В «квантовых» телевизорах бренда TCL не нашли квантовых точек

Китайская компания TCL оказалась в центре скандала после того, как эксперты протестировали три её телевизора, заявленных как модели на квантовых точках, и не обнаружили их наличие.

Производитель отверг результаты тестов, проведённых южнокорейской компанией Hansol Chemical и международными лабораториями SGS и Intertek.

Квантовые точки — это специальные полупроводниковые элементы, которые помогают телевизорам показывать более широкий цветовой диапазон. Отсутствие этих точек в телевизорах может негативно сказаться на репутации компании и вызвать юридические последствия.

В ходе тестирования телевизоров TCL C755, C655 и C655 Pro не нашли необходимые материалы — индий и кадмий, которые необходимы для работы квантовых точек. В ответ на это TCL заявила, что их телевизоры используют плёнки с квантовыми точками, но количество таких точек может варьироваться. Компания также представила результаты другого исследования, где был найден кадмий в плёнках.

Разница в результатах может указывать на проблемы с контролем качества у TCL, и эксперты считают, что стоит исследовать не только состав, но и качество изображения телевизоров. Некоторые модели могут использовать менее качественные альтернативы, что отражается на цветопередаче и яркости.

В Европе действуют строгие нормы по содержанию вредных веществ, и многие производители, такие как Samsung, утверждают, что используют только безопасные квантовые точки. Эксперты предполагают, что TCL не намерена обманывать своих клиентов, и ситуация требует дополнительных исследований для прояснения.

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