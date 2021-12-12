5 признаков ненадежной букмекерской конторы

Залогом большой прибыли от беттинга является не только умение правильно выбирать стратегию, а еще и высокий уровень надежности букмекера. Ведь крупный выигрыш совсем не будет иметь смысла, если мошенническая контора не собирается его выплачивать.

Распознать ненадежные организации не так просто, как кажется. Чтобы не попасть на них, нужно внимательно изучать особенности деятельности и другие важные характеристики. Если хотите найти действительно надежные букмекерские конторы, тогда стоит сразу «отсеивать» букмекеров, которые обладают указанными признаками.

Внешние атрибуты ненадежной организации

Сегодня на рынке действует огромное количество БК, которые предлагают беттерам привлекательные условия сотрудничества. На первый взгляд, практически ни одна контора не вызывает сомнений. Но, при более детальном анализе можно выявить немало подозрительных моментов.

Неестественный размер коэффициентов

Явным признаком мошенников является слишком высокий или слишком низкий коэффициент. Определить такие показатели очень легко. Для этого нужно посмотреть среднемировые цифры, изучить прогнозы экспертов и ознакомиться с лайвом. Если вы видите, то что коэффициенты слишком отличаются, тогда стоит подыскать другую букмекерскую контору.

Отсутствие в объективных рейтингах БК

На просторах интернета можно найти проверенные рейтинги, в которых представляются одни из самых надежных контор. Если выбранный букмекер отсутствует в списке, стоит задуматься о его добросовестности. Одним из наиболее объективных рейтингов на сегодня является «Bet-Online». На сайте можно найти не только списки надежных букмекерских контор, а еще много другой полезной информации:

новости;

прогнозы;

обзоры;

отзывы.

Просматривая указанные данные, можно найти для себя ответы на интересующие вопросы.

Отсутствие лицензии

Чтобы получить право на занятие указанной деятельностью, букмекер обращается к государственным органам. Они выдают лицензию, которая и подтверждает надежность намерений организации. Если хотите убедиться в благонадежности БК, достаточно попросить лицензию. Отсутствие документа часто является признаком мошеннических контор.

Функциональные атрибуты ненадежного букмекера

Помимо внешних признаков, эксперты выделяют целый ряд показателей, которые касаются самой процедуры ставок. Чтобы проверить их необходимо создать личный кабинет, и внести минимальную сумму для тестирования. Во время изучения стоит обратить внимание на несколько нюансов.

Периодическая пропажа денег

К сожаленью, слухи о подобных случаях иногда находят подтверждение. Недобросовестные букмекерские конторы не обеспечивают сохранность счета. На их сайтах вполне может случиться ситуация, когда вечером игрок еще наслаждался выигрышем, а на утро обнаружил нулевой счет. В истории остаются только «слитые» ставки на непопулярные направления. Доказать что-то или вернуть деньги в этом случае невозможно.

Создание множества преград на пути к выплатам

Надежные букмекеры работают по относительно простой схеме, и обеспечивают довольно оперативные выплаты. Если же вам десятки раз отказывают в выводе денежных средств без видимых причин, то можно быть уверенным в мошенническом характере заведения. Лучше поискать другую контору в объективных рейтингах, чем попытаться получить что-то от таких контор.

Изучив букмекеров на предмет соответствия указанным признакам, вы сможете легко определить надежную контору. Оптимальным решением станет изучение сразу нескольких источников и рейтингов.