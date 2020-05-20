ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе

Злоумышленники нашли новый способ получения доступа к мобильным телефонам с целью добраться до банковских приложений.

Новый способ мошенничества в сети выявили специалисты ВТБ, которые предупреждают о мошенничестве через объявления о работе.

В частности, преступники размещают объявления о работе для тех людей, которые не имеют опыта. Например, предлагается устроиться тестировщиком мобильных приложений.

Конечно же в этом случае предлагается установить приложение, а для контроля за новым работником предлагается дать доступ к смартфону с помощью программы удаленного доступа.

Впрочем, это же предлагают делать и с компьютерами.

Как только пользователь дает удаленный доступ мошенники тут же используют эту возможность для своих целей. Таким образом, злоумышленникам удалось заработать немалые деньги.