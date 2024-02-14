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В Сеть запустили первые изображения Xiaomi 14 Ultra за 160 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 332 Опубликовано

Xiaomi готовится представить свой флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, и ресурс MySmartPrice опубликовал качественные рендеры этого ожидаемого устройства.

В Сеть запустили первые изображения Xiaomi 14 Ultra за 160 тысяч рублей

Новинка, по мнению экспертов, будет иметь сходство с предыдущей моделью Xiaomi 13 Ultra, но отличаться от моделей Xiaomi 14 и 14 Pro.

На рендерах можно заметить, что черная версия Xiaomi 14 Ultra будет покрыта экокожей, а белая версия может иметь структурированное покрытие. Дизайн смартфона выглядит стильным и элегантным.

В Сеть запустили первые изображения Xiaomi 14 Ultra за 160 тысяч рублей

Согласно последним слухам, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен двумя перископными камерами, что позволит пользователю делать качественные фотографии даже на больших расстояниях.

Кроме того, смартфон может иметь титановый корпус, обеспечивающий прочность и надежность устройства. Возможно, Xiaomi 14 Ultra также будет предлагать объем встроенной флеш-памяти до 1 ТБ, что обеспечит множество места для хранения файлов, фотографий и видео.

Официальная презентация Xiaomi 14 Ultra ожидается 25 февраля. Ранее сообщалось, что стоимость этого аппарата составит ни много ни мало 1 700 евро, что по актуальному курсу превысит 160 тыс. рублей.

Раскрыты дата презентации, конфигурации и стоимость Xiaomi 14 Ultra. 

В Сеть запустили первые изображения Xiaomi 14 Ultra за 160 тысяч рублей

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