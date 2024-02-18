Xiaomi запустила в Пекине фабрику по выпуску больше 10 млн флагманов в год

Основатель Xiaomi, Лэй Цзюнь, объявил о значимом событии для компании — запуске своей собственной фабрики «умных» устройств в Чанпине, Пекин.

Это важное достижение для Xiaomi, так как фабрика обладает собственной производственной линией, способной выпускать более 10 миллионов флагманских смартфонов ежегодно. Это первый шаг Xiaomi в области собственного производства и отражает ее стремление к интеллектуальному производству.

Интересно отметить, что новость о запуске фабрики появилась всего за несколько дней до выхода на рынок смартфона Xiaomi 14 Ultra, запланированного на 22 февраля. Лэй Цзюнь подтвердил, что инновационные технологии, используемые в смартфонах Xiaomi 14 Bay Blue и 14 Ultra, были протестированы на этой фабрике.

Фабрика в Чанпине отличается своей «умностью».

Она разработала 96,8% оборудования для тестирования компонентов и упаковки, а также полностью оснастила себя собственным заводским программным обеспечением.

Благодаря этому уровню собственных разработок, фабрика обеспечивает высокую автоматизацию и цифровизацию производственных процессов, а также способна анализировать данные в режиме реального времени и принимать решения.

Фабрика может самостоятельно обучаться и развиваться, обеспечивая стабильное качество и эффективность производства.

Это не первый опыт Xiaomi в области интеллектуального производства. Первая интеллектуальная фабрика компании в Пекине — Ичжуан — была запущена в конце 2019 года.

Фабрика в Чанпине превосходит ее по масштабам, охватывая в десять раз большую площадь, и включает в себя интеллектуальную производственную линию второго поколения для смартфонов.

Стоимость производства на этой линии составляет огромные 60 миллиардов юаней в год.