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«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в РФ

17.01.2020 14:05

Основой для рейтинга стали данные по продажам за прошлый год.
Аналитики «Яндекс.Маркета» изучили спрос на новые смартфоны на площадке и рассказали о десяти самых популярных моделей.

Так, оказалось, что чаще всего россияне интересовались смартфоном Xiaomi Redmi Note 7, который и возглавил составленный рейтинг.

На втором месте по популярности оказался Samsung Galaxy A50, который к слову является лидером по продажам в штучном выражении в крупных российских сетях.

В тройке лидеров оказался смартфон Apple iPhone Xr. Четвертая и пятая строчка оказалась за моделями Xiaomi Redmi 6A и Honor 8X.

Версия Apple iPhone Xr 128GB находится на шестой позиции, а в десятке моделей больше всего интересовавших россиян в 2019 году оказались: Samsung Galaxy S10e 6/128GB, Xiaomi Redmi 7 3/32GB, Apple iPhone 7 32GB и Apple iPhone X 64GB.

Среди самых популярных брендов в тройке оказались: Xiaomi, Samsung и Apple. Около половины россиян искали информацию о смартфонах стоимостью около 16 300 рублей, при этом порядка 90% интересовались аппаратами с двумя сим-картами, а еще 60% интересовались смартфонами с NFC.

Больше всего в 2019 году рассматривали устройства с 64 ГБ встроенной памяти, а на втором и третьем месте оказались версии со 128 и 32 ГБ ПЗУ.

При этом самыми популярными по объёму ОЗУ стали те, которые имеют 4 ГБ памяти. Самой популярной диагональю экрана стал 6,0 дюйма и выше.

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