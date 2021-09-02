Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2021 года

Смартфоны занимают центральное место в нашей цифровой жизни. А поскольку вы, скорее всего, будете использовать свой телефон чаще, чем любой другой гаджет, который у вас есть, выбор подходящего устройства, который прослужит вам долгие годы, имеет решающее значение.

Эксперты протестировали все смартфоны, выпущенные в 2021 году, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. Вот те, которые они сочли лучшими: