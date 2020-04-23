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В России открылись предзаказы на новое поколение iPhone SE

23.04.2020 13:06

Apple 23 апреля в России начала прием заказов на свой новый смартфон iPhone SE, который с сегодняшнего дня можно заказать по цене от 39 990 рублей. «Живые» продажи аппарата начнутся 24 апреля.
Новинка предлагается в трёх версиях с 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ флэш-памяти. Стоимость этих конфигураций составляет 39 990, 44 990 и 53 990 рублей соответственно.

Новое поколение iPhone SE можно заказать в белом, черном и красном цветах.

Напомним, iPhone SE внешне выглядит как iPhone 8, при этом у него более мощная «начинка» и улучшенная камера.

Стоит отметить, что в ряде стран новый iPhone SE для заказа стал доступен неделю назад, и аппарат оказался очень востребованным.

В США сроки доставки iPhone SE уже перенесли на май, а в Китае новинка от Apple по продажам обошла Huawei P40 Pro.

Apple представила бюджетный iPhone SE

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