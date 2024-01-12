Xiaomi запустила прием предзаказов на свой самый дешевый маршрутизатор WiFi 7

На днях сообщалось о проведении официальной сертификации Wi-Fi 7, что является по сути формальностью, тогда как ряд производителей уже готовят или уже запускают свои устройства с этим стандартом связи.

Одним из таких является компания Xiaomi, которая уже запустила прием предзаказов на свой самый дешевый маршрутизатор WiFi 7.

Xiaomi готовит к выпуску новый роутер WiFi 7 под названием BE 3600. Запуск устройства запланирован на 30 января в Китае. Хотя официальная цена пока неизвестна, предварительное бронирование показывает, что стоимость не превысит 299 юаней (около 3 700 рублей).

BE 3600 станет самым доступным роутером в линейке Xiaomi, основанной на стандарте WiFi 7. Он будет нацелен на пользователей с ограниченным бюджетом, которые хотят воспользоваться преимуществами новейшей беспроводной связи.

Официальный веб-сайт Xiaomi на платформе Weibo предоставил некоторую информацию о характеристиках устройства. BE 3600 будет иметь высокоскоростной сетевой порт 2,5 Гбит/с, 4-ядерный процессор и возможность подключения к Интернету вещей для управления устройствами умного дома.

Стоит отметить, что WiFi 7 в четыре раза быстрее, чем WiFi 6.