Galax выпустила карты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 с ограничителем майнинга

С майнерами начали бороться методом ограничения производительности видеокарт для добычи криптовалюты.

Galax выпустила GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 General FG LHR, в которых на аппаратном уровне установлена защита от майннинга.

Такие графические ускорители не способны дать максимальную производительность при использовании в ферме, но позволят геймерам получить максимальную отдачу в игровом режиме.

В GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 General FG LHR используются модифицированные процессоры с аппаратным ограничением для майнинга криптовалюты Ethereum.

В GeForce RTX 3080 General FG LHR используются чипы GA102-202(LHR), а графическом ускорителе RTX 3070 General FG LHR — GA104-302 (LHR).

Сообщается, что обойти защиту чипов невозможно, при этом базовая производительность систем осталась на уровне процессоров GA102-200 и GA104-300. Новинки поступят в продажу во второй половине мая.