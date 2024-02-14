В Сеть запустили первые изображения Xiaomi 14 Ultra за 160 тысяч рублей

Xiaomi готовится представить свой флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, и ресурс MySmartPrice опубликовал качественные рендеры этого ожидаемого устройства.

Новинка, по мнению экспертов, будет иметь сходство с предыдущей моделью Xiaomi 13 Ultra, но отличаться от моделей Xiaomi 14 и 14 Pro.

На рендерах можно заметить, что черная версия Xiaomi 14 Ultra будет покрыта экокожей, а белая версия может иметь структурированное покрытие. Дизайн смартфона выглядит стильным и элегантным.

Согласно последним слухам, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен двумя перископными камерами, что позволит пользователю делать качественные фотографии даже на больших расстояниях.

Кроме того, смартфон может иметь титановый корпус, обеспечивающий прочность и надежность устройства. Возможно, Xiaomi 14 Ultra также будет предлагать объем встроенной флеш-памяти до 1 ТБ, что обеспечит множество места для хранения файлов, фотографий и видео.

Официальная презентация Xiaomi 14 Ultra ожидается 25 февраля. Ранее сообщалось, что стоимость этого аппарата составит ни много ни мало 1 700 евро, что по актуальному курсу превысит 160 тыс. рублей.

Раскрыты дата презентации, конфигурации и стоимость Xiaomi 14 Ultra.