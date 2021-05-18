Zotac скоро выпустит видеокарту GeForce RTX 3060 с аппаратным ограничением майнинга

Zotac скоро выпустит видеокарту GeForce RTX 3060 с аппаратным ограничением майнинга18.05.2021 23:32
Galax уже представила обновленные видеокарты, в которых на аппаратном уровне внедрены ограничения для майнинга.
Скоро с такими же ограничениями выпустит карты и компания Zotac.
По данным источника, новые комплектующие для PC будут отличаться маркировкой «G» или «GE».
Предположительно это означает Gaming или Gaming Edition. Ожидается, что в линейке GeForce RTX 3060 от Zotac ограничения на майнинге никак не отразятся на производительности графических систем в игровом режиме.
Когда именно Zotac представят обновленные GeForce RTX 3060 не известно, также пока не сообщается по какой цене будут продаваться видеокарты.
Galax выпустила карты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 с ограничителем майнинга
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