Мошенники стали активно пользоваться боязнью коронавируса19.02.2020 19:32
Во всем мире пристально следят за ситуацией с эпидемией коронавируса, но как обычно бывает, злоумышленникам подобные ситуации только на руку.
Мошенники стали активно пользоваться боязнью коронавируса SARS-nCoV-2, который вызвал лишнюю панику и чрезмерную реакцию, в том числе и из-за дезинформации.
Между тем специалисты по кибербезопасности уже зафиксировали ряд случаев мошенничества, связанных с опасным вирусом.
Мошенники начали рассылать пользователям электронные письма весьма простого содержания, где также указано, что письмо прислано от Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В сообщении говорится, что в городе пользователя выявили первые случаи заражения коронавирусом. Также получателю предлагают ввести свой e-mail для того, чтобы получить больше информации.
Также может быть предложено перейти по ссылке, где просят ввести логин и пароль от Microsoft Outlook конечно же на поддельной странице авторизации.
Эксперты советуют не переходить по ссылкам, указанным в письме, а просто скопировать адрес и вставить его в отдельную адресную строку. Обычно в таких случаях появится уведомление, что страницы не существует.
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