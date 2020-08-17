Xiaomi стала самым популярным брендом смартфонов в РФ в августе

Это стало известно благодаря исследованию специалистов «Яндекс.Маркета».

Эксперты рассказали, что в августе самым популярным брендом смартфонов стал Xiaomi. Потенциально покупку моделей этой компании рассматривала треть россиян.

Столько переходом было зафиксировано на предложения бренда. Еще четверть переходов была на смартфоны Samsung и 17% на устройства от Apple.

Кроме этого исследование показало, что в России чаще всего рассматривали покупку смартфонов стоимость 21 тыс. рублей, а в прошлом году показатель был 18 тыс. рублей.

Кроме этого, в связи с подготовкой к школе увеличился интерес к устройствам с невысокой ценой, емким аккумулятором, а также при выборе обращают внимание на надежность.