Zotac скоро выпустит видеокарту GeForce RTX 3060 с аппаратным ограничением майнинга

Galax уже представила обновленные видеокарты, в которых на аппаратном уровне внедрены ограничения для майнинга.

Скоро с такими же ограничениями выпустит карты и компания Zotac.

По данным источника, новые комплектующие для PC будут отличаться маркировкой «G» или «GE».

Предположительно это означает Gaming или Gaming Edition. Ожидается, что в линейке GeForce RTX 3060 от Zotac ограничения на майнинге никак не отразятся на производительности графических систем в игровом режиме.

Когда именно Zotac представят обновленные GeForce RTX 3060 не известно, также пока не сообщается по какой цене будут продаваться видеокарты.