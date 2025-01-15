Защищенный смартфон Honor X9c доберется до российского рынка за 39 тыс. рублей

Смартфон Honor X9c выйдет на российский рынок в конце января 2025 года. Его цена начнется от 39 тысяч рублей за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, также будет доступна версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Honor X9c работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и имеет ударопрочный корпус с защитой IP65M. Устройство оснащено 6,78-дюймовым экраном с защитным стеклом, устойчивым к царапинам. Батарея на 6600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Основная камера состоит из 108-мегапиксельного модуля с оптической стабилизацией и 5-мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора, а фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Смартфон будет представлен в трех цветах: фиолетовом, черном и нефритовом. Фиолетовая версия особенно напоминает прошлогоднюю модель Magic6 Pro RSR Porsche Design.

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