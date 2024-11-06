Honor X9c: Прочный смартфон с экраном 6,78 дюйма, Snapdragon и батареей на 6600 мАч

Компания Honor представила свой новый смартфон Honor X9c, который уже можно найти на официальном сайте. Модель позиционируется как самый прочный аппарат бренда на сегодняшний день. По словам разработчиков, корпус устройства способен выдержать падение с высоты до 2 метров и устойчив к царапинам, что было продемонстрировано в тестах с использованием стальной мочалки.

Смартфон получил улучшенные характеристики по сравнению с предыдущей моделью X9b, включая увеличенную батарею на 6600 мАч (на 800 мАч больше, чем у предшественника) и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Благодаря этому, устройство способно работать до 26 часов воспроизведения видео на одном заряде. Также X9c может работать при температуре от -30°C до 55°C, что делает его пригодным для экстремальных условий.

Кроме того, смартфон защищен от влаги по стандарту IP65M, что означает полную защиту от водяных струй под любым углом. Хотя Honor уже выпускала модели с более высокими уровнями защиты, комбинация характеристик X9c делает его одним из самых выносливых устройств в линейке бренда.

Характеристики Honor X9c:

Экран : 6,78 дюйма OLED с разрешением 1224 x 2700 пикселей и яркостью до 4000 нит.

: 6,78 дюйма OLED с разрешением 1224 x 2700 пикселей и яркостью до 4000 нит. Камера : Основная камера на 108 Мп с функцией 9-кратного биннинга и 3-кратным зумом . Поддерживает запись видео в формате 4K.

: Основная камера на с функцией и . Поддерживает запись видео в формате 4K. Процессор : Snapdragon 6 Gen 1 .

: . Память : Конфигурации от 8/256 Гб до 12/512 Гб .

: Конфигурации от до . Операционная система : MagicOS 8.0 на базе Android 14 .

: на базе . Цвета корпуса: Титаново-фиолетовый, титаново-черный, нефритово-голубой.

Стоимость модели 12/256 Гб составляет около $345. Пока смартфон доступен в некоторых странах Азии.

Кроме того, недавно в России начались продажи еще одной новинки от Honor — X7c, стоимость которого менее 20 тыс. рублей. Этот смартфон также отличается ударопрочностью и влагозащитой IP64, ярким экраном и хорошей автономностью.