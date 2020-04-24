«Яндекс.Маркет» назвал лучшее время для покупки нового iPhone SE

Аналитики Яндекс.Маркета рассказали, когда лучше всего по их мнению приобретать новый недорогой смартфон iPhone SE.

Последний к слову стал доступен для покупки в России. Прогноз по лучшему времени для покупки нового iPhone SE сделан на основании динамики цен оригинального iPhone SE, вышедшего еще в марте 2016 года.

Тогда он был представлен на рынке по цене 47 990 рублей, но уже спустя месяц его стоимость стала падать и в результате к концу года смартфон подешевел на треть до 32 тыс. рублей.

Аналитики считают, что новый iPhone SE может потерять в цене минимум 5%.

Эксперты пришли к выводу, что лучше всего приобретать новинку в июне, когда его ценник окажется ниже стартового, а до презентации флагманов будет еще как минимум три месяца.