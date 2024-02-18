Xiaomi запустила в Китае прием предзаказов на Xiaomi 14 Ultra

В конце этого месяца Xiaomi планирует выпустить смартфон Xiaomi 14 Ultra в Китае.

Компания уже начала принимать предварительные заказы в Китае и предлагает шесть эксклюзивных подарков и возможность выиграть телефон бесплатно. Пока мало информации о функциях телефона, но утечки дают представление о том, чего ожидать. Также ранее были опубликованы и изображения новинки.

По слухам, Xiaomi 14 Ultra будет иметь 6,73-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Это обещает потрясающие визуальные впечатления.

Ожидается, что он будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ памяти для опытных пользователей и геймеров.

Основное внимание в Xiaomi 14 Ultra будет уделено системе камер, как и в других смартфонах Ultra от Xiaomi. Говорится, что он будет иметь четыре 50-мегапиксельных сенсора, предоставляющих широкий, сверхширокий и оптический зум 3,2 и 5-кратного увеличения.

Основной объектив с 50-мегапиксельной камерой будет иметь 1-дюймовый сенсор с максимальной диафрагмой F/1.6 и высокой разрешающей способностью.

Также ожидается, что устройство будет иметь аккумулятор емкостью 5300mAh с поддержкой быстрой зарядки, а также новейшие технологии подключения, такие как WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, а также защиту от воды и пыли IP68.