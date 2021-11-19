Игровые маршрутизаторы идеально подходят для профессиональных игроков и стримеров, которым требуется высокая пропускная способность для увеличения скорости загрузки и выгрузки информации. Лучшие игровые роутеры 2021 года имеют двухдиапазонный или даже трехдиапазонный режим, что позволяет нескольким пользователям в сети наслаждаться впечатляющими скоростями загрузки и выгрузки. Проще говоря, маршрутизаторы несут ответственность за направление потока данных по самым быстрым путям, чтобы повысить эффективность вашей сети.

Тем не менее вы все равно можете испытывать отставание даже с топовым маршрутизатором. Следует отметить, что роутеры не сильно влияют на скорость задержки. Если у вас низкая скорость передачи данных от вашего интернет-провайдера на игровой сервер, игровой маршрутизатор не может это исправить. Однако, если у вас уже есть достойный интернет-провайдер, игровой маршрутизатор может улучшить ваше соединение.

Рейтинг игровых роутеров 2021 года

Лучший роутер в целом — трехдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX11000.

Лучший бюджетный роутер — игровой WiFi-маршрутизатор ASUS AC2900 (RT-AC86U).

Лучший роутер для потоковой передачи — трехдиапазонный игровой Wi-Fi-маршрутизатор TP-Link AC5400.

Лучшая сетка — трехдиапазонная система Wi-Fi 6 от NETGEAR Orbi для всего дома.

Как мы выбирали лучшие игровые роутеры 2021 года

Методология

Обладая более чем десятилетним опытом в выборе, настройке и управлении игровыми маршрутизаторами, мы смогли отличить яркие, некачественные продукты от настоящих высокопроизводительных маршрутизаторов. Мы исследовали более 30 устройств высокого класса, включая TP-Link AC4000, Asus RT AX86U и игровой маршрутизатор Asus ROG Rapture GT AC5300, которые не совсем соответствовали требованиям. Наиболее важные факторы, которые мы принимали во внимание, включали качество подключения устройства к Wi-Fi, количество портов, тип портов и максимальную пропускную способность.

Мы отдавали приоритет игровым маршрутизаторам, которые использовали текущий стандарт сетевого протокола Wi-Fi 6, поскольку скорость Wi-Fi 6 значительно выше, чем у Wi-Fi 5. Однако мы освободили место для устройств, которые могут использовать несколько входов и выходов (MU-MIMO) для связи с несколькими устройствами одновременно.

Мы также искали игровые маршрутизаторы с двумя или более портами LAN, чтобы несколько устройств можно было напрямую подключить к маршрутизатору, что позволяет пользователям обходить привередливые сигналы Wi-Fi.

В конце концов, максимальная пропускная способность устройства указывает на его истинный потенциал. Мы выделили максимальную пропускную способность как ключевой фактор, позволяющий отличить высококачественные продукты от красивых маршрутизаторов, которые выглядят только великолепно, но не обладают достаточной производительностью.

Лучшие игровые роутеры: обзоры и рекомендации

Лучший игровой маршрутизатор в целом — TP-Link Archer AX11000

Мощность и потенциал этого трехдиапазонного маршрутизатора делают его идеальным вариантом для заядлых геймеров, которые хотят улучшить свои игровые возможности.

Страница на официальном сайте: https://www.tp-link.com/ru/home-networking/wifi-router/archer-ax11000/

Стоимость: около 30 000 рублей.

Технические характеристики:

Wi-Fi: Wi-Fi 6 / трехдиапазонный.

Порты: восемь портов LAN и два порта USB.

Пиковая пропускная способность: 4804 Мбит/с.

— Трехдиапазонный.

— Отличная пропускная способность.

— Восемь портов LAN.

— Средства защиты от вредоносных программ.

— Громоздкий размер.

— Высокая стоимость.

Шаг вперед по сравнению с игровым маршрутизатором TP-Link Archer AX6000, Archer AX 11000 имеет привлекательный дизайн и имеет трехдиапазонную настройку с одним диапазоном 2,4 ГГц и двумя диапазонами 5 ГГц. Этот игровой маршрутизатор способен обеспечивать пиковую скорость передачи данных 4804 Мбит/с с использованием одного из двух диапазонов 5 ГГц, хотя следует отметить, что эта скорость может быть уменьшена в зависимости от устройств, к которым он подключен, и поставщика услуг Интернета.

TP-Link Archer AX 11000 имеет стандартный протокол Интернета Wi-Fi 6, гарантируя, что пользователи получают максимальную скорость загрузки и потоковой передачи пакетных данных. Если пользователи предпочитают надежность проводного соединения, они могут подключиться напрямую к маршрутизатору через один из восьми портов LAN. Маршрутизатор также имеет два порта USB для подключения периферийных устройств, таких как внешний жесткий диск или принтер. Он даже поставляется со встроенной защитой от вредоносных программ и вирусов. Тем не менее громоздкий корпус этого устройства может занимать много места, поэтому не забудьте освободить место для этого большого маршрутизатора в центре дома.

Лучший бюджетный игровой роутер — Asus ROG Rapture GT-AC2900

Игровой маршрутизатор, который одновременно улучшит пропускную способность сети и защитит от вредоносных программ.

Страница на официальном сайте: https://rog.asus.com/ru/networking/rog-rapture-gt-ac2900-model/

Стоимость: около 18 000 рублей.

Технические характеристики:

Wi-Fi: Wi-Fi 5 / двухдиапазонный.

Порты: четыре порта LAN и два порта USB.

Пиковая пропускная способность: 2167 Мбит/с.

— Возможность потоковой передачи нескольких устройств.

— Встроенная сетевая защита.

— Шесть портов.

— Умеренная скорость передачи файлов.

— Используется Wi-Fi 5.

Доступный по цене игровой маршрутизатор ASUS AC2900 — лучший бюджетный игровой маршрутизатор для геймеров, которым требуется умеренная скорость подключения. Это двухдиапазонный маршрутизатор с диапазоном 2,4 ГГц и диапазоном 5 ГГц, обеспечивающий максимальную пропускную способность 2167 Мбит/с. Несмотря на зависимость маршрутизатора от Wi-Fi 5, он по-прежнему обладает исключительными возможностями благодаря встроенной технологии MU-MIMO, которая позволяет маршрутизатору одновременно обрабатывать несколько входящих и исходящих пакетов данных.

В дополнение к скорости и возможности взаимодействия, предлагаемым этим маршрутизатором, Asus RT AC86U позволяет пользователям напрямую подключать до шести устройств, используя четыре порта LAN и два порта USB. Он имеет встроенные функции защиты сети, которые помогают защитить устройства и данные от вредоносных программ и вирусов. Однако, если геймеру нужна самая высокая скорость передачи файлов, то этот маршрутизатор среднего уровня не справится.

Лучший игровой маршрутизатор для потокового вещания — TP-Link AC5400

Проводите прямые трансляции, не беспокоясь о низкой скорости передачи данных с технологией MU-MIMO.

Страница на официальном сайте: https://www.tp-link.com/ru/home-networking/wifi-router/archer-c5400/

Стоимость: около 28 000 рублей.

Технические характеристики:

Wi-Fi: Wi-Fi 5 / трехдиапазонный.

Порты: восемь портов LAN и два порта USB.

Пиковая пропускная способность: 2167 Мбит/с.

— Возможность потоковой передачи MU-MIMO.

— Восемь портов LAN.

— Трехдиапазонный.

— Умеренная скорость передачи файлов.

— Используется Wi-Fi 5.

Для потоковой передачи контента требуется надежная сеть, высокая пропускная способность и достаточная индивидуальность, чтобы зрители могли смотреть ваши трансляции. Этот трехдиапазонный игровой маршрутизатор с Wi-Fi от TP-Link AC5400 обеспечит невероятную пропускную способность и надежность сети, а все остальное будет зависеть от вас. В игровом маршрутизаторе TP-Link Archer C5400X используется трехдиапазонный дизайн, обеспечивающий максимальную гибкость и скорость передачи данных, с одним портом 2,4 ГГц и двумя портами 5 ГГц.

Несмотря на работу с Wi-Fi 5, этот игровой маршрутизатор работает быстро и эффективно благодаря технологии MU-MIMO, которая позволяет ему обрабатывать входящие и исходящие пакеты данных из нескольких источников одновременно. Кроме того, игровой маршрутизатор имеет восемь портов LAN, что позволяет легко подключать несколько устройств, не беспокоясь о ненадежных беспроводных сигналах. Однако, несмотря на свои особенности, это устройство по-прежнему ограничено его максимальной скоростью в 2167 Мбит/с.

Лучший сетевой игровой маршрутизатор — NETGEAR Orbi Whole Home Tri-band Mesh Wi-Fi 6 System

Страница на официальном сайте: https://www.netgear.com/home/wifi/mesh/rbk852/

Стоимость: около 105 000 рублей.

Технические характеристики:

Wi-Fi: Wi-Fi 6 / трехдиапазонный.

Порты: четыре порта LAN на маршрутизаторе и спутниковое расширение.

Пиковая пропускная способность: 2167 Мбит/с.

— Трехдиапазонный.

— Расширяемое покрытие ячеистой сети площадью 460 кв. м.

— Простое управление приложениями.

— Очень высокая стоимость.

В больших домах с множеством разных комнат и несколькими этажами часто бывает плохой интернет-сигнал и периодические перебои или задержки. Эти проблемы с передачей данных могут быть связаны со стенами, дверями, полами, потолками и другими физическими препятствиями, которые могут повлиять на беспроводные сигналы и нарушить вашу игру. Чтобы решить эту проблему, лучший ячеистый маршрутизатор Netgear Orbi подключается к спутниковому устройству расширения для создания ячеистой сети, которая помогает усилить сигнал и увеличить радиус действия вашего соединения до 460 кв. м. Дальность действия сети может быть увеличена путем добавления дополнительных спутниковых устройств расширения Netgear Orbi.

Трехдиапазонный NETGEAR Orbi Whole Home Tri-band Mesh Wi-Fi 6 System имеет один диапазон частот 2,4 ГГц и две полосы 5 ГГц, обеспечивая быструю передачу данных через оптимальную сеть маршрутов. Маршрутизатор защищен антивирусами и программами защиты от вредоносных программ, хотя пользователям необходимо оформить ежемесячную подписку, чтобы эти функции оставались активными. Для геймеров, предпочитающих прямое соединение, маршрутизатор и спутниковое расширение имеют четыре порта LAN, и маршрутизатор может работать с пиковой пропускной способностью 2167 Мбит / с благодаря высокоскоростной скорости передачи данных стандарта интернет-протокола Wi-Fi 6.

Как выбрать игровой роутер?

Не выбирайте новый игровой маршрутизатор, не потратив некоторое время на то, чтобы узнать об основных характеристиках продукта и их значении для вас. Учитывайте скорость Wi-Fi, пропускную способность, тип и количество портов, а также предпочитаете ли вы проводное или беспроводное соединение.

Скорость Wi-Fi

На скорость загрузки и передачи данных вашего маршрутизатора сильно влияет используемый им стандарт Wi-Fi. Это относится к версии сетевого протокола Wi-FI, который использует данный маршрутизатор. В настоящее время новейшие игровые роутеры используют Wi-Fi 6, который значительно быстрее, чем старый стандарт 802-11ac, теперь называемый Wi-Fi 5. Однако все еще есть некоторые игровые маршрутизаторы, которые используют более старый стандарт Wi-Fi 5. Эти продукты могут быть хорошим вариантом, если вы хотите немного сэкономить и вам не нужна высокая скорость стандарта Wi-Fi 6.

Имейте в виду, что если вы в настоящее время платите за гигабитный интернет-сервис у своего интернет-провайдера, то вам нужен игровой маршрутизатор, способный в полной мере использовать ваше широкополосное соединение. Маршрутизатор Wi-Fi 5 по-прежнему может быть улучшением по сравнению с маршрутизатором, предоставленным вашим интернет-провайдером, особенно если он оснащен многопользовательской технологией с несколькими входами и несколькими выходами (MU-MIMO), которая позволяет маршрутизатору обмениваться данными с несколькими устройствами одновременно. .

Пропускная способность и задержка

Самая большая разница, которую испытывают геймеры при переходе со стандартного маршрутизатора на игровой маршрутизатор, заключается в существенном увеличении пропускной способности (или скорости передачи данных), что обеспечивает более высокую пропускную способность информации и данных. Игровые маршрутизаторы также помогают в некоторой степени снизить задержку, хотя скорость задержки обычно определяется соединением между игровым сервером и вашим интернет-провайдером. Качество вашего интернет-провайдера может зависеть от того, где вы живете и какого провайдера вы выберете. Однако, увеличивая скорость передачи данных, игровой маршрутизатор быстро перемещает информацию между устройствами, вместо того, чтобы создавать эффект «узкого места», который увеличивает задержку и замедляет игровой процесс.

Порты и контроль доступа

Маршрутизатор предназначен для управления потоком пакетов передачи данных, оптимизируя различные пути в сети, чтобы увеличить скорость и эффективность вашего интернет-соединения. Хотя он может выполнять эти задачи по беспроводной сети, многие геймеры видят очевидное преимущество в прямом подключении к маршрутизатору через порт локальной сети (LAN). Рекомендуется поискать игровой маршрутизатор с несколькими портами LAN, чтобы вы могли подключать компьютер, игровые консоли и принтеры, не беспокоясь о помехах для беспроводного сигнала. По крайней мере, один или два порта USB, поддерживающих USB 3.0 или USB 3.2, идеально подходят для обмена данными, хранящимися на периферийных устройствах, таких как портативные жесткие диски, флэш-накопители или принтеры.

В дополнение к удобству прямого подключения игровые маршрутизаторы предоставляют пользователям больший контроль над потоком информации и могут даже включать функцию гостевой сети, которая позволяет вам предоставлять вашим гостям ограниченный беспроводной доступ к сети с отдельным SSID и паролем. Это помогает сохранить вашу информацию в безопасности, а ваши гости будут довольны.

Проводные и беспроводные подключения

Когда дело доходит до подключения к игровому маршрутизатору, существует два разных типа, которые вы можете выбрать в зависимости от ваших предпочтений: проводное и беспроводное.

Проводные соединения надежны и лучший способ гарантировать, что ваш интернет не пропадет внезапно в середине игры. Просто подключите компьютер или игровую консоль непосредственно к порту LAN на маршрутизаторе NETGEAR Orbi Mesh System, чтобы получить мгновенный доступ к полной мощности вашего игрового маршрутизатора. Очевидным недостатком этой настройки является тот факт, что вам нужно проложить провод к маршрутизатору. Хотя это может быть проблемой для портативных устройств, таких как ноутбук, на самом деле это не проблема для полноразмерных ПК, потому что они, как правило, остаются неподвижными.

Беспроводные соединения невероятно популярны среди обычных пользователей, потому что они дают вам возможность подключаться к игровому маршрутизатору без необходимости физического подключения к устройству. Однако беспроводные соединения также подвержены непостоянной скорости передачи и прерывистым сигналам, которые могут прерываться внешними факторами, такими как стены, двери, потолки и полы.

FAQ

Имеют ли маршрутизаторы значение для игр? Назначение маршрутизатора - помочь организовать и контролировать пакеты передачи данных между устройствами. Игровой маршрутизатор выводит это на новый уровень, обеспечивая увеличенную пропускную способность и дополнительные пути для данных. Это улучшает скорость передачи данных между устройствами и уменьшает задержку во время игры. Разница между стандартным роутером и игровым роутером аналогична разнице между однополосной дорогой и многополосной дорогой. Игровые маршрутизаторы открывают поток данных и сокращают задержки. Могу ли я использовать любой игровой маршрутизатор у своего провайдера? Даже лучший игровой маршрутизатор не поможет вам, если он не работает с вашим интернет-провайдером. Как правило, модем ISP предназначен для более средних маршрутизаторов и устройств, поэтому он может не справиться с потенциалом высокопроизводительного игрового маршрутизатора. В этом случае рассмотрите возможность обсуждения альтернативных вариантов с вашим интернет-провайдером, таких как приобретение собственного модема высокого класса или обновление вашего текущего плана интернет-провайдера, включив в него модем лучшего качества, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свой игровой маршрутизатор. Какие роутеры используют профессиональные геймеры? В то время как большинство геймеров довольны использованием маршрутизатора, предоставленного их интернет-провайдером (ISP), профессиональные геймеры часто играют и транслируют одновременно, что означает, что им нужен быстрый и эффективный маршрутизатор, способный удовлетворить спрос. Некоторые лучшие игровые маршрутизаторы включают маршрутизатор TP-Link Archer Wi-Fi 6 , комбинированный маршрутизатор Wi-Fi с кабельным модемом NETGEAR Nighthawk и трехдиапазонный игровой маршрутизатор TP-Link AC5400.

Выдающаяся скорость и привлекательный дизайн ставят трехдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX11000 на первое место в списке для геймеров, но если вам не нужна дополнительная поддержка трехдиапазонного маршрутизатора, тогда доступный по цене двухдиапазонный ASUS AC2900 Wi-Fi Gaming Router (RT-AC86U) является отличным выбором для улучшения вашего игрового опыта.

Данный материал является адаптированным переводом статьи издания futurism.com.

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