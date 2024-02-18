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Премьера Xiaomi 14 Ultra пройдет в Китае 22 февраля, Xiaomi уже опубликовала первые фото

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

На китайском рынке Xiaomi уже запустила прием предварительных заказов на смартфон, при этом в социальных сетях бренд распространил первые официальные изображения устройства.

Премьера Xiaomi 14 Ultra пройдет в Китае 22 февраля, Xiaomi уже опубликовала первые фото

Как сообщила Xiaomi, на территории Китая презентация Xiaomi 14 Ultra состоится 22 февраля.

На официальных изображениях видно, что Xiaomi 14 Ultra имеет дизайн, который можно назвать улучшенной версией Xiaomi 13 Ultra. Дизайн не сильно отличается, так как устройство оснащено большим круглым модулем камеры с четырьмя камерами, двойной светодиодной вспышкой и фирменным знаком Leica посередине.

Премьера Xiaomi 14 Ultra пройдет в Китае 22 февраля, Xiaomi уже опубликовала первые фото

Бело-серебристая и черная версии Xiaomi 14 Ultra имеют кожаную отделку задней панели. Говорят, что существует синяя версия устройства с задней панелью из стекла. Возможно, эта модель останется эксклюзивной для китайского рынка.

Кроме того, похоже, что есть специальная версия телефона из титана, которая также может быть выпущена только в Китае.

Дебют Xiaomi 14 Ultra на мировом рынке запланирован вместе с Xiaomi 14 25 февраля. Что касается презентации 22 февраля в Китае, ожидается, что компания также анонсирует планшет Xiaomi Pad 6S Pro.

Премьера Xiaomi 14 Ultra пройдет в Китае 22 февраля, Xiaomi уже опубликовала первые фото

Премьера Xiaomi 14 Ultra пройдет в Китае 22 февраля, Xiaomi уже опубликовала первые фото Премьера Xiaomi 14 Ultra пройдет в Китае 22 февраля, Xiaomi уже опубликовала первые фото

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