Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2021 года

Смартфоны занимают центральное место в нашей цифровой жизни. А поскольку вы, скорее всего, будете использовать свой телефон чаще, чем любой другой гаджет, который у вас есть, выбор подходящего устройства, который прослужит вам долгие годы, имеет решающее значение.
Эксперты протестировали все смартфоны, выпущенные в 2021 году, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. Вот те, которые они сочли лучшими:
- Apple iPhone 12. У Apple iPhone 12 великолепная конструкция с ярким дисплеем, двумя основными камерами, которые снимают богатые изображения в любых условиях освещения, и непревзойденной производительностью. IPhone 12 превзошел другие телефоны Apple, а также все протестированные нами телефоны сторонних производителей.
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Galaxy Note 20 Ultra с большим дисплеем, изящной конструкцией и потрясающей системой с тремя камерами на задней панели является лучшим телефоном на базе Android. Кроме того, он оснащен пером S Pen для создания заметок, рисования и навигации на ходу.
- Google Pixel 5a с 5G. Google Pixel 5a с 5G — это бюджетный телефон, который выглядит как модель высокого класса, с производительностью, превосходящей все остальное в своем ценовом диапазоне. Мощная система камер и четкий дисплей позволяют снимать и просматривать детализированные изображения, а чистая установка Android, длительное время автономной работы и гарантированные обновления в течение трех лет делают его еще более выгодной покупкой.
- iPhone SE.
- iPhone 12 Mini.
- iPhone 12 Pro.
- iPhone 12 Pro Max.
- Galaxy S20 FE.
- Galaxy S20.
- Galaxy S20 +