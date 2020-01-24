Стартовал приём заказов на защищенный российский планшет MIG T10

В России стартовали продажи защищенного отечественного планшетного компьютера MIG T10.

Его разрабатывала компания Astra Linux и Mobile Inform Group, причем в устройстве в качестве операционной системы используется Astra Linux.

Новый планшет способен работать в экстремальных условиях, а точнее ему не страшен снег, дождь и резкие перепады температуры.

К тому же его можно эксплуатировать при низкой температуре. К примеру, при -30 С°, на одном заряде планшет может проработать до 5 часов, а в условиях от -20 С° до +60 С устройство на одном заряде проработает до 10 часов.

Заказать планшет можно, как на отечественной защищенной ОС, так и с привычной Windows 10 Pro.

Само устройство считается узкоспециализированным. В нем есть порт типа Pogo-pin, через который можно подключать сканеры штрих-кода и сканер отпечатка пальца для сбора биометрических данных.

Цена MIG T10 с установленной ОС Astra Linux начинается от 105 118 рублей