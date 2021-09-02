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Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2021 года

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2021 года
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Смартфоны занимают центральное место в нашей цифровой жизни. А поскольку вы, скорее всего, будете использовать свой телефон чаще, чем любой другой гаджет, который у вас есть, выбор подходящего устройства, который прослужит вам долгие годы, имеет решающее значение.

Эксперты протестировали все смартфоны, выпущенные в 2021 году, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. Вот те, которые они сочли лучшими:

  1. Apple iPhone 12. У Apple iPhone 12 великолепная конструкция с ярким дисплеем, двумя основными камерами, которые снимают богатые изображения в любых условиях освещения, и непревзойденной производительностью. IPhone 12 превзошел другие телефоны Apple, а также все протестированные нами телефоны сторонних производителей.
  2. Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Galaxy Note 20 Ultra с большим дисплеем, изящной конструкцией и потрясающей системой с тремя камерами на задней панели является лучшим телефоном на базе Android. Кроме того, он оснащен пером S Pen для создания заметок, рисования и навигации на ходу.
  3. Google Pixel 5a с 5G. Google Pixel 5a с 5G — это бюджетный телефон, который выглядит как модель высокого класса, с производительностью, превосходящей все остальное в своем ценовом диапазоне. Мощная система камер и четкий дисплей позволяют снимать и просматривать детализированные изображения, а чистая установка Android, длительное время автономной работы и гарантированные обновления в течение трех лет делают его еще более выгодной покупкой.
  4. iPhone SE.
  5. iPhone 12 Mini.
  6. iPhone 12 Pro.
  7. iPhone 12 Pro Max.
  8. Galaxy S20 FE.
  9. Galaxy S20.
  10. Galaxy S20 +
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