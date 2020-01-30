Защищенный отечественный планшет нашли на AliExpress

На площадке AliExpress пользователи обнаружили планшет, который предлагают в несколько раз дешевле и он очень похож на отечественный MIG T10 x86.

О находке сообщило агентство «Росбалт». Судя по изображению, устройство с названием Winpad W1000 внешне полностью повторяет дизайн российского планшета и 10-дюймовый экран.

Также указано, что модель способна работать в экстремальных условиях, так как имеет прочный корпус, защиту от влаги и перепада температур.

При этом если российский MIG T10 x86 оценен в 105 тыс. рублей, то китайскую версию предлагают за 41 тыс. рублей.