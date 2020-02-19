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Мошенники стали активно пользоваться боязнью коронавируса

19.02.2020 19:32

Во всем мире пристально следят за ситуацией с эпидемией коронавируса, но как обычно бывает, злоумышленникам подобные ситуации только на руку.
Мошенники стали активно пользоваться боязнью коронавируса SARS-nCoV-2, который вызвал лишнюю панику и чрезмерную реакцию, в том числе и из-за дезинформации.

Между тем специалисты по кибербезопасности уже зафиксировали ряд случаев мошенничества, связанных с опасным вирусом.

Мошенники начали рассылать пользователям электронные письма весьма простого содержания, где также указано, что письмо прислано от Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В сообщении говорится, что в городе пользователя выявили первые случаи заражения коронавирусом. Также получателю предлагают ввести свой e-mail для того, чтобы получить больше информации.

Также может быть предложено перейти по ссылке, где просят ввести логин и пароль от Microsoft Outlook конечно же на поддельной странице авторизации.

Эксперты советуют не переходить по ссылкам, указанным в письме, а просто скопировать адрес и вставить его в отдельную адресную строку. Обычно в таких случаях появится уведомление, что страницы не существует.

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