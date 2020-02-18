Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro вызвал ажиотажный спрос

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro вызвал ажиотажный спрос18.02.2020 23:54
Старшая версия флагманского смартфона китайской компании оказалась интереса не менее, чем младшая модификация.
Как сообщили в китайской компании, поступивший в продажу 18 февраля Xiaomi Mi 10 Pro, был распродан за 55 секунд.
Такой результат производитель назвал рекордным для модели.
Объём первой партии устройств не назвали, но была озвучена суммарная выручка – 28,6 млн долларов, а учитывая стоимость модели можно посчитать, что она составила около 40 тыс. экземпляров.
Между тем сегодня сообщалось, что покупатели столкнутся с дефицитом смартфонов флагманской линейки, что связано со вспышкой коронавируса.
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