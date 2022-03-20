Telegram заблокировали в Бразилии из-за отказа от сотрудничества с властями

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес в пятницу распорядился закрыть приложение для обмена сообщениями Telegram по всей стране, утверждая, что оно не сотрудничает с бразильскими властями.

Закрытие происходит в свете игнорирования предыдущих приказов относительно ордера на арест, выданного на имя блогера Аллана душ Сантуша, который является союзником нынешнего президента Жаира Болсонару и распространяет фальшивые новости в телеграмме. Активист, находящийся в бегах в настоящее время в США, остается активным в Telegram.

Telegram также проигнорировал запросы бразильских властей, в том числе требование полиции заблокировать профили и предоставить информацию, связанную с блогером. Судья добавил, что Telegram также не смог назвать законного представителя в Бразилии, в отличие от своих конкурентов.

Многие сторонники Болсонару обратились к Telegram, поскольку конкурент приложения для обмена сообщениями WhatsApp изменил свою политику обмена сообщениями. Болсонару и его союзники призывают подписчиков присоединиться к Telegram с января 2021 года.

В январе сторонники спросили Болсонару, что он думает о расследованиях в отношении Telegram. Он сказал: «То, что они пытаются сделать с Бразилией, — трусость». Президент также часто обвинял де Мораеса и высший суд Бразилии в постановлениях, нарушающих свободу слова.

Один из основателей Telegram, Павел Дуров, заявил в своем заявлении, что у Telegram «была проблема с электронными письмами, идущими между нашими корпоративными адресами telegram.org и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram за отсутствие ответа».

«Я извиняюсь перед Верховным судом Бразилии за нашу халатность. Мы определенно могли бы поработать лучше», — сказал Дуров. «Мы выполнили предыдущее решение суда в конце февраля и ответили предложением отправлять будущие запросы на удаление на специальный адрес электронной почты. К сожалению, наш ответ, должно быть, был утерян, потому что Суд использовал старый адрес электронной почты общего назначения в дальнейших попытках связаться с нами».

Дуров также попросил суд «рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней по своему усмотрению, чтобы позволить нам исправить ситуацию, назначив представителя в Бразилии и создав основу для оперативного реагирования на подобные насущные проблемы в будущем».

Службы Telegram оставались активными до вечера пятницы, а веб-сайт проверки фактов Aos-Fatos, который отслеживает страницы сторонников Болсонару в Telegram, сообщил, что несколько сторонников президента Бразилии делятся учебными пособиями по установке виртуальных частных сетей (VPN), чтобы они могли продолжить использование Telegram.

Болсонару также пообещал продолжать делиться сообщениями в альтернативном приложении для обмена сообщениями Gettr, которое было основано бывшим советником Трампа Джейсоном Миллером.