Главная » Новости

Xiaomi запустила прием предзаказов на свой самый дешевый маршрутизатор WiFi 7

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

На днях сообщалось о проведении официальной сертификации Wi-Fi 7, что является по сути формальностью, тогда как ряд производителей уже готовят или уже запускают свои устройства с этим стандартом связи.

Xiaomi запустила прием предзаказов на свой самый дешевый маршрутизатор WiFi 7

Одним из таких является компания Xiaomi, которая уже запустила прием предзаказов на свой самый дешевый маршрутизатор WiFi 7.

Xiaomi готовит к выпуску новый роутер WiFi 7 под названием BE 3600. Запуск устройства запланирован на 30 января в Китае. Хотя официальная цена пока неизвестна, предварительное бронирование показывает, что стоимость не превысит 299 юаней (около 3 700 рублей).

BE 3600 станет самым доступным роутером в линейке Xiaomi, основанной на стандарте WiFi 7. Он будет нацелен на пользователей с ограниченным бюджетом, которые хотят воспользоваться преимуществами новейшей беспроводной связи.

Xiaomi запустила прием предзаказов на свой самый дешевый маршрутизатор WiFi 7

Официальный веб-сайт Xiaomi на платформе Weibo предоставил некоторую информацию о характеристиках устройства. BE 3600 будет иметь высокоскоростной сетевой порт 2,5 Гбит/с, 4-ядерный процессор и возможность подключения к Интернету вещей для управления устройствами умного дома.

Стоит отметить, что WiFi 7 в четыре раза быстрее, чем WiFi 6.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.