За 10 минут батарея Xiaomi Mi 10 Pro заряжается до 40%

Быстрая зарядка на смартфонах позволяет очень быстро пополнить запас аккумулятора с мощным блоком, причем достаточно полчаса, чтобы зарядить аккумулятор до 50%.

В Xiaomi Mi 10 Pro для того, чтобы зарядить батарею до 40%, требуется всего 10 минут, а для полного заряда нужно всего 42 минуты.

Такого показателя удалось добиться за счет использования комплектной зарядки мощностью 65 Вт.

В сети опубликовали график зарядки аккумулятора Xiaomi Mi 10 Pro, на котором можно увидеть, за какое время будет заряжен аккумулятор смартфона. Напомним, в Mi 10 Pro установлен аккумулятор на 4500 мАч.