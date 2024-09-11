Замена экрана Huawei Mate XT обойдется в $1377, а системной платы — от $1278

Ремонт складного телефона Huawei Mate XT обойдется довольно дорого. После его презентации компания Huawei опубликовала список цен на запчасти, и они впечатляют.

Самым дорогим элементом является системная плата. Для модели с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти цена составляет 1278 долларов.

Если у вас версия с 1 ТБ памяти, то плата будет стоить 1503 доллара. Новый дисплей телефона стоит 1377 долларов, а аккумулятор можно заменить за 70 долларов.

Тыльные панели телефона также продаются отдельно. Панель с камерами стоит 193 доллара, а две другие панели — по 56 долларов каждая.

Камеры можно купить по отдельности: основная камера стоит 106 долларов, ультраширокая — 37 долларов, телеобъектив — 81 доллар, а фронтальная камера — 53 доллара.

Эти цены не включают стоимость ремонта. Например, замена крупных деталей вместе с разборкой устройства добавит 11 долларов к счету, замена разъемов — 14 долларов, а консультация и обновление программного обеспечения обойдутся в 7 долларов.