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Защищенный смартфон Honor X9c доберется до российского рынка за 39 тыс. рублей

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Смартфон Honor X9c выйдет на российский рынок в конце января 2025 года. Его цена начнется от 39 тысяч рублей за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, также будет доступна версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Защищенный смартфон Honor X9c доберется до российского рынка за 39 тыс. рублей

Honor X9c работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и имеет ударопрочный корпус с защитой IP65M. Устройство оснащено 6,78-дюймовым экраном с защитным стеклом, устойчивым к царапинам. Батарея на 6600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Основная камера состоит из 108-мегапиксельного модуля с оптической стабилизацией и 5-мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора, а фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Смартфон будет представлен в трех цветах: фиолетовом, черном и нефритовом. Фиолетовая версия особенно напоминает прошлогоднюю модель Magic6 Pro RSR Porsche Design.

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