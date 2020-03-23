Samsung Galaxy Note 20 будет очень похож на серию Galaxy S20

До презентации смартфона Samsung Galaxy Note 20 еще достаточно далеко, ведь устройство должны представить только в августе.

Инсайдеры уже постепенно раскрывают некоторые подробности про будущую новинку, и последние данные указывают, что Galaxy Note 20 во многом будет похож на Galaxy S20.

Источник пишет, что Galaxy Note 20 выйдет в трех версиях, которые будут поддерживать работу в сетях пятого поколения.

Также отмечается, что основное отличие серии Galaxy S20 от Galaxy Note 20 будет только в стилусе S Pen.

Ранее сообщалось, что новая Note-серия получит процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти и минимум 128 ГБ постоянной памяти.