Xiaomi запустила в России акцию со скидками до 20 тыс. рублей

Распродажа продлится до 23 августа и это уже второй этап акции, приуроченной десятилетию компании.

В рамках второго этапа предлагаются скидки на товары компании до 20 тыс. рублей. Распродажа проходит в российском онлайн-магазине.

Максимальную выгоду можно получить, приобретая смартфон Xiaomi Mi 10. Его можно купить за 49 990 рублей, что на 20 тыс. рублей дешевле, чем ранее.

Десять тысяч рублей в рамках акции предлагают сэкономить на покупке Poco F2 Pro.

Некоторые товары компании продаются с подарками, а также скидки распространяются и на устройства умного дома от компании, включая телевизоры, роботы-пылесосы и другое.