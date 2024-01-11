Wi-Fi 7 прошел официальную сертификацию

Wi-Fi Alliance, организация, объединяющая производителей компьютерной техники и беспроводных устройств, представила новый стандарт беспроводной связи, как сообщается на их сайте.

Они уже начали сертифицировать устройства, которые поддерживают стандарт Wi-Fi 7. В альянсе отметили, что это включает в себя смартфоны, компьютеры, маршрутизаторы и другие устройства, способные работать с новым поколением стандарта.

Wi-Fi Alliance уверяет, что внедрение Wi-Fi 7 предложит различные возможности использования, такие как работа с альтернативной реальностью, иммерсивным 3D-обучением, удаленной работой, промышленностью, автомобилестроением и электронными играми.

Эксперты организации прогнозируют, что к 2024 году на рынке появится 233 миллиона устройств, совместимых с новым стандартом.

Wi-Fi 7 обеспечивает передачу данных со скоростью более двух гигабит в секунду и увеличенную пропускную способность канала с 160 до 320 мегагерц.

Кроме того, Wi-Fi Alliance обещает добавить функцию Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет агрегировать соединения по трем диапазонам — 2,4, 5 и 6 гигагерц. Это повышает стабильность при подключении большого количества устройств к одной сети.