартном режиме и не занимает много времени.