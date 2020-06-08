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Защитное стекло Samsung Galaxy Note 20 не получит отверстия для селфи-камеры

08.06.2020 03:07

На страницах ресурса Slashleaks появились изображения защитного стекла для Samsung Galaxy Note 20.

Этот корейский смартфон должен быть представлен в августе, и ожидается что в один день будет показан и новый раскладной Galaxy Fold 2.

Ранее сообщалось, что в Galaxy Note 20 будет установлена подэкранная камера, и судя по изображениям аксессуара эта информация является достоверной.

Защитное стекло Samsung Galaxy Note 20 не получит отверстия для селфи-камеры

В защитном стекле нет каких-либо круглых или каплевидных вырезов для камеры.

Напомним, Galaxy Note 20 приписывают 108 Мп модуль Samsung Bright HM1, 50 кратный зум и флагманские процессоры с поддержкой 5G.

Ранее «АСТЕРА» писала, что основное отличие серии Galaxy S20 от Galaxy Note 20 будет только в стилусе S Pen.

Защитное стекло Samsung Galaxy Note 20 не получит отверстия для селфи-камеры

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