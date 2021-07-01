Биткоин и другие разновидности криптовалют набирают популярность, их используют для покупок в интернете и оплаты различных услуг.

Биткоин и другие разновидности криптовалют набирают популярность, их используют для покупок в интернете и оплаты различных услуг. На цифровые деньги можно заключать спортивные пари в букмекерских конторах. Многие игроки специально выбирают криптобукмекеров, поскольку они обладают дополнительными преимуществами.

Преимущества биткоинов

БК принимающие биткоины, появились относительно недавно. Их основная цель – не упустить категорию игроков, которая предпочитает делать спортивные ставки на цифровые деньги. На сегодня их доля относительно небольшая, но наблюдается положительная тенденция – все больше и больше пользователей переходят на электронные активы.

Плюсы использования биткоинов:

Конфиденциальность, анонимность. Сразу после регистрации на официальном сайте клиент может вносить депозит, чтобы совершать сделки. Не придется предоставлять данные о пластиковой карте и т.п. Транзакции с использованием Bitcoin проходят проще – нужен адрес криптовалютного кошелька и ключи. При выводе средств не потребуют идентификацию – проверку личности посредством предоставления документов, что также выступает существенным преимуществом. Безопасность. Bitcoin – децентрализованная монета, поэтому обладает дополнительными плюсами, если сравнивать с фиатными средствами. Данные о переводах нигде не хранятся, персональные операции в полной мере безопасны. Не нужно опасаться, что личные сведения попадут к третьим лицам, которые воспользуются возможностью опустошить кошелек игрока. Низкий комиссионный сбор. Как правило, он составляет несколько центов, а это мизерная сумма. Она намного меньше комиссии, которую берут банковские учреждения или электронные системы. Быстрое пополнение счета. Депозиты в коинах на баланс букмекерской компании поступают моментально. Если сумма крупная, то придется подождать 10-30 минут, но не больше. Специальные бонусы. Практически все букмекеры, которые стараются привлекать игроков для ставок на крипту, предлагают особые бонусы за пополнение счета биткоинами. Можно получить до 300-500% за первое зачисление монет. Еще пользователям доступны другие промо-предложения: релоад, фрибеты, кэшбэк и т.п. Приемлемые ограничения на зачисление средств, вывод. Если сравнивать с переводами в рублях или долларах, то они намного меньше, поэтому подойдут и для начинающих игроков, и для хайроллеров, предпочитающих играть онлайн по крупным ставкам. Внушительный диапазон ставок. Bitcoin делится на мизерные части – до миллиона Сатошей, поэтому можно делать небольшие ставки на футбол, теннис, баскетбол или киберспортивные соревнования. Сохранность средств. Понятно, что даже криптовалютный сервис можно взломать, но это намного сложнее, чем с другими электронными системами.

Чтобы играть онлайн в БК на биткоины, необходимо выбирать контору, которая не конвертирует монеты в фиатные средства. В противном случае пользователю будет невыгодно, ведь из-за обменного курса он потеряет часть монет.

Есть букмекеры на блокчейне – еще один хороший вариант. Их преимущество в том, что отсутствуют финансовые посредники. Каждый клиент, выигравший за счет положительного прогноза, своевременно получит выплату за счет смарт-контрактов.

Недостатки Bitcoin в БК

Биткоин – не идеальная монета, имеются определенные недостатки. Первый – невозможно отметить проведенную операцию. Если пользователь попадет на сайт-однодневку, но поймет это после зачисления депозита, ничего сделать не получится. Второй – «плавающий» курс. Пока ставка на этапе расчета, можно потерять деньги из-за снижения стоимости монет.

Третий – букмекер все равно может потребовать идентификацию, если клиент получает крупный выигрыш. Если отказаться от проверки, то с высокой вероятностью учетную запись пользователя заблокируют без вывода средств.