Xiaomi запустила глобальные продажи TV Max с QLED-экраном на квантовых точках

Xiaomi начала продажи телевизора Xiaomi TV Max 2025 в двух размерах: 85 и 100 дюймов. Оба варианта имеют QLED-дисплеи с частотой обновления до 240 Гц и различные технологии улучшения изображения. Телевизоры выполнены в металлических корпусах с узкими рамками.

Разрешение экрана составляет 3840×2160 пикселей, а частота обновления — 144 Гц, с возможностью повышения до 240 Гц в игровом режиме. Для геймеров предусмотрена низкая задержка в 4 мс, а также поддержка технологий AMD FreeSync Premium и VRR.

Телевизор охватывает 94% цветового стандарта DCI-P3 и поддерживает Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+, HLG и «режиссёрский режим» Filmmaker Mode, который сохраняет оригинальное изображение фильма.

Внутри установлен четырехъядерный процессор Cortex A73 и графический ускоритель Mali-G52, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Устройство работает на Google TV и поддерживает Chromecast, Miracast и AirPlay. Среди беспроводных технологий есть Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также три порта HDMI 2.1 и другие разъёмы.

Цена на 100-дюймовый вариант составляет 2236 долларов (207 300 руб.), а на 85-дюймовый — 1453 доллара (134 700 руб.).