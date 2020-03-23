Samsung Galaxy Note 20 будет очень похож на серию Galaxy S20

Samsung Galaxy Note 20 будет очень похож на серию Galaxy S2023.03.2020 19:57
До презентации смартфона Samsung Galaxy Note 20 еще достаточно далеко, ведь устройство должны представить только в августе.
Инсайдеры уже постепенно раскрывают некоторые подробности про будущую новинку, и последние данные указывают, что Galaxy Note 20 во многом будет похож на Galaxy S20.
Источник пишет, что Galaxy Note 20 выйдет в трех версиях, которые будут поддерживать работу в сетях пятого поколения.
Также отмечается, что основное отличие серии Galaxy S20 от Galaxy Note 20 будет только в стилусе S Pen.
Ранее сообщалось, что новая Note-серия получит процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти и минимум 128 ГБ постоянной памяти.
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