Запрет Telegram в Бразилии снят

Согласно сообщению The New York Times, Бразилия сняла запрет на Telegram после того, как Верховный суд страны в пятницу заблокировал приложение для обмена сообщениями за невыполнение постановления суда .

Суд отменил свой запрет после того, как Telegram внес несколько изменений, чтобы помочь предотвратить распространение дезинформации в стране, включая удаление секретной информации, предоставленной президентом Бразилии Жаиром Болсонару, и удаление учетных записей, принадлежащих Аллану душ Сантушу, активисту и стороннику Болсонару, обвиняемому в распространении дезинформация.

Кроме того, Telegram пообещал помечать посты, содержащие ложную информацию, и продвигать те, которые содержат фактическую информацию. По сообщению NYT , ее сотрудники также будут внимательно следить за 100 самыми популярными каналами Бразилии .

С более чем 1,1 миллиона подписчиков на платформе Telegram стал излюбленным каналом связи для президента Бразилии Жаира Болсонару, который в настоящее время находится под следствием за утечку полицейских документов и в прошлом обвинялся в распространении ложной информации .

Судья Верховного суда Александр де Мораес, противник президента Болсонару, приказал запретить приложение, которое продлилось всего два дня. Как объясняет генеральный директор Telegram Павел Дуров, его компания не приняла меры раньше, потому что проверяла не тот почтовый ящик и не видела сообщения от Верховного суда Бразилии.

Напомним, что ранее Астера писала, что Telegram заблокировали в Бразилии из-за отказа от сотрудничества с властями.